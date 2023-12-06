Новая эра: Турция и Греция захотели перезапустить отношения

7 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в Афинах. В Анкаре заявили, что рассматривают этот визит как возможность перевернуть новую страницу в отношениях двух стран. Однако греческая сторона пояснила, что не намерена идти на уступки по тем вопросам, которые относятся к суверенным правам страны. Что ждать от этой встречи, разбирались «Известия».

Навстречу друг другу

«Данностью являются наши разногласия. Имеется единственный спор, который мы должны разрешить, — это разграничение исключительных экономических зон и континентального шельфа, но есть и другие важные вопросы, которые обс уждаются на данной стадии диалога. Мы приступаем к этой дискуссии, как и к любой другой встрече, без какого-либо намерения делать уступки по нашим суверенным правам», — заявил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

7 декабря турецкий лидер вначале встретится с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, а потом с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. После этого пройдет заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Грецией. По словам Маринакиса, это «станет еще одним важным шагом в усилиях двух стран, направленных на укрепление атмосферы диалога».

Президент Греции Катерина Сакелларопулу Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Michalis Karagiannis

«Наши разногласия известны, но мы хотим, чтобы они не прив одили к кризисам. Мы приступим к этим важным встречам с целью защитить диалог при обязательной приверженности нашим требованиям и без уступок в области суверенных прав, чтобы продолжить эти усилия, которые начались несколько месяцев назад», — пояснил он.

До этого турецкий лидер, возвращаясь из ОАЭ, дал понять журналистам на борту своего самолета, что возлагает на эту встречу большие надежды.

«Мы надеемся, что начнется новая эра. Потому что я всегда говорю, что мы пытаемся увеличить число друзей и уменьшить число врагов. Я считаю, что полезно сказать им об этом очень четко во время нашей двусторонней встречи, как я уже говорил раньше», — пояснил президент.

Глава госу дарства особо подчеркнул, что он не намерен ехать в Афины с желанием найти компромисс в урегулировании двусторонних отношений. «Если мы начнем новую эру, сдержим свои обещания и будем развивать эти отношения на уровне, свободном от внешнего влияния, я увер ен, что все мы от этого выиграем. Мы поедем в Афины с подходом «выигрышной позиции для обеих сторон». Там мы обсудим как наши двусторонние отношения, так и отношения между Турцией и ЕС, чтобы принять решения, достойные духа новой эпохи», — отметил Эрдоган.

Как пишут греческие СМИ, стороны планируют подписать не менее 20 соглашений, в том числе по миграции.

Фото: Getty Images/dia images/Cem Tekksinoglu

Дипломатия землетрясений

— Этот визит пройдет в очень важное время — происходит налаживание отношений между Турцией и Грецией — после того, как в 2019 году разразился кризис в Восточном Средиземноморье. С тех пор страны ведут переговоры о том, что необходимо начать новый период в их отношениях. Это стало возможным после разрушительного землетрясения, которое произошло в феврале этого года, — рассказал «Известиям» источник в турецкой делегации.

Греция была одной из первых стран, направившей помощь Турции. Глава МИД Греции приезжал несколько раз, чтобы выразить солидарность. Это создало благоприятную атмосферу для отношений между государствами.

Страны уже переж ивали нечто подобное. В 1999 году произошедшие в Греции и Турции землетрясения также сблизили две страны. В результате «дипломатии землетрясений» в декабре того года на саммите ЕС в Хельсинки Афины изменили позицию по вопросу вступления Анкары в Евросоюз.

В этот раз турецкие граждане оценили и помощь Греции, которая изменила настроения внутри страны по отношению к Афинам.

— Еще один важный момент — это то, что Эрдоган и Мицотакис выиграли выборы в своих странах, заручились поддержкой населения для того, чтобы наладить отношения, — пояснил собеседник.

Большая часть этих переговоров будет посвящена Совету сотрудничества высокого уровня между Турцией и Грецией. Это означает, что двое лидеров будут стараться расширить связи в таких сферах, как экономика, торговля, транспорт, энергетика и другие вопросы, которые выгодны двум государствам, добавил источник.

Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Hans Lippert

По его мнению, также будет обсуждаться миграционный вопрос, учитывая, что Эгейское море часто используется для нелегальной перевозки людей из Турции в Грецию, а оттуда — в другие страны Европы.

— Вопросы принадлежности островов в Эгейском море, Восточного Средиземноморья, Кипра не могут решиться в одночасье. Но встреча может создать новое окно возможностей для двух стран, запустить механизм для поиска решений этих проблем в дальнейшем, — надеется источник.

Он также добавил, что встреча Эрдогана и Мицотакиса важна для отношений Анкары с Брюсселем, поэтому за визитом турецкого лидера в Афины будут внимательно следить в Евросоюзе.

Диалог на смену конфронтации

Турецко-греческие взаимоотношения характеризуются постоянным конфликтом интересов, отметил в разговоре с «Известиями» младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.

— В первую очередь, это связано с тем, что Анкара не признает исключительную экономическую зону Греции в Эгейском море и проводит собственные границы разделения, — указал он.

Более того, Анкара, диктуя свои условия, стремится создать юридические рамки для собственных притязаний. Например, в 2019 году Турция и Ливия подписали меморандум по разграничению морских зон в Средиземном море, согласно которому часть исключительной экономической зоны Греции обозначилась как турецкая, пояснил политолог.

Он добавил, что при этом в зонах, на которые претендует Анкара, имеются запасы газа, поэтому действия Турции определяются в том числе экономическими интересами.

Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

— Анкара и Афины много раз пытались решить споры дипломатическим путем. В целом история турецко-греческого урегулирования представляет собой дипломатический диалог, сменяющийся конфронтацией, и наоборот. Так, в 2010 году был создан Высший совет сотрудничества Греции и Турции, что позитивно сказалось на торгово-экономических отношениях стран, — отметил Гузаеров.

По словам аналитика, после этого последовало похолодание отношений, когда даже первый за продолжительное время в ист ории визит президента Турции в Грецию не привел к каким-либо ощутимым успехам. Затем наблюдались многочисленные провокации на море со стороны Турции и Греции, пересечение воздушных границ военными самолетами стран, перенаправление потоков мигрантов и т.д.

— Поэтому данные переговоры станут очередной попыткой начала дипломатического диалога между странами. Было объявлено о том, что в рамках заседания Совета сотрудничества будет подписано не менее 20 соглашений, — полагает специалист.

По мнению Разиля Гузаерова, учитывая состав делегаций, стороны могут обсуждать экономическое сотрудничество, отношения в сфере культуры, образования, миграционные вопросы, а также вопросы в сфере безопасности.

— Данные события ложатся в общую стратегию Анкары, которая ослаблена сильным экономическим кризисом, ищет пути к снижению напряженности со странами региона. Однако следует ожидать, что в перспективе диалог между странами может снова смениться эскалацией, — резюмировал политолог.

Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Giannis Panagopoulos

Прорыва ожидать не стоит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган едет в Грецию для участия в пятом заседании Совета сотрудничества высокого уровня между Т урцией и Грецией. Помимо турецкого лидера в Афины прибудет ряд министров и других официальных представителей страны по самым важным вопросам, отметила в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.

— Вопросов для обсуждения у турецко-греческой делегации много. Одним из главных в двусторонних отношениях на протяжении многих лет остается вопрос спорных островов в акватории Эгейского моря, и уступок по этому вопросу ни от одной от сторон ждать не стоит. Камнем преткновения и предметом противоречий является геологоразведочная деятельность турок в Восточном Средиземноморье, которую не приветствуют греки, и проблема Северного Кипра, — пояснила тюрколог.

По словам политолога, несмотря на имеющиеся сложности, Эрдоган заявил, что намерен начать новую эру в отношениях с Грецией.

— Такой подход обусловлен тем, что Турецкая Республика не оставляет надежд обновить свою политику «Ноль проблем с соседями», и сейчас на фоне ухудшения взаимодействия с Израилем ввиду палестино-израильского конфликта и некоторыми другими союзниками Анкаре важно приумножить число друзей, — считает специалист.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Экс перт подчеркнула: при этом говорить о том, что Афины смогут выполнять роль преданного друга Анкары, не приходится, но и идти на обострение будет контрпродуктивно для обеих сторон, особенно принимая во внимание то, что оба государства находятся в НАТО.

— Турецко-греческий диалог активно поддерживается со стороны США, которые крайне не заинтересованы во вражде союзников по военно-политическому блоку. Известно, что турецкая делегация намерена на этих переговорах сосредоточиться на двусторонних вопросах и проблематике, связанной с Евросоюзом, членом которого Греция также является, — добавила аналитик.

Сбитнева также рассказала, что греческие СМИ, в свою очередь, акцентируют внимание на планах по обсуждению культурно-образовательных вопросов, совместных программ и проблематике облегчения визового режима.

— Элементы торга вполне могут присутствовать, но для решения ключевых вопросов, связанных с островами, являющимися предметом ценностной политики как Турции, так и Греции, одних переговоров, пусть даже в таком расширенном составе, недостаточно. На этом треке прорывов не предвидится, — подытожила эксперт.