По мерам пойдут: в ЕС готовят 13-й и 14-й пакеты санкций против России
Евросоюз готов принять новые санкции против России, сообщил «Известиям» официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. В Европарламенте отмечают, что в Брюсселе уже рассматривается как 13-й, так и 14-й пакет мер. Первыми, кто объявит о новых предложениях по санкциям, вероятно, станут страны Балтии. Эксперты подчеркивают, что членам ЕС становится сложнее согласовывать новые рестрикции против России, к тому же эти меры вредят их собственной экономике, а обходом санкций занимается весь мир. Раскол между европейскими элитами и государствами ЕС усиливается, и существует вероятность, что Евросоюз откажется от принципа консенсуса по вопросу антироссийских мер, сами они при этом станут всё более символическими.
13-й пакет санкций
18 декабря Евросоюз опубликовал содержание 12-го пакета антироссийских санкций. Он включает, в частности, прямой запрет на импорт алмазов, ввоз из России сжиженных нефтяных газов, чугуна, ферросплавов, железа, медной и алюминиевой проволоки, фольги, некоторых труб. Традиционно не забыли в Евросоюзе о санкциях против физических лиц и компаний. При этом в ЕС отмечают, что Брюссель намерен и дальше поддерживать введение новых ограничений.
— Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание, — заявил «Известиям» официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри, отвечая на вопрос, разрабатывают ли уже в ЕС 13-й пакет.
18 декабря замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев направил Еврокомиссии свои предложения по новым антироссийским мерам. «Во время разговора президента Владимира Зеленского с [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен мы уже знали, что не войдет в 12-й пакет санкций», — сказал он, уточнив, что украинская сторона попросила расширить секторальные и персональные санкции.
Впрочем, сведения о том, что в Брюсселе уже ведется работа по подготовке нового пакета мер, Даниэл Шеридан Ферри подтверждать не стал. Также он отказался комментировать информацию о передаче Киевом предложений по санкциям. Однако депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски сказал «Известиям», что в ЕС уже готовится как 13-й, так и 14-й пакет санкций. При этом, по его мнению, разработка новых мер не займет много времени.
— Их очень скоро представят странам-членам, — уточнил политик.
Удастся ли их единогласно согласовать в короткий срок, вызывает большие сомнения. 12-й пакет санкций смогли утвердить только спустя полгода после принятия предыдущего набора мер. Для сравнения: с марта по декабрь 2022 года ЕС одобрил девять санкционных пакетов.
Инициатива о принятии новых санкций, скорее всего, будет исходить главным образом от прибалтийских стран, отметила в разговоре с «Известиями» евродепутат от Эстонии Яна Тоом.
— Но санкционный инструмент не бесконечен. Где-то есть этому предел, и он, видимо, скоро наступит, — заметила она.
В интервью, опубликованном 19 декабря, главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите призвала и дальше ужесточать санкции. «Мы не должны останавливаться на 12-м пакете, я думаю, что как только он вступит в силу, нам следует начать подготавливать 13-й», — заявила она.
В Евросоюзе при этом подчеркивают, что принятие новых антироссийских санкций продолжится даже в случае полного завершения боевых действий на Украине и подписания мирного соглашения. Ключевым препятствием для снятия мер может стать позиция европейских институтов, таких как Еврокомиссия и Европарламент, а также мнение отдельных государств-членов.
«Достаточно, чтобы одна из 27 стран ЕС не поддержала отмену санкций под любым предлогом, и этот вопрос может быть отложен на неограниченное количество времени», — писал ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Введение новых антироссийских санкций уже превратилось в «добрую европейскую традицию», сказал «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт.
— Вначале у них была надежда, что они склонят руководство России действовать в своих интересах. А сейчас уже, видимо, не могут отказаться от этой идеи, иначе пришлось бы признать, что санкции не имеют абсолютно никакого действия и вредят собственной экономике, — отметил он.
По его словам, принятые меры негативно влияют на экономику ФРГ и многих других стран Евросоюза: «Мы видим, с какими проблемами столкнулась сейчас Германия. Это всё последствия в том числе санкций», — подчеркнул парламентарий. Аналитики предупреждают, что Германия рискует столкнуться с рецессией в этом и следующем году. По подсчетам Института немецкой экономики в Кельне, в 2024 году ВВП ФРГ может сократиться на 0,5%.
Растет отчуждение между ЕС и странами-членами
Россия отреагировала на 12-й пакет санкций против ЕС. Так, МИД РФ объявил о расширении списка представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в нашу страну. Комментируя новый список антироссийских санкций и, в частности, меры против алмазной отрасли, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал: «Не думаю, что отсутствуют варианты обхода этих санкций. Они есть, и мы их реализуем. В любом случае всё будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы».
Российские эксперты подчеркивают, что в РФ были готовы к новым антироссийским мерам. Экономист, член московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк считает, что 12-й пакет не нанесет серьезного урона российской экономике.
— Да, у нас страдает «Алроса», которая остается крупнейшим поставщиком алмазов на экспорт, но мы уже два года под санкциями, у нас в любом случае проблемы с логистикой и расчетом в валюте с привычными контрагентами, и «Алроса» это прекрасно осознавала, так что новостью для компании санкции, думаю, не стали. И, учитывая нашу трансформацию рынка экспорта в целом, данная продукция просто уйдет в Азию и иные лояльные юрисдикции, — заявил эксперт «Известиям».
То же самое касается фольги, алюминия и проволоки, и при этом доля таких продуктов в нашем экспорте не носит критического характера, считает он.
— В ЕС от общего объема мы поставляли 20%, в США вообще 1%. А экспорт алюминия из России в Китай за последнее время вырос втрое. Заместили? Заместили, — добавил Алексей Хижняк. — Понимаю, что под жесткий контроль пытаются поставить поток через третьи страны, но давайте скажем честно: схемы обхода санкций были, есть и будут всегда, весь мир этим занимается. Поэтому данное ограничение носит почти декларативный характер.
Венгерский журналист и член клуба «Валдай» Габор Штир cчитает, что санкции превратились в предмет торга между Евросоюзом и отельными странами-членами. Примечателен пример Венгрии: Будапешт не раз заявлял, что не поддержит пакет антироссийских санкций, если он будет включать ограничения против ядерной энергетики РФ. В итоге 12-й пакет санкций не содержал упоминаний о запрете импорта обогащенного урана из России. Эксперт уверен: число стран, требующих исключений из санкций, будет увеличиваться.
— Возможно, к Венгрии присоединятся Словакия и Австрия. Если будет вновь подниматься вопрос санкций в отношении атомной энергетики, против может выступить Франция. Но чтобы не было наложено вето, эти спорные категории будут выводить из пакета, — отметил эксперт в разговоре с «Известиями». — Уже практически не на что накладывать санкции. Со временем они станут всё более символическими.
Директор центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова полагает, что налицо тенденция к росту отчуждения между брюссельскими элитами и национальными государствами на почве принятия новых мер.
— Не исключаю, что европейские страны вернутся к вопросу принятия санкций не на основе принципа всеобщей поддержки, а абсолютного большинства. То есть принцип консенсуса гипотетически могут этим заменить, — сказала она «Известиям». — Санкции будут, но другое дело, что они станут более рассредоточенными: увеличится временной лаг между каждым пакетом.
По ее оценке, качественный предел санкций постепенно исчерпывается. ЕС будет расширять перечень товаров двойного назначения, чтобы под рестрикции попадала более широкая номенклатура, возрастет число мер против физических и юридических лиц, считает Екатерина Арапова. В 13-й пакет могут войти запреты на металлы, ряд высокотехнологичных товаров, ужесточение ограничений на транзит. Санкции против российской ядерной промышленности, по мнению эксперта, в ближайший год маловероятны.