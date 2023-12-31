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Боевые друзья: Киргизия активно сближается с Катаром

Бишкек и Доха будут развивать экономическое сотрудничество, а также дружить армиями
Фото: Global Look Press
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Бишкек и Доха будут налаживать сотрудничество в военной сфере. Такой законопроект принял парламентский комитет Киргизии по международным делам, безопасности, обороне и миграции во втором чтении. Теперь к экономическим интересам Катара в регионе добавились и военные. Чьим позициям это может угрожать — разбирались «Известия».

Первый пошел

Соглашение о будущем сотрудничестве Киргизии и Катара было подписано в июне 2023 года во время визита эмира шейха Тамим бин Хамада Аль Тани в Бишкек. Помимо него, по итогам встречи было заключено и подписано в общей сложности 13 двусторонних документов.

В частности, соглашения о создании и функционировании культурных центров, сотрудничестве в сферах здравоохранения, ветеринарии, расследования и борьбы с таможенными правонарушениями, в области спорта, в правовой сфере и так далее.

Как заявил тогда президент Садыр Жапаров, шейх стал первым арабским лидером, посетившим Киргизию. По его словам, этот визит «имел большое историческое значение» для отношений с арабским миром в целом. И он надеется поднять сотрудничество на уровень всеобъемлющего партнерства.

Комитет Жогорку Кенеша рассмотрел проект закона о ратификации соглашения с правительством Катара о сотрудничестве в военной области

Комитет Жогорку Кенеша рассмотрел проект закона о ратификации соглашения с правительством Катара о сотрудничестве в военной области

Фото: kenesh.kg

В целом Катар обратил внимание на регион Центральной Азии лишь в 2010-х. В 2012 году делегация из Киргизии впервые прилетела в Доху по приглашению эмира. Стороны тогда договорились о создании инвестиционного фонда в размере $100 млн для реализации разных проектов в республике.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов также предлагал довольно амбициозный проект транспортного коридора Узбекистан – Туркмения – Иран – Оман – Катар в качестве альтернативы российскому. Но эта задумка по-прежнему на стадии обсуждения.

Колонна грузовиков
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сейчас в рамках подписанного документа, как отметил заместитель министра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев, местные военнослужащие получат возможность участвовать в образовательных проектах, краткосрочных курсах, учениях, тренировках и соревнованиях.

Помимо этого, могут быть «инициированы проекты по улучшению инфраструктуры и строительству объектов для киргизских вооруженных сил и предоставлению безвозмездной военно-технической помощи катарской стороной».

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Турецкий фактор

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов в беседе с «Известиями» отметил, что в данном случае акцент делается именно на военном факторе.

— Когда государства Ближнего Востока участвуют в экономических или промышленных проектах, в том числе в странах Средней Азии или Закавказья, это в целом не вызывает такого большого интереса, поскольку это происходит регулярно. Арабские государства — будь то Катар, ОАЭ или Саудовская Аравия — осуществляют прямые иностранные инвестиции в разные проекты, — пояснил политолог.

Инвестиции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он добавил, что это эффективно и с точки зрения повышения доходов, и с точки зрения усиления влияния и улучшения своих позиций в тех или иных странах. К тому же, поскольку эти отношения не касаются России, в данном случае Катар не рискует попасть ни под какие американские санкции, подчеркнул эксперт.

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Специалист обратил внимание на баланс сил на Ближнем Востоке. В частности, на то, что ближайшим союзником и партнером Катара является Турецкая Республика. У обоих государств есть противоречия с Саудовской Аравией и Египтом.

— Здесь несколько линий противостояния. Нельзя забывать про катарский дипломатический кризис. Он, конечно, разрешился, и стороны пришли к консенсусу, но некоторый осадок остался. Этот кризис выявил линию конфронтационного взаимодействия государств на Ближнем Востоке, и связано это с движением «Братья-мусульмане», которое запрещено на территории РФ, Саудовской Аравии и Египта, — отметил арабист.

Тем временем в Катаре и Турции оно действует легально.

Армия Катара

Военнослужащие Катара

Фото: TASS/Zuma

— Первое — Катар может реализовывать исламский вектор. Второе — это то, что Турция активно воздействует на государства Средней Азии: Казахстан, Киргизию, Узбекистан. В данном случае налаживание отношений между Киргизией с одной стороны и Турцией и Катаром с другой может в перспективе позволить и туркам быть бенефициарами, — пояснил специалист.

По его мнению, сотрудничество Катара и Киргизии в военной сфере было согласовано между Дохой и Анкарой.

— Эти два государства активно помогают друг другу в военной сфере. Не удивлюсь, если потом будут какие-нибудь совместные киргизско-катарско-турецкие учения. После к ним может присоединиться и Узбекистан. В общем это такая широкомасштабная интеграция в регион, — считает Крылов.

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Нормальные отношения с Россией

Политолог уточнил, что в целом у России с Катаром довольно ровные отношения, не считая вопроса с «Братьями-мусульманами», и вряд ли Россия будет рассматривать активность Катара в качестве некой угрозы.

Аналитик пояснил, что армия Катара преимущественно состоит из иностранцев и ее количество не доходит до 100 тыс. человек. Собеседник считает, что в целом группировка будет очень небольшой. Аналогичной позиции, по его мнению, скорее всего, будет придерживаться Китай: хотят налаживать отношения — пусть налаживают.

Военная техника Катара

Военная техника Катара

Фото: TASS/Zuma

Крылов подчеркнул, что Россия выступает за полицентричный мир.

— Катар никак не будет угрожать интересам РФ в регионе, речь идет о вполне нормальном партнерстве и сотрудничестве. Есть некий турецкий флер, но пока он достаточно ограничен, — подытожил арабист.

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Пока никаких угроз

Схожую позицию занимает младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров. Он предполагает, что стороны будут делать акцент на вопросе обучения военных и Бишкек попытается получить материально-техническую помощь. При этом важно понимать, что Катар не обладает большим военным потенциалом и долгое время не имел опыта участия в реальных боевых действиях, подчеркнул политолог.

Гузаеров отмечает, что именно поэтому подобное взаимодействие в рамках киргизско-катарских отношений не сможет заменить тот спектр сотрудничества, который есть у Бишкека с Москвой и другими партнерами по линии ОДКБ.

Учения в Катаре

Учения в Катаре

Фото: TASS/Zuma

— Такое сотрудничество представляет из себя лишь эпизодический случай. Внимание приковано именно к тому, что Катар впервые выходит на Центральную Азию в подобном ключе. Однако оказывать какое-то влияние на процессы в регионе и стране в частности ни в военной, ни в другой сфере деятельности Доха не сможет, — уверен специалист.

По его мнению, Катар предоставит локальную помощь Киргизии, а Бишкек, возможно, использует данный факт в имиджевых целях.

— При этом необходимо понимать, что у Дохи тесные связи с Вашингтоном. В ряде случаев Катар при проведении внешней политики действует в рамках американской логики. Представляет, как данное соглашение будет использовано со стороны Катара и как интенсивно Доха попробует развить военные отношения с Киргизией, — считает Разиль Гузаеров.

Совместные учения США и Катара

Совместные учения США и Катара

Фото: Global Look Press/US Army

Эксперт добавляет, что в теории существует вероятность развития и негативных сценариев, учитывая относительную нестабильность в Киргизии. По его словам, западные страны также стремятся вернуть свое влияние на регион, однако визиты спецпредставителей и политиков в страны региона пока приносят мало успехов.

— Поэтому есть вероятность того, что государства Запада попытаются использовать для этих целей своих союзников, таких как Катар, — подытожил эксперт.

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