Рублёвое покрытие: более 95% расчетов между РФ и Киргизией идут в нацвалюте

Более 95% расчетов между Москвой и Бишкеком производится в национальных валютах, сообщили «Известиям» в Национальном банке Республики Кыргызстан. Несмотря на угрозы вторичных санкций, товарооборот между двумя странами только растет, а Россия остается одним из основных торговых партнеров не только для Киргизии, но и для региона в целом. Смогут ли в будущем страны перейти к расчету исключительно в рублях, сохранится ли тенденция к укреплению торгового сотрудничества и с какими сложностями может столкнуться регион из-за экономического взаимодействия с Россией — в материале «Известий».

Доля расчетов в национальных валютах с Киргизией растёт

За первые пять месяцев 2024 года более 95% расчетов при внешнеторговых операциях России и Киргизии производилось в рублях, сообщили «Известиям» в Национальном банке этой страны.

— За период с января по май 2024 года доля платежей в рублях за экспорт товаров составила 96,6%, за импорт — 99,2%, — сообщили в Нацбанке.

При этом еще в 2023 году доля таких операций в межгосударственных расчетах находилась на уровне 88% — соответствующие данные в феврале приводил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также подчеркивал, что на сегодня Россия — крупнейший инвестиционный партнер Киргизии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Платежи по экспорту и импорту в киргизских сомах в 2024 году не проводились, пояснили «Известиям» в МИД республики.

По словам директора центра экспертных инициатив «Ой Ордо» («Центр мысли») Игоря Шестаковича, причиной этого можно считать более высокую ликвидность российского рубля. Кроме того, национальная валюта РФ имеет собственную инфраструктуру для взаимных расчетов.

— Сом имеет достаточно низкое хождение в России, это во-первых. Во-вторых, бизнесу удобнее — и кыргызскому в том числе — иметь рублевую наличность. Российский рубль имеет свою инфраструктуру, имеет своё хождение, в том числе на территории Республики Кыргызстан, — объяснил Шестакович.

Увеличение использования нацвалют сопровождается соответствующим ростом товарооборота между сторонами. Так, за январь – апрель 2024 года этот показатель вырос на 30%, сообщили «Известиям» в Министерстве экономики Киргизии. «В прошлом году товарооборот между Кыргызстаном и Россией достиг $3 млрд США, а за январь – апрель 2024 года составил $1 млрд и увеличился на 30%», — пояснили в ведомстве.

Министерство связывает наблюдаемую положительную тенденцию в торговых отношениях в том числе с сотрудничеством в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Однако рост товарооборота может быть связан не только с проектами ЕАЭС, но и с увеличением параллельного импорта, отметил Игорь Шестакович.

— Россия ведь всегда была и остается нашим экономическим партнером, несмотря на санкции, — добавил он.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Вместе с тем с 2023 года статистика экспортно-импортных показателей РФ с Киргизией, как и с другими государствами Центрально-Азиатского региона, не размещается на открытых ресурсах. Это связано с введением США и Евросоюзом санкциями в отношении Федеральной таможенной службы, после чего Банк России и Евразийская экономическая комиссия перестали публиковать эти данные. Бишкек также не обнародует подобную информацию. «Известия» направили соответствующий запрос в Национальный банк Киргизии.

По информации СМИ, в 2024 году Россия импортирует из Киргизии товары из меди, автомобили, запчасти для авто, изделия из черных металлов, занавески, электрические приборы, бобовые, овощи. По ранее опубликованным данным, из РФ республика ввозила в основном природный газ, бензин, пшеницу, лесоматериалы, шоколад.

Проблемы торгового сотрудничества со странами Центральной Азии

Не стремятся разрывать торгово-экономические связи с Москвой и другие страны Центральной Азии. В мае 2022 года Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан заявили о намерении расширить практику взаимных расчетов в национальных валютах. В 2023 году в таком режиме прошло 80% операций с Астаной, Бишкеком и Душанбе, 55% — с Ташкентом и 24% — с Ашхабадом. Такие данные приводил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Несмотря на очевидные успехи, полностью отказаться от доллара и перейти к расчетам в нацвалютах на данный момент представляется достаточно сложной задачей, считают эксперты.

— Пока не будет какой-то альтернативной системы взаимных расчетов, допустим, в рамках ЕАЭС, то все-таки эта система будет иметь сложности. Вопрос создания единой платежной системы неоднократно поднимался, так как сейчас расчеты проходят через систему SWIFT (Россию от неё отключили в рамках западных санкций. — «Известия»), которая контролируется США. Очередное ужесточение санкций в любой момент может вызвать трудности с оплатой, — говорит Игорь Шестакович.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В России понимают этот проблемный момент. В частности, Владимир Путин на ПМЭФ-2024 заявил, что Москва прорабатывает возможность создания независимой платежной системы в рамках БРИКС. Аналогичный механизм разрабатывают и в ШОС, чтобы страны-члены организации могли использовать нацвалюты для внутренних расчетов, говорил ранее «Известиям» заместитель генсекретаря Шанхайской организации сотрудничества Джанеш Кейн.

К тому же, с 2024 года значительно осложнилась ситуация и с расчетами по карте «Мир». Минфин США еще в 2022 году предупредил о возможных мерах против организаций, которые сотрудничают с российской Национальной системой платежных карт (НСПК) — оператором «Мир». А в феврале 2024 года НСПК официально попала в американский список рестрикций. Опасаясь вторичных санкций, операции с российскими картами прекратили несколько зарубежных банков в Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане.

Киргизский премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая в апреле на сессии парламента, заявлял, что Бишкек не сможет прекратить экономическое и торговое сотрудничество с Россией, а остановка работы с картами «Мир» в республике — явление временное. После этого местные власти сообщали, что принимают все необходимые меры, чтобы восстановить обслуживание карт.

В 2022 году США включили страны Центральной Азии в список государств, через которые в Россию могут попасть санкционные товары. Также Штаты просили «проявлять бдительность» в отношении попыток компаний уклониться от экспортного контроля. Изначально к санкционной продукции была причислены товары двойного назначения, в том числе запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы и нефтепромысловое оборудование. На данный момент список запрещенных товаров гораздо больше: принято уже 14 пакетов санкций, в каждом из которых — под сотню наименований.

Конкуренция за торговлю с Центральной Азией

При всех санкционных ограничениях Россия сохраняет позицию одного из основных торговых партнеров Центральной Азии в базовых отраслях экономики. Общий объем товарооборота со странами региона в 2023 году превысил $44 млрд, говорил Михаил Галузин. На Россию приходится 33% от всей внешней торговли в макрорегионе. Там сейчас функционирует около 24 тыс. компаний с российским капиталом, а объем накопленных инвестиций превысил $38 млрд, сообщил в апреле первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

В целом тенденция на усиление торгового сотрудничества будет только продолжаться, считает киргизский экономист Толон Абдыров.

— В рамках ЕАЭС мы в любом случае будем сотрудничать, остальные акторы должны нас понять, — пояснил он в разговоре с «Известиями».

Однако стороны, укрепляя сотрудничество, помимо санкций могут столкнуться с рядом сложностей, обусловленных прежде всего повышенным интересом к Центральной Азии со стороны других акторов, в частности Китая, говорит «Известиям» доцент Московского государственного лингвистического университета Мария Моховикова.

Фото: РИА Новости/Владимир Пирогов

В 2022 году объем торговли между Центральной Азией и Китаем достиг рекордного уровня в $70,2 млрд. Товарооборот между сторонами за 30 лет вырос почти в 100 раз. Страны региона и Пекин работают над совместными проектами в области добычи нефти и газа, перерабатывающей промышленности, транспорта и связи. За годы сотрудничества стороны реализовали многие инфраструктурные проекты: газопроводы, нефтепроводы, автомобильные и железные дороги.

В Центральной Азии в последние годы также наблюдается тенденция к экономическому и социальному росту, привлечению инвестиций, модернизации инфраструктуры, что требует большего объема энергоресурсов и развития энергетических проектов, добавила Мария Моховикова.

В то же время в регионе усиливаются две разнонаправленные тенденции: с одной стороны, укрепляется внутрирегиональное сотрудничество между странами, с другой — наблюдается рост конкуренции между Казахстаном и Узбекистаном за лидерство в ряде сфер. Одним из основных направлений для усиления конкуренции стало создание и использование транзитно-транспортных коридоров, которые позволят выходить на рынки Ирана, Афганистана и к средиземноморским портам.