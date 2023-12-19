Санкционное травление: ЕС всё сложнее согласовывать новые меры против РФ

Принятие 12-го пакета санкций ЕС против России лишь усилит диверсификацию торгово-экономических связей с дружественными странами, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Одной из ожидаемых мер стало введение запрета на импорт российских алмазов. Участники рынка подчеркивают, что новые ограничения приведут лишь к удлинению цепочек перепродаж, однако Россия всё равно может продавать алмазы за границу, в частности в Индию. Кроме того, эксперты полагают, что новые санкции негативно отразятся на экономиках стран ЕС. Именно поэтому процесс согласования новых санкционных мер становится всё более долгим и трудным: если в течение 2022 года было принято девять пакетов, то в этом лишь три.

Что вошло в новый пакет санкций

Европейский совет 18 декабря опубликовал содержание 12-го пакета санкций против России. Очередной набор мер по традиции включает в себя как персональные рестрикции против физических и юридических лиц, так и секторальные. Так, в черный список попали 29 компаний, в том числе в IT-сфере. Есть среди них даже иностранные. ЕС считает, что с их помощью РФ обходит существующие санкции.

Всего под каток попали более 140 физических лиц и организаций. Меры были направлены и против тех, кто организовал недавние выборы на территории новых регионов РФ. Итого число лиц, попавших под персональные ограничения, достигает почти 2 тыс.

Одним из новшеств 12-го пакета стало решение оставлять в силе рестрикции против россиян даже в случае их смерти, чтобы принадлежащие им ранее ресурсы не использовались для финансирования СВО.

Еще одной новинкой стала возможность конфискации финансовых активов физических или юридических лиц с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российских структур. Ранее Еврокомиссия не раз заявляла, что готовит юридическую базу для конфискации замороженных активов РФ в странах ЕС.

Евросоюз ожидаемо ввел ограничения против алмазной отрасли России — запретил прямой или косвенный импорт алмазов, их покупку или передачу из РФ. Ключевой экспортер этой продукции в ЕС — компания «Алроса». Однако эксперты подчеркивают, что меры Евросоюза не приведут к замене конечного получателя сырых алмазов — потоки сырья в любом случае пойдут преимущественно в Индию и частично в Китай.

— Сильно изменятся цепочки перепродаж. Сколько ни вводи запретов, Индия всё равно будет покупать российские алмазы и делать из них бриллианты, которые формально получат статус произведенных в Индии после огранки, — сообщили «Известиям» в комитете по драгоценным металлам и драгоценным камням «Деловой России». — Конечно, санкции приведут к некоторому дисконту, но потери российских компаний не будут фатальны для отечественных алмазодобытчиков. Тогда как бельгийские и израильские диамантеры, работающие сегодня с «Алросой», потеряют большую часть дохода от наших алмазов.

Новые запреты распространяются на такие изделия, как электромоторы, сервоприводы, а также различные детали для авиации и вооружений. Под экспортные ограничения из РФ попали железные чушки, медная и алюминиевая проволока, различные трубы и даже алюминиевая фольга. Рестрикции коснулись и ввоза литиевых батарей, термостатов.

Примечательно, что ЕС не удалось утвердить санкции против российской ядерной отрасли — скорее всего, против этого выступили Венгрия и Франция, активно закупающие в РФ ядерное топливо.

Не забыли и об экспорте углеводородов из РФ. Так, ЕС обязал все страны сообщества информировать Еврокомиссию о продаже России танкеров, ввел более строгие правила соблюдения ограничения цен на нефть, а также установил ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). Крупнейшие их потребители — страны Балтии, Финляндия и особенно Польша. Эксперты отмечают, что это ударит по реэкспорту СУГ из Польши на Украину.

— На Украине в последние 10 лет довольно активно переходили на сжиженный углеводородный газ, потому что дизельный бензин постоянно дорожал, — сказал «Известиям» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — Если сейчас в Польше не будет нашего СУГ, они как минимум будут меньше экспортировать нефтепродуктов. В этом плане для России есть определенные плюсы.

По словам аналитика, российские поставщики cмогут быстро адаптироваться к новым санкциям и перенаправят СУГ, в частности, в Турцию и страны Южного Кавказа.

Процесс долгого согласования

Принципиальное решение о введении нового набора ограничений было принято на прошедшем 14–15 декабря саммите ЕС в Брюсселе. Наложить вето на 12-й пакет грозилась Австрия: ее, в частности, не устраивало, что Украина включила крупнейший австрийский банк Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны», поскольку организация продолжает работу в России. Однако Киев пошел на уступку Вене.

В 2022 году, после начала СВО, ЕС утвердил девять пакетов санкций. В этом году лишь три. Эксперты отмечают, что ЕС стало сложнее договориться о новых мерах.

— Становится всё тяжелее придумать, против чего еще можно ввести санкции. Ведь санкции — «улица с двусторонним движением», и перед тем, как их вводить, необходимо проанализировать, не ударят ли они по тем, кто их вводит, — отметил в разговоре с «Известиями» профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев. — Часть европейских политиков всё больше убеждается в неэффективности санкционного давления на Россию и тех негативных моментах, к которым ведет санкционная война для самих стран ЕС. Поэтому европейским бюрократам сложнее продавливать идею общей солидарности в санкционном давлении на Россию.

Новые санкции необходимы, чтобы продемонстрировать некоторый фон солидарности с Украиной в условиях, когда реальную военную и финансовую помощь ей ЕС согласовать не удается, сказал «Известиям» и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов.

— Отличительной особенностью 12-го пакета оказалось то, что он так и не стал, несмотря на длительное обсуждение его положений, достаточно жестким, чтобы нанести значительный ущерб российской экономике в перспективе. Слабость этого пакета означает, что введение санкций для ЕС становится исключительно политическим решением, чтобы продемонстрировать продолжение приверженности объединения санкционной политике, — отметил он.

Как 12-й пакет санкций отразится на России

Реагируя на новость об очередных ограничениях ЕС, в МИД РФ заявили, что ответ Москвы уже готовится. В России и на Западе не раз замечали, что, несмотря на санкции, российским и европейским компаниям всегда удается их обойти либо частично нивелировать ущерб от них. «России до сих пор удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций», — заявил в ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эту точку зрения поддерживают в российском экспертном и деловом сообществе.

— Новый пакет санкций, конечно, сыграет свою роль в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной и российская экономика, и компании могут получить заметную выгоду, — сказал «Известиям» член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров АО «Берега» Юрий Коробов. — Так, бизнес, который перестроит свои процессы, адаптируется к новым реалиям, сможет расширить географию присутствия на дружественных рынках, сменить модель производства и даже линейку продукции. Кроме того, внутренний рынок получит излишки товаров, что, скорее всего, как показывает практика, приведет к снижению цен.

Председатель совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов подчеркивает, что, хотя очередные ограничения добавят лишние логистические сложности во взаимодействии с компаниями, готовыми через посредников работать с российскими организациями, санкции подвигнут отечественный бизнес искать новых деловых партнеров в дружественных странах.

— Вопрос же экспорта для большинства отечественных производителей является важным на протяжении почти двух лет. И те компании, что были критически ориентированы на европейского потребителя, уже нашли альтернативные решения, — сказал он «Известиям».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что к 2030 году доля дружественных стран в структуре взаимной торговли может вырасти до 90%, и таким образом роль тех, кто сейчас пытается сдержать РФ, «сократится до минимума».