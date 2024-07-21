Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов

Действующий американский лидер Джо Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии. Об этом он сообщил в воскресенье, 21 июля, на странице в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

«Моим первым решением как кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году», — написал он.

Байден призвал демократов объединиться и одержать победу над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

В этот день Байден отказался от участия в президентской гонке как кандидат от Демократической партии. Он считает, что в интересах партии и страны будет правильнее, если он сосредоточится на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока. Байден также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе.

20 июля стало известно, что уже более полусотни экс-чиновников призвали Байдена выйти из гонки. В письме бывшие госслужащие также поблагодарили Байдена за его работу и отметили, что сейчас его репутация находится под серьезной угрозой. До этого, 19 июля, телеканал CNN сообщил, что группа членов Демократической партии начала запуск телевизионной рекламной кампании, в которой они выступили с призывом к Байдену выйти из гонки.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.