Загнали себя в угол: потери Евросоюза из-за антироссийских санкций достигли $1,5 трлн

Страны ЕС после введения антироссийских санкций оказались вынуждены покупать газ у других поставщиков. По данным Евростата, Европа тратит на импорт газа €15,2 млрд (трубопроводный и сжиженный — примерно пополам). До введения санкций ежемесячные затраты были почти в три раза ниже — порядка €5,9 млрд. В течение двух лет действия санкций Европа переплатила за газ €185 млрд, что составляет почти 2/3 общих расходов по этой статье. В Германии на фоне роста цен на энергоносители начался спад производства. В ЕС для поддержки потребителей ввели субсидии на €600 млрд — это спасло часть производств. Общие потери от разрыва отношений с Россией оценивают в $1,5 трлн. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

Неосновной поставщик

Помимо прямых расходов, в 2022 году для стран ЕС выросли и косвенные издержки, утверждает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев.

— Очерченная инфляционная волна пришла в Европу, что в том числе привело и к снижению экономической активности в ее странах, — отмечает он.

Ситуацию в текущем году эксперт характеризует как лучшую, чем год назад. Страны Европы активно диверсифицировали поставки энергии из США, Катара. В результате загруженность газовых емкостей сейчас находится на максимальном уровне — более 95%, добавляет спикер.

Фото: ТАСС/Николай Михальченко

Россия сократила экспорт в Европу в четыре раза — теперь в ЕС идет только 10% используемого там газа. Впрочем, по данным Kpler, 16% от закупок СПГ приходится на импорт из России. Среди крупнейших потребителей — Испания, Бельгия и Франция.

Отказ от части российских энергоносителей, особенно доставляемых трубопроводным способом, спровоцировал рост цен на газ. Даже с реализованных небольших объемов Россия заработала дополнительно €14 млрд.

70% нефтяного экспорта в условиях экономического эмбарго при этом удалось переориентировать на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай выросли на 50% в 2023 году. В то же время ряд стран из-за высокой зависимости от импорта энергии всё еще покупают ее у России.

Так, Чехия продолжает покупать нефть, Словакия получила от Еврокомиссии разрешение на продление еще на год поставок этого ресурса, перечисляет Михаил Николаев. «Поставки нефти, в отличие от газа, сложнее и дороже диверсифицировать», — говорит он.

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Экономические отношения между Россией и ЕС стремятся к очередному минимуму — объем торговли за два года просел в 2-3 раза.

Объем экспорта газа в Европу сократился на 100 млрд кубометров и вряд ли восстановится в ближайшие 10 лет, а политическое противостояние перешло в экономику и гуманитарную сферу , комментирует ситуацию экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— В ЕС энергетический кризис не преодолен. На фоне деиндустриализации такие экономические локомотивы ЕС, как Германия, Франция и другие, могут запросто застрять в рецессии и терять несколько процентов ВВП. Ничего хорошего для евро и финансовой стабильности это не несет, — заключает эксперт.

Не Европой единой

По данным Федеральной таможенной службы, по итогам первых девяти месяцев 2023 года 70% товарооборота приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Больше всего сократился экспорт из России в Европу — с $216,7 млрд до $65,3 млрд, то есть на 70%. Импорт европейских товаров упал на 10% (до $59,2 млрд). Российский экспорт в страны Азии вырос на 10% и составил $226,6 млрд.

Можно говорить об окончательно оформленной переориентации товарных отношений на Восток и Африку, полагает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Так, экспорт из России в страны Африки вырос на 50% — до $15,6 млрд. В абсолютном значении это не такие большие цифры, но перспективы взаимоотношений оцениваем как крайне позитивные. Это огромный рынок, который действительно заинтересован в сотрудничестве, — считает она.

В свою очередь, импорт из Азии вырос на 40%. По мнению финансиста, Россия такими объемами компенсирует часть недополученных товаров из Европы за счет азиатского рынка и параллельного импорта.

Большие запасы

Европейские страны последовательно отказываются от российского газа, несмотря на отсутствие формальных санкций, отмечает ряд экспертов.

Высокая заполненность подземных газохранилищ, стабильное предложение на рынке СПГ и меры по экономии позволяют странам ЕС это делать. Всё сокращение приходится на трубопроводные поставки. Цены на газ в ЕС практически нормализовались в 2023 году, и в то же время Европа очень хорошо подготовилась к текущей зиме, полагает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Фото: ТАСС/picture alliance/SVEN SIMON

— На фоне стабильного предложения заполненность ПХГ остается на рекордном в истории уровне. Если зима не будет аномально холодной или на стороне предложения не случится новых форс-мажоров, то к весне можно ожидать снижения цен на газ до $300-400 за тысячу кубометров, — говорит он.

Даже в случае аномально холодной зимы в «Финам» не ожидают полного истощения ПХГ, если не будет форс-мажоров на стороне предложения.

— Если снижение запасов за отопительной сезон (с 1 ноября по 31 марта) повторит исторический рекорд, то всё равно к 31 марту заполненность хранилищ составит около 30%, — оценивает эксперт.

На текущий момент предпосылок для рекордного расхода газа из хранилищ нет из-за сниженного спроса со стороны европейской промышленности и стабильных поставок на рынке СПГ.

— Между тем, с конца 2024 года предложение на мировом рынке СПГ начнет увеличиваться, и еще одного энергетического кризиса ожидать сложно, — отмечает Кауфман.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Возросший интерес к российскому СПГ эксперты объясняют тем, что на данный момент в ЕС не действуют никакие ограничения на его покупку. На мировом рынке СПГ всё еще отсутствует значительное количество свободных объемов. Следовательно, страны ЕС не будут отказываться от российского газа.