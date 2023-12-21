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По мерам пойдут: в ЕС готовят 13-й и 14-й пакеты санкций против России

Как политика Брюсселя заводит Евросоюз в тупик
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Евросоюз готов принять новые санкции против России, сообщил «Известиям» официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. В Европарламенте отмечают, что в Брюсселе уже рассматривается как 13-й, так и 14-й пакет мер. Первыми, кто объявит о новых предложениях по санкциям, вероятно, станут страны Балтии. Эксперты подчеркивают, что членам ЕС становится сложнее согласовывать новые рестрикции против России, к тому же эти меры вредят их собственной экономике, а обходом санкций занимается весь мир. Раскол между европейскими элитами и государствами ЕС усиливается, и существует вероятность, что Евросоюз откажется от принципа консенсуса по вопросу антироссийских мер, сами они при этом станут всё более символическими.

13-й пакет санкций

18 декабря Евросоюз опубликовал содержание 12-го пакета антироссийских санкций. Он включает, в частности, прямой запрет на импорт алмазов, ввоз из России сжиженных нефтяных газов, чугуна, ферросплавов, железа, медной и алюминиевой проволоки, фольги, некоторых труб. Традиционно не забыли в Евросоюзе о санкциях против физических лиц и компаний. При этом в ЕС отмечают, что Брюссель намерен и дальше поддерживать введение новых ограничений.

Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание, — заявил «Известиям» официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри, отвечая на вопрос, разрабатывают ли уже в ЕС 13-й пакет.

производство проволоки
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

18 декабря замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев направил Еврокомиссии свои предложения по новым антироссийским мерам. «Во время разговора президента Владимира Зеленского с [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен мы уже знали, что не войдет в 12-й пакет санкций», — сказал он, уточнив, что украинская сторона попросила расширить секторальные и персональные санкции.

Впрочем, сведения о том, что в Брюсселе уже ведется работа по подготовке нового пакета мер, Даниэл Шеридан Ферри подтверждать не стал. Также он отказался комментировать информацию о передаче Киевом предложений по санкциям. Однако депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски сказал «Известиям», что в ЕС уже готовится как 13-й, так и 14-й пакет санкций. При этом, по его мнению, разработка новых мер не займет много времени.

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Их очень скоро представят странам-членам, — уточнил политик.

Удастся ли их единогласно согласовать в короткий срок, вызывает большие сомнения. 12-й пакет санкций смогли утвердить только спустя полгода после принятия предыдущего набора мер. Для сравнения: с марта по декабрь 2022 года ЕС одобрил девять санкционных пакетов.

алмаз
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Инициатива о принятии новых санкций, скорее всего, будет исходить главным образом от прибалтийских стран, отметила в разговоре с «Известиями» евродепутат от Эстонии Яна Тоом.

Но санкционный инструмент не бесконечен. Где-то есть этому предел, и он, видимо, скоро наступит, — заметила она.

В интервью, опубликованном 19 декабря, главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите призвала и дальше ужесточать санкции. «Мы не должны останавливаться на 12-м пакете, я думаю, что как только он вступит в силу, нам следует начать подготавливать 13-й», — заявила она.

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В Евросоюзе при этом подчеркивают, что принятие новых антироссийских санкций продолжится даже в случае полного завершения боевых действий на Украине и подписания мирного соглашения. Ключевым препятствием для снятия мер может стать позиция европейских институтов, таких как Еврокомиссия и Европарламент, а также мнение отдельных государств-членов.

санкции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Достаточно, чтобы одна из 27 стран ЕС не поддержала отмену санкций под любым предлогом, и этот вопрос может быть отложен на неограниченное количество времени», — писал ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Введение новых антироссийских санкций уже превратилось в «добрую европейскую традицию», сказал «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт.

Вначале у них была надежда, что они склонят руководство России действовать в своих интересах. А сейчас уже, видимо, не могут отказаться от этой идеи, иначе пришлось бы признать, что санкции не имеют абсолютно никакого действия и вредят собственной экономике, — отметил он.

По его словам, принятые меры негативно влияют на экономику ФРГ и многих других стран Евросоюза: «Мы видим, с какими проблемами столкнулась сейчас Германия. Это всё последствия в том числе санкций», — подчеркнул парламентарий. Аналитики предупреждают, что Германия рискует столкнуться с рецессией в этом и следующем году. По подсчетам Института немецкой экономики в Кельне, в 2024 году ВВП ФРГ может сократиться на 0,5%.

санкции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Растет отчуждение между ЕС и странами-членами

Россия отреагировала на 12-й пакет санкций против ЕС. Так, МИД РФ объявил о расширении списка представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в нашу страну. Комментируя новый список антироссийских санкций и, в частности, меры против алмазной отрасли, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал: «Не думаю, что отсутствуют варианты обхода этих санкций. Они есть, и мы их реализуем. В любом случае всё будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы».

Российские эксперты подчеркивают, что в РФ были готовы к новым антироссийским мерам. Экономист, член московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк считает, что 12-й пакет не нанесет серьезного урона российской экономике.

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Да, у нас страдает «Алроса», которая остается крупнейшим поставщиком алмазов на экспорт, но мы уже два года под санкциями, у нас в любом случае проблемы с логистикой и расчетом в валюте с привычными контрагентами, и «Алроса» это прекрасно осознавала, так что новостью для компании санкции, думаю, не стали. И, учитывая нашу трансформацию рынка экспорта в целом, данная продукция просто уйдет в Азию и иные лояльные юрисдикции, — заявил эксперт «Известиям».

То же самое касается фольги, алюминия и проволоки, и при этом доля таких продуктов в нашем экспорте не носит критического характера, считает он.

санкции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ЕС от общего объема мы поставляли 20%, в США вообще 1%. А экспорт алюминия из России в Китай за последнее время вырос втрое. Заместили? Заместили, — добавил Алексей Хижняк. — Понимаю, что под жесткий контроль пытаются поставить поток через третьи страны, но давайте скажем честно: схемы обхода санкций были, есть и будут всегда, весь мир этим занимается. Поэтому данное ограничение носит почти декларативный характер.

Венгерский журналист и член клуба «Валдай» Габор Штир cчитает, что санкции превратились в предмет торга между Евросоюзом и отельными странами-членами. Примечателен пример Венгрии: Будапешт не раз заявлял, что не поддержит пакет антироссийских санкций, если он будет включать ограничения против ядерной энергетики РФ. В итоге 12-й пакет санкций не содержал упоминаний о запрете импорта обогащенного урана из России. Эксперт уверен: число стран, требующих исключений из санкций, будет увеличиваться.

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Возможно, к Венгрии присоединятся Словакия и Австрия. Если будет вновь подниматься вопрос санкций в отношении атомной энергетики, против может выступить Франция. Но чтобы не было наложено вето, эти спорные категории будут выводить из пакета, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями». — Уже практически не на что накладывать санкции. Со временем они станут всё более символическими.

санкции
Фото: ТАСС/Vincent Isore/IP3 via ZUMA Press

Директор центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова полагает, что налицо тенденция к росту отчуждения между брюссельскими элитами и национальными государствами на почве принятия новых мер.

Не исключаю, что европейские страны вернутся к вопросу принятия санкций не на основе принципа всеобщей поддержки, а абсолютного большинства. То есть принцип консенсуса гипотетически могут этим заменить, — сказала она «Известиям». — Санкции будут, но другое дело, что они станут более рассредоточенными: увеличится временной лаг между каждым пакетом.

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По ее оценке, качественный предел санкций постепенно исчерпывается. ЕС будет расширять перечень товаров двойного назначения, чтобы под рестрикции попадала более широкая номенклатура, возрастет число мер против физических и юридических лиц, считает Екатерина Арапова. В 13-й пакет могут войти запреты на металлы, ряд высокотехнологичных товаров, ужесточение ограничений на транзит. Санкции против российской ядерной промышленности, по мнению эксперта, в ближайший год маловероятны.

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