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Взлет тронулся: РФ готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром

Тем не менее дипломатического признания за этим не последует
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром и открыть консульский пункт в северной Никосии, это может произойти до конца года, заявили «Известиям» высокопоставленные осведомленные источники. По их словам, запуск рейсов и открытие пункта не означают дипломатического признания — это будет сделано для обслуживания российских граждан, живущих на севере Кипра, их порядка 10 тыс., уточнили собеседники. Аналогично свои консульские учреждения в северной части острова открывают западные страны, называя их «офисами» и не уточняя, что они находятся в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК). В парламенте Турции «Известиям» заявили, что Анкара будет только приветствовать запуск рейсов в ТРСК, но позицию Турции по тому же Крыму этот шаг вряд ли изменит.

Рейсы без признания

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20 сентября газета Milliyet со ссылкой на источники сообщила, что две российские авиакомпании планируют начать полеты в непризнанную международным сообществом Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

По информации издания, рейсы запустят уже 15 ноября, когда в ТРСК откроют новый аэропорт Эрджан (Ercan Havalimanı). На церемонию якобы прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С момента раскола острова на греческое и турецкое государства в 1974 году независимость ТРСК признала только Анкара.

Высокопоставленные осведомленные источники «Известий» подтвердили информацию турецких СМИ, но уточнили, что речь идет об инициативе одной частной российской авиакомпании, а не о национальном перевозчике РФ.

В планах у этой авиакомпании организовать прямые рейсы, такой запрос действительно был. Но это не будет означать дипломатического признания ТРСК со стороны России, в этом плане позиция Москвы остается прежней, — подчеркнул один из собеседников.

Взлёт тронулся
Северная Никосия

Северная Никосия

Фото: Global Look Press/STELLA
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Второй источник «Известий», также знакомый с ситуацией, добавил: РФ также изучает возможность открыть консульский пункт в северной части острова.

Идет проработка инициативы открыть консульский пункт в северной Никосии. Там проживает свыше 10 тыс. российских граждан, им сейчас недоступны консульские услуги. Но открытие такого пункта не будет означать, что последует дипломатическое признание: учреждение будет называться «консульским пунктом России в северной Никосии», без уточнения, что это ТРСК. Планируем этот вопрос до конца года закрыть, — пояснил источник.

Он отметил, что аналогичную практику применяют многие западные страны, открывшие консульские учреждения на Тайване, но называющие их либо своими пунктами в городе Тайбэй, без упоминания Тайваня, либо просто институтами.

Так, например, поступили США: они имеют формальные отношения с КНР, признают Пекин единственным законным правительством Китая и одновременно поддерживают неофициальные отношения с Тайванем — не признавая при этом суверенитет КНР над островом. Официальных дипломатических отношений Вашингтона с Тайванем нет. Но в Тайбэе, столице образования, действует Американский институт, выполняющий по сути функции консульства. Называется он American Institute Taipei, без упоминания Тайваня.

Точно так же западные страны открывают офисы и консульские представительства в ТРСК. Согласно сайту МИД непризнанной республики, в стране действуют офисы Великобритании, Германии, Франции, Австралии, Италии, ЕС и США.

По словам собеседника «Известий», РФ планирует поступить аналогично — в северной Никосии появится консульский пункт, авиасообщение же будет установлено с Эрджаном.

В посольстве РФ на Кипре «Известиям» заявили, что Россия, как субъект международного права, никогда не рассматривала вопрос об открытии прямого авиасообщения с ТРСК.

— Нам известно об инициативе одной из частных турко-кипрских компаний о создании альянса с кем-либо из российских перевозчиков, но дальше громких пожеланий дело не пошло, — подчеркнули в посольстве.

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Там, однако, подтвердили, что «на протяжении последнего времени с кипрской стороной обсуждается вопрос об открытии консульского пункта в северной части Никосии для предоставления консульских услуг российским гражданам, проживающим на территории ТРСК, вопрос находится в стадии проработки».

Противоречивая история

О том, что РФ может открыть консульский пункт в северной части острова, ранее писала греческая газета Kathimerini. По ее данным, Россия с января 2021 года обращалась к властям Республики Кипр, чтобы сообщить им о своем намерении.

Официальный представитель кипрского правительства Мариос Пелеканос подтвердил эту информацию и заявил, что Москва оценивает способы, с помощью которых они могут помочь «нескольким тысячам» россиян, постоянно проживающих на севере.

Взлёт тронулся
Кипр
Фото: Global Look Press/Stefan Auth

29 сентября турецкий телеканал NTV сообщил, что Эрдоган затронул запуск прямых рейсов из России в ТРСК во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер, согласно сообщению NTV, отметил, что рейсы из России поддержат экономику Северного Кипра, учитывая потенциальные доходы от туристов.

Если начнутся прямые рейсы из России в ТРСК, мы, конечно, будем рады, — сказал он.

В пресс-службе Росавиации «Известиям» заявили, что в их ведомстве «информация по данному вопросу отсутствует». «Известия» направили запросы в посольства Греции, Кипра и МИД ТРСК.

Справка «Известий»

В 1974 году сторонники присоединения Кипра к Греции организовали госпереворот. Турция ввела на остров военных для защиты местного турецкоязычного населения. В результате ожесточенных боевых действий под турецким контролем оказалось около 37% территории Кипра. В 1983 году на ней была образована ТРСК, не признанная ни одним государством мира, кроме Турции. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, которая населена преимущественно греками-киприотами.

Крымский вопрос

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Анкара будет только приветствовать решение РФ запустить рейсы в ТРСК, это станет «новой вехой в двусторонних отношениях», заявил «Известиям» депутат Великого собрания Турции (парламента) Озтюрк Йылмаз.

— Это еще сильнее укрепит взаимоотношения между нашими странами. Думаю, никто в Турции не скажет ничего против такого решения России в отношении Северного Кипра, — уточнил политик.

Он, однако, подчеркнул: пока рано говорить, станет ли Турция в ответ на российское решение менять свою позицию по Крыму. Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Мевлют Чавушоглу заявляли, что Анкара «привержена признанию территориальной целостности Украины».

— Возвращение Крыма Украине, неотъемлемой частью которой он является, по сути, является требованием международного права, — заявил Эрдоган, выступая в августе на организованной Украиной «Крымской платформе».

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Регион стал частью РФ в результате референдума в марте 2014 года. Тогда за вступление в состав Федерации в качестве субъекта проголосовали 96,5% крымчан. Большинство государств — членов ООН, в том числе и Турция, не признали итоги референдума. В числе признавших, к примеру, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Куба, КНДР.

Пока слишком рано делать предположения о том, изменит ли Турция свою позицию по Крыму, если Россия признает Северный Кипр. Насколько я понимаю, о признании всё же речи не идет, пока только запуск авиасообщения. Но любые контакты Москвы с ТРСК приветствуются, — заключил Озтюрк Йылмаз.

Автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев также считает, что позицию Анкары по Крыму открытие рейсов из РФ не изменит, поскольку тогда будет нанесен ущерб роли Турции как посредника между Москвой и Киевом.

Взлёт тронулся
Крым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если Эрдоган хочет оставаться посредником между Украиной и Россией, то он не сможет взять и отказаться от идеи целостности Украины, потому что это будет противоречить всем его попыткам посадить РФ и Украину за стол переговоров, — пояснил эксперт «Известиям».

Афины и официальная Никосия, по его словам, на запуск рейсов отреагируют крайне негативно. Однако удар по исторически близким отношениям двух православных народов первой всё же нанесла именно Греция, когда «оказалась по другую сторону баррикад» и ввела против России санкции. РФ в ответ в марте внесла Грецию и Кипр в список недружественных государств.

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Турецкий политолог Керим Хас в беседе с «Известиями» отметил, что запуск рейсов и открытие консульства — «очень важный и символический шаг со стороны России, хотя ситуацию на земле он кардинально не изменит». Признания за этим не последует, уверен он.

— Но в любом случае это положительный момент для Турции и для Северного Кипра. Это первый подобный опыт для России, насколько я знаю, потому что, например, в Косово таких рейсов нет. Так же нет рейсов в Нагорный Карабах или Приднестровье, — напомнил эксперт.

В общем же, предположил он, этот шаг РФ — «попытка вернуться в европейскую архитектуру безопасности с южного направления, потому что в нынешних условиях Турция — самое слабое звено в отношениях западного блока и России». Это также можно воспринимать в качестве удара с заднего двора по Великобритании, которая имеет две военные базы на Кипре, уточнил политолог.

По его словам, Эрдоган, безусловно, будет использовать этот козырь на предстоящих в 2023 году президентских выборах. Однако признания Крыма в ответ на возможное признание ТРСК не будет — давление Запада на Анкару слишком велико, его можно проследить даже в истории с отказом от работы с картами «Мир», резюмировал Керим Хас.

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