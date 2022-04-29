Тур де май: число рейсов Turkish Airlines в РФ попросили увеличить

Число рейсов в РФ для Turkish Airlines предложили увеличить . Российский союз туриндустрии (РСТ) и общественный совет при Ростуризме направили соответствующие обращения в правительство, Минтранс и Совет по правам человека (СПЧ). Ранее турецкий перевозчик сам подал заявку на увеличение частоты полетов. Но Минтранс согласовал только 30% рейсов от запрошенных. Даже с учетом того что на турецкие курорты летают Superjet нескольких российских компаний, мощностей не хватит, чтобы перевезти всех туристов, уже оплативших путевки, уверены общественники. По их оценке, совокупные потери граждан могут составить 32 млрд рублей. Представители туроператоров подтвердили, что проблема с недостатком рейсов есть, и выразили надежду, что перевозчики и авиавласти пересмотрят планы.

Турецкий берег

Общественный совет при Ростуризме и РСТ предложили увеличить частоту полетов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines . Организации направили соответствующие обращения первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главе Минтранса Виталию Савельеву и советнику президента и главе СПЧ Валерию Фадееву. «Известия» ознакомились с копиями писем.

В секретариате Валерия Фадеева подтвердили получение обращения, добавив, что сроки его рассмотрения могут составить до месяца. «Известия» также направили запросы в аппарат Андрея Белоусова и в Минтранс.

Turkish Airlines в конце апреля запросила у Минтранса России разрешение на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и городами РФ. Сейчас авиакомпания и турецкий бюджетный перевозчик Pegasus могут выполнять 108 рейсов в неделю в Россию и перевозить на них около 100 тыс. человек в месяц. Перелеты выполняют и российские компании Red Wings, «Азимут» и «Россия» на 100-местных самолетах Superjet . Также летать в Анталью планируют чартерный перевозчик PegasFly и Utair — из Грозного. А с 29 апреля рейсы из Внуково в Турцию намерен запустить Azur Air, следует из данных Flightrdar.

Тур де май Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Но этих объемов перевозок недостаточно , считает председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

— Проблема в том, что туроператоры уже продали путевок в Турцию на 40 млрд рублей. Но теперь огромная часть туристов, которые их оплатили, не смогут ими воспользоваться . Сейчас пока сложно сказать, сколько именно людей могут остаться без отдыха, — сказал он «Известиям».

«Недостаток провозных мощностей на популярные у отечественных потребителей курорты Турции создаст искусственный дефицит предложения», — отмечено в письмах РСТ. А это чревато риском роста цен на перелеты по направлению.

Минтранс согласовал увеличение программы полетов Turkish Airlines из Москвы только на 30%: из запрошенных дополнительных 349 частот в неделю, на которых можно было бы перевезти на отдых еще 280 тыс. человек в месяц, одобрены чуть более 100 . Это следует из письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина директору представительства авиакомпании в России Турану Йардымджы (копия есть у «Известий»). Увеличение частот согласовано только до 15 мая, следует из документа. Таким образом, полетная программа Turkish Airlines в мае составит чуть более 200 рейсов в неделю .

Тур де май Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запрос в Минтранс и Росавиацию.

Симптом отмены

В общественном совете при Ростуризме уверены, что российские авиакомпании не смогут обеспечить необходимое количество рейсов в Турцию . А раз расширение программы Turkish Airlines не согласовано, вероятно, не все россияне, купившие туры, действительно полетят отдыхать , указал Дмитрий Давыденко в письме. По его оценке, граждане могут потерять совокупно 32 млрд рублей. При этом туроператоры не смогут вернуть деньги за путевки : никаких правовых оснований требовать от турецких отелей вернуть средства за брони номеров нет, отмечено в письме.

В РСТ добавили, что компании не смогут и исполнить отложенные обязательства перед клиентами за туры, отмененные еще в пандемию .

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева сообщила «Известиям», что клиенты туроператора будут летать в Турцию на рейсах Turkish Airlines и «Азимут».

— Программа полетов стартует 28 апреля на курорты Анталья, Бодрум, Даламан. Города вылета — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Тюмень. Из Минеральных Вод полетная программа в Анталью стартовала 28 апреля рейсами авиакомпании «Азимут». Но мощностей, чтобы покрыть весь спрос, не хватает , — сообщила она.

Тур де май Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Наличие проблемы подтвердила и гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная.

— Сейчас воздушных судов, которые могут летать за границу, у авиакомпаний крайне мало. Потребность на полеты покрывается, наверное, только на 10% , — сообщила она.

Туроператоры предлагают обширные программы и по России, но люди хотят на море, подчеркнула Анна Подгорная. Есть туры и в Сочи, но этот город не сможет покрыть весь спрос на пляжный отдых, а другие южные аэропорты по-прежнему закрыты, отметила эксперт.

— Конечно, мы разрабатываем разные маршруты — допустим, Дагестан, где есть Каспийское море. Но ведь там страдает инфраструктура. К тому же, чтобы сделать адекватный по ценам российский турпродукт, нужно заработать средства на других направлениях, так как перелеты по России в принципе убыточны, — заключила Анна Подгорная.

О недостатке рейсов в Турцию сказал и представитель Anex Tour.

Тур де май Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если оценить уже оформленные бронирования, кресел на рейсах хватит всем . Но если говорить о потенциальном спросе на весь сезон, то возможна нехватка объемов перевозки . Мы надеемся, что текущие планы перевозчиков не окончательны и будут прорабатываться в дальнейшем, — поделился с «Известиями» представитель компании.

Редакция также направила запросы в «Библио-Глобус», Сoral Travel и Fun&Sun.