Конечная санкция: в ТПП заявили о неэффективности новых мер США

Новые американские санкции не смогут нанести вред российским компаниям, заявил «Известиям» президент ТПП РФ Сергей Катырин. 22 декабря президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт российских алмазов и морепродуктов даже при условии, что они были переработаны в третьих странах. Несмотря на то что рыбодобывающие компании смогли адаптироваться к работе в новых условиях, некоторые сложности по-прежнему сохраняются. При этом в экспертном сообществе считают, что россиянам не стоит питать иллюзии о скором ослаблении санкций со стороны США.

Российские предприниматели смогли приспособиться к санкциям

В последний рабочий день перед Рождеством Джо Байден подписал очередной указ об ужесточении антироссийских санкций. В частности, он касается возможности США вводить ограничения против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют трансакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ.

«Президентский указ ясно дает понять иностранным финансовым институтам, что они рискуют потерять доступ к финансовой системе США, если будут способствовать проведению значимых операций, связанных с военно-промышленной базой России», — говорится на сайте Белого дома.

Кроме того, новый документ вводит запрет на импорт в США алмазов даже при условии, что они были переработаны в третьих странах. Запрет на импорт нетехнических алмазов из России США ввели еще в 2022 году.

Таким же образом ограничения вводятся на импорт рыбы и морепродуктов. США запретили импорт лосося, минтая, трески и краба, а также продуктов из них, которые были полностью или частично произведены в России или выловлены в водах российской юрисдикции, говорится в документе. Прямой импорт был запрещен в марте 2022-го.

Впрочем, в РФ уверены, что ужесточение мер сильно не повлияет на российские компании.

— Новые механизмы американских санкций вряд ли испугают представителей деловой среды. Количество ограничений они уже не считают — они адаптировались к работе в новых условиях, — заявил «Известиям» президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

По его словам, санкции оказались не столь эффективными, как рассчитывали их авторы. Россия остается открытой для сотрудничества со всем миром, тем не менее ввиду политической конъюнктуры предприниматели переориентировали свою работу преимущественно на восточное направление.

— На торговлю с «Большой Азией» теперь приходится почти 70%, или $227 млрд, рост — 10%. Таким образом, торговля России уже осуществила полноценный «разворот на восток», — говорит Сергей Катырин.

Для сравнения: до начала СВО на Украине треть торгового оборота России с другими странами приходилась на Европу. В 2021 году товарооборот РФ с Германией составил $57 млрд, с Нидерландами — $ 46,4 млрд, с Италией — $31,4 млрд, с Польшей — $22,5 млрд и Францией — $22 млрд.

Рыбная продукция

Впрочем, американские санкции в отношении российской рыбной продукции всё же приносят свои сложности.

— Китай и Ближний Восток сейчас воспринимаются как перспективные рынки сбыта для российских рыбы и краба, — считает директор НО «Союз рыбопромышленников Севера» Константин Древетняк.

Тем не менее найти потребителя для мяса камчатского краба не так легко, говорит он. До начала боевых действий основные объемы поставок за границу приходились на США. Для того чтобы добиться такого же объема потребления деликатесного продукта в России и в арабских странах, потребуется время — нужно «вырастить» потребителя. К тому же для российского рынка мясо краба всё еще остается дорогим продуктом, часто недоступным для покупки.

— Экономика сильно реагирует на любые потрясения, поэтому с введением санкций цены на краба начали заметно снижаться. Как наши [рыбаки Северного бассейна. — «Известия»], так и дальневосточные рыбаки несли значительные потери. За тот же объем продукции они получают меньшие доходы, чем в 2021-м или 2020 году, — продолжает Константин Древетняк.

Введенные Вашингтоном ограничения сильнее ударят по рынку США, чем по российским производителям, сказал ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Недостаток российской продукции на американском рынке, по его словам, ведет к повышению стоимости рыбы и морепродуктов.

Однако сейчас задача рыбопромышленных предприятий — скорее сохранить заработок на уровне до введения санкционного режима, а не работа над его увеличением, говорит Константин Древетняк. К большинству сложностей почти за два года ограничений рыбакам Северного бассейна удалось адаптироваться, тем не менее нерешенной проблемой всё еще остается вопрос логистики.

— В нашем Северном бассейне очень много рыбаков ремонтировались в норвежских портах. Это происходило из-за того, что эти порты на несколько суток ближе к местам промысла. Сделав ремонт, через 12 часов человек уже мог возвращаться к работе, — комментирует директор НО «Союз рыбопромышленников Севера».

Не имея возможности обратиться к норвежской стороне, рыбакам приходится возвращаться в порт Мурманска, что приводит к значительным потерям времени. Вместо 12 часов дорога туда-обратно и время ремонта может растянуться на трое суток, это приводит к значительным потерям прибыли. К тому же ремонт за границей до 2022 года стоил российским компаниям меньше, чем починка в России.

Другой проблемой остаются сложности с заправкой. Топливо рыбаки раньше тоже могли получать за границей, говорит Константин Древетняк, теперь им надо либо заправляться в море, либо возвращаться в Россию.

Алмазный экспорт

Что касается алмазов, то ограничения в отношении их импорта содержатся и в 12-м пакете санкций ЕС, который в Брюсселе согласовали в декабре. Евросоюз запретил прямой или косвенный импорт алмазов, их покупку или передачу из РФ. В экспертном сообществе считают, что потоки сырых алмазов в любом случае пойдут преимущественно в Индию и немного — в Китай. Но сильно изменятся цепочки перепродаж.

— Сколько ни вводи запретов, индусы всё равно будут покупать российские алмазы и делать из них бриллианты, которые формально получат статус произведенных в Индии после огранки. Конечно, санкции приведут к некоторому дисконту, но потери российских компаний не будут фатальны для российских алмазодобытчиков. Тогда как бельгийские и израильские диамантеры, работающие сегодня с Россией (с «Алросой»), потеряют большую часть дохода от наших алмазов, — напомнили в комитете «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам.

Другая проблема — как контролировать эту продукцию из России. Ограненный алмаз, то есть бриллиант, практически невозможно идентифицировать по месторождению (в 99% случаев). В сыром виде алмазы идентифицировать по месторождению можно, но не всегда. При этом стоит отметить, что доля России на мировом рынке бриллиантов несущественная — всего 0,2%, поэтому запрет на экспорт из России бриллиантов (ограненных алмазов) вообще не существенен.

Россия стала лидером по числу санкций после февраля 2022 года

После начала СВО на Украине Россия постепенно стала мировым лидером по санкциям, опередив Иран. После 24 февраля против нее были введены, по подсчетам Castellum.ai, более 16 тыс. ограничений. Большинство санкций — от США (более 3,5 тыс.). На втором месте — Канада (2,7 тыс.). Страны Евросоюза ввели 12 пакетов. Последний ЕС утвердил в конце декабря.

Санкционный режим США против России начался задолго до обострения российско-украинского кризиса. Точкой отсчета давления можно считать 2012 год, когда Вашингтон принял «закон Магнитского», разрешивший введение ограничений в отношении лиц, ответственных, по их оценкам, за нарушение прав человека, коррупцию и принципа верховенства права в России.

— Я бы наметил сейчас три тенденции — усиление давления по уже введенным мерам (в том числе по ценовому потолку в отношении российской нефти и нефтепродуктов. — «Известия»), расширение списков санкций на юридических и физических лиц и создание нормативно-правового механизма для изъятия и конфискации российских активов, — считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик.

С 24 февраля США ввели ряд мер против нескольких тысяч физических и юридических лиц, а также многонациональных закупочных сетей, которые Россия могла использовать для приобретения товаров для обороны из-за рубежа.

Персональные санкции Вашингтон ввел против президента России Владимира Путина и членов российского Совета безопасности. Позже ограничения распространились на членов Федерального собрания, высших должностных лиц и их родственников, представителей крупных российских банков, СМИ и конкретно на некоторых журналистов. Санкции коснулись глав многих субъектов России, а также некоторых военнослужащих.

США ввели запрет на трансакции с участием ЦБ РФ, Министерства финансов и Российского фонда прямых инвестиций. Вашингтон также распорядился прервать авиасообщение с РФ и перестал принимать суда под российским флагом.

— Инновацией санкционного инструментария стал ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты. Это не эмбарго и не секторальное ограничение. Инновация заключается во введении ограничений и санкций на услуги, сопутствующие российскому экспорту нефтепродуктов, — комментирует эксперт.

В 2022 году страны G7, ЕС, Швейцария и Австралия ввели запрет для своих компаний на оказание транспортных, страховых и финансовых услуг для российской нефти, если она продается по цене сверх установленного предела в $60 за баррель. Россия в ответ отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку цен, и переориентировала поставки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что влияние этого потолка незаметно.

— Санкции против России останутся на десятилетия. Не стоит испытывать иллюзий по поводу их скорого смягчения. Рано или поздно кризис на Украине завершится, но это отнюдь не значит, что вслед за политическими решениями последует разворот в плане санкционной политики, — считает Лев Сокольщик.

К тому же для Вашингтона санкции всегда были способом заработать политические очки, что сейчас особенно актуально в свете президентских выборов в США в 2024 году.