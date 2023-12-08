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Кризис не удался: Запад признал восстановление экономики РФ вопреки санкциям

Почему ВВП страны растет быстрее, чем в США и Еврозоне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российская экономика успешно восстанавливается вопреки санкциям. Это признают не только отечественные компании и органы власти, но и иностранные экономисты. 8 декабря Reuters сообщил, что экономическая ситуация в РФ находится под контролем, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. А потолок цен на нефть, призванный обрушить приток денег в российский бюджет, не просто не сработал — доходы от энергетики в ноябре принесли в казну двое больше средств, чем в январе. Накануне Владимир Путин заявил, что по итогам 2023-го ВВП вырастет на 3,5%. Тогда как, по прогнозам Международного валютного фонда, экономика США увеличится лишь на 2,1%, а в Еврозоне — вовсе на 0,7%.

Почему Reuters отметил восстановление экономики РФ

На Западе признали, что российская экономика успешно восстанавливается, несмотря на множество вызовов — нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Об этом в пятницу, 8 декабря, написало агентство Reuters.

«Ориентированная на экспорт экономика России с оборотом в $2,2 трлн преодолела волну санкций лучше, чем ожидали Москва или Запад, когда те, кто выступал против вторжения в Украину в феврале 2022 года, стремились наказать и изолировать путинскую Россию», — говорится в статье.

В частности, Reuters подчеркивает, что ограничение стоимости российской нефти не сработало. В конце прошлого года страны Запада ввели потолок цен на черное золото из России в $60 за баррель. Однако у страны есть много обходных путей, признает агентство. Например, РФ перенаправила экспорт в Китай и Индию, а также «использовала непрозрачное владение так называемыми теневыми флотами судов, чтобы обойти установленный Западом лимит цен на нефть».

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В результате доходы от энергетики в ноябре принесли в бюджет России 961,7 млрд рублей ($10,41 млрд) по сравнению всего с 425,5 млрд в январе — то есть вдвое больше, чем в начале года.

Россия испытывает кадровый голод в некоторых областях экономики, но эта проблема компенсируется занятостью населения в военно-промышленном комплексе, говорится в статье. При этом в стране рекордно низкий уровень безработицы — 2,9%.

В России произошел инфляционный скачок за последние полтора года, но сейчас финансовая система страны стабилизировалась, отмечает Reuters. Как сообщает агентство, «на данный момент инфляционной ситуацией можно управлять», и предсказуемо едко подмечает: «особенно с учетом населения, которое привыкло к регулярному повышению цен, каким бы болезненным оно ни было».

Санкции Запада, направленные на сокращение ключевого источника финансирования Москвы, оказали огромное давление на дефицит бюджета России в начале этого года. Но благодаря переустройству торговых потоков нефти и регулированию страной цен на нее дефицит бюджета за 2023 год составит менее 1% ВВП, отмечает Reuters.

Такая оценка соответствует наиболее свежим прогнозам властей: в ноябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что недостача казны окажется вдвое ниже ожиданий — 1% ВВП (порядка 1,5 трлн).

«Сегодня ВВП уже выше, чем был до санкционной атаки Запада»
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За счет чего растет экономика России

Накануне, 7 декабря, на форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин заявил, что в 2023 году ВВП России вырастет на 3,5%. Российская экономика, по оценке президента, быстро адаптируется к новым вызовам: за 10 месяцев 2024 года ВВП страны уже увеличился более чем на 3,2%.

«Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада», — уточнил российский лидер. Он подчеркнул, что по темпам роста экономики РФ опережает ведущие европейские страны.

Экономика США, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в этом году вырастет лишь на 2,1%. ВВП стран Еврозоны в 2023-м, по мнению организации, поднимется на 0,7%.

завод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Впрочем, оценки МВФ относительно России хотя и менее оптимистичны, чем у наших властей, но также выше, чем в отношении западных стран. По прогнозам фонда, ВВП РФ в 2023-м увеличится на 2,2%.

Значительный подъем экономики России объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, это увеличение промышленного производства, которое в январе–октябре 2023 года выросло в годовом выражении на 3,5% за счет бурного роста в обрабатывающей промышленности, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

— Во-вторых, в этом году рекордно высокие темпы показывает строительство, преимущественно за счет ввода в эксплуатацию новых многоквартирных жилых домов. Этот сегмент уже увеличился год к году на 6%, — сказала она.

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Третья причина, по словам эксперта, — это розничная торговля, оборот которой за девять месяцев 2023 года вырос на 5% год к году. В том числе за счет бурного развития сегмента электронной коммерции и маркетплейсов. При этом российская экономика в 2022 году падала именно из-за розницы, главным образом потому что из РФ уходили многие иностранные бренды.

— Кроме того, можно ожидать достаточно хороших темпов в сфере услуг, в особенности за счет роста финансово-банковского сегмента. Средства населения продолжают притекать на фондовый рынок, объемы кредитования в 2023 году бурно развиваются. Банковский сектор, по прогнозам ЦБ РФ, получит рекордно высокую прибыль в 3,3 трлн рублей по итогам года, — добавила Наталья Мильчакова.

Выдержать самое сильное в мировой истории санкционное давление на одну страну помог ряд качественных решений, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. Это и установление грамотного баланса стоимости денег через денежно-кредитную политику, и новые цепочки поставок, которые активно выстраивает наш бизнес.

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