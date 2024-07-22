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В 2024 году более 95% расчетов между Россией и Киргизией проводятся в нацвалюте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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С января по май 2024 года более 95% расчетов при внешнеторговых операциях России и Киргизии производилось в рублях, сообщили «Известиям» в Национальном банке Республики Кыргызстан.

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«За период с января по май 2024 года доля платежей в рублях за экспорт товаров составила 96,6%, за импорт — 99,2%», — уточнили в нацбанке.

При этом платежи по экспорту и импорту за этот промежуток в киргизских сомах не проводились, отметили «Известиям» в МИД республики.

В 2023 году доля межгосударственных расчетов в нацвалютах находилась на уровне 88%, такие данные в феврале приводил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также подчеркивал, что на сегодня Россия — крупнейший инвестиционный партнер Киргизии.

Россия перешла к расчетам в национальных валютах, чтобы минимизировать риски расчетов в долларах, сообщал в 2023 году министр финансов Антон Силуанов. Расчеты в долларах могут осложниться введением санкций, заморозкой активов и другими проблемами с платежами из-за ужесточения санкций со стороны США.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рублёвое покрытие: более 95% расчетов между РФ и Киргизией идут в нацвалюте

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