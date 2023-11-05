 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП во Владимирской области
Общество
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Общество
Павильон Минпромторга открылся на выставке «Россия» в Москве
Культура
В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Чудо света»
Мир
ХАМАС возложило личную ответственность на Байдена за атаки на жителей Газы
Мир
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России
Общество
Галерея «Достижения России» открылась у главной арки ВДНХ в рамках выставки «Россия»
Мир
США с Египтом и Иорданией не допустят открытия второго фронта против Израиля
Общество
Хуснуллин высоко оценил выставку «Россия» на ВДНХ
Мир
Вспышку гепатита А зафиксировали в пятом регионе Украины
Авто
В Калужской области в 2023 году запустят работу заводов Volvo и Volkswagen
Мир
Минздрав Палестины сообщил о гибели 150 медработников из-за ударов Израиля
Политика
Песков указал на растущее раздражение Запада от киевского режима
/

Cанкции не помеха: Европа резко увеличила импорт российского СПГ

ЕС продолжает закупки российских энергоносителей
Фото: Getty Images/pidjoe
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европа стремится отказаться от российского ископаемого топлива, похоже, только на словах. Импорт российского СПГ в Евросоюз достиг рекордных объемов. Испания и Бельгия нарастили закупки вдвое. Подробности — в материале «Известий».

Быстрое включение

По данным Центра германских исследований Института Европы РАН, еще в прошлом году поставки СПГ из России в Европу достигли исторического максимума — 16,7 млрд кубометров. Для сравнения, в 2021-м объем составлял 12,3 млрд кубометров. В этом году тенденция сохраняется.

С января по сентябрь 2023 года Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европейском союзе. По данным Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), поставки выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Испания закупила у РФ 5,21 млрд кубов газа, Бельгия — 3,14 млрд кубометров. В топе крупнейших импортеров также Франция.

газ
Фото: Global Look Press/Cfoto

Объем импорта СПГ из России в общих объемах для Испании составляет 26,5%, в Бельгии доля еще больше — 37,2%. Сумма закупок российского газа в Испании достигла €1,65 млрд, в Бельгии — €1,3 млрд. В масштабах всего ЕС импорт российского газа составил €5,51 млрд.

Как сообщила испанская энергетическая компания Enagas, Россия в этом году занимает третье место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию после Алжира и США. По ее данным, с января по сентябрь 2023 года королевство закупило у РФ эквивалент 56 490 ГВт⋅ч СПГ по сравнению с 38 125 ГВт⋅ч за аналогичный период 2022 года, то есть на 48,2% больше.

Куда ветер подует: Европа строит прогнозы о ценах на газ
Почему углеводороды резко подешевели и что будет дальше

— Возросшие поставки из России в Испанию и Бельгию объясняются тем, что не все страны Европы имеют выход к морю и обладают мощностями по регазификации СПГ (переводу его обратно из жидкого в газообразное состояние). Испания традиционно обладает большими объемами таких мощностей. Но из этих двух стран затем регазифицированный продукт поставляется гораздо большему числу стран, которые продолжают потреблять российский газ, — пояснил «Известиям» Евгений Смирнов, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.

По данным французской компании Kpler (специализируется на сборе информации о сырьевых рынках), на долю российского СПГ приходится 16% от общего импорта сжиженного газа в ЕС. И Россия — второй по величине поставщик этого вида топлива в Евросоюз. На первом месте — США.

Любой доступный

Эксперты указывают на логистические преимущества при импорте СПГ из РФ. Географическая близость определяет кратчайшее (и, соответственно, наиболее экономически и экологически эффективное) логистическое плечо по сравнению с другими мировыми поставщиками СПГ, отмечает Михаил Аким, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

газ
Фото: Global Look Press/IMAGO/Frederic Kern

Кроме того, альтернативные поставщики газа, на которых Евросоюз возлагал большие надежды, не вполне сумели их оправдать.

После громких заявлений об отказе от российского газа выяснилось, что на льготных условиях никто больше продавать газ не согласен. Например, в середине октября прошлого года Катар согласился продать Германии свой СПГ, но в количестве одного танкера и с условием о запрете реэкспорта этого СПГ в другие страны Европы. Собственно, именно поэтому большинство стран в Европе, несмотря на громкие заявления, продолжают покупать российский СПГ через посредников с переплатой в 3–5 раз, потому что другого выбора у них нет, — указывает Сергей Хачатурян, доцент департамента стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ.

«В ближайшее десятилетие выпуск СПГ должен вырасти до 100 млн т в год»
Путин оценил ситуацию на энергетическом рынке и анонсировал новую льготу для бойцов СВО

США вообще никогда не обещали Европе дешевого газа. В конце прошлого года Франция возмутилась тем, что цены на американский СПГ для европейцев завышены в 3–4 раза по сравнению с ценами на внутреннем рынке США. Расширение поставок американского СПГ при этом пока под вопросом.

— Аналитики ожидают принятия окончательных инвестиционных решений по строительству около 84 млн т в год новых экспортных мощностей СПГ, из которых около 73% приходится на США. Однако американская администрация ужесточает правила экспорта газа в страны, у которых нет соглашения о свободной торговле с США, что породило неопределенность в отношении перспектив ряда американских проектов. При этом европейские мощности по регазификации для импорта СПГ постоянно увеличиваются, — отмечает Михаил Аким.

Санкционный дуализм

Никуда не делась и европейская климатическая повестка. ЕС стремится снизить выбросы углерода не менее чем на 55% к 2030 году и достичь нуля к 2050 году.

газ
Фото: TASS/Stefan Sauer

— «Зеленому лобби» в Европе удалось убедить политиков совершить ошибку и решить, что водород сможет заменить природный газ к 2030 году, Теперь ЕС стал слишком зависеть от спотовых закупок СПГ. Сейчас ЕС рассматривает сжиженный природный газ в качестве переходного к водороду и ВИЭ топлива в рамках «зеленой повестки», — указывает Вадим Петров, сопредседатель Экологической палаты России.

Очевидно, что заявить об отказе от российского СПГ и традиционного газа для Европы оказалось гораздо легче, чем сделать это на самом деле. Полностью закрыть потребности Европы в газе способна только Россия. Нынешняя заполненность европейских хранилищ (99,32%) — во многом результат активных закупок российского СПГ.

Газовый антракт: в РФ заявили о неспособности ЕС отказаться от российского СПГ
Почему Евросоюз продолжает его покупать и каковы перспективы взаимодействия Москвы и Брюсселя в энергетической сфере

— Налицо «санкционный дуализм»: с одной стороны, отказаться от российских углеводородов — дело чести для европейского истеблишмента; с другой — природный газ остается единственным гарантом энергетической безопасности и, как следствие, социальной стабильности региона. Такому статусу голубого топлива не мешает ни строгий курс на декарбонизацию, ни масштабное «озеленение» экономики ЕС. Надежность энергетического комплекса, доступная энергия для промышленности и ЖКХ перевешивают политическую волю радикально настроенных политиков, — заключил Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании ООО «Энергия Плюс».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир