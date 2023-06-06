Личный кабинет Эрдогана: в новое правительство Турции вошли прозападные министры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал свой новый срок на посту со смены правительства. Большинство портфелей в новом кабмине достались фигурам, получившим образование на Западе, далеким от конфронтации с союзниками по Североатлантическому альянсу. Сохранили свои посты только министры культуры и здравоохранения. Наибольшее внимание привлечено к новому главе Минфина Мехмету Шимшеку, который ранее занимал это пост, и главе МИДа Хакану Фидану, который 13 лет возглавлял турецкую разведку. О том, каких изменений ждать в политике Турции и как теперь будут выстраиваться отношения Анкары с Москвой, — в материале «Известий».

Хранитель множества тайн

«Во время моего пребывания в должности я приложу все усилия для обеспечения единства, безопасности и процветания нашего государства и народа в соответствии с видением и ценностями нашего президента, который был переизбран при решительной поддержке нашего населения. Я буду продолжать продвигать наше видение национальной внешней политики, основанное на суверенной воле нашего народа и независимости нашего государства от всех сфер влияния» — с таким заявлением выступил новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, вступая в должность.

В субботу, 3 июня, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового кабинета министров. В правительстве посты сохранили лишь министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр туризма и культуры Мехмет Нури Эрсой. Остальные 15 портфелей получили новые люди. Впрочем, новыми их можно считать с натяжкой: все они ранее так или иначе были вовлечены в турецкую политику при Эрдогане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS/Umit Bektas

Учитывая, что на выборах президента оппонент главы государства Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов, практически половина избирателей недовольна существующим положением дел и хотела бы его изменить. Так что неудивительно, что турецкий лидер, который уже 20 лет находится у власти, решил полностью перетряхнуть правительство.

Особое внимание было привлечено к назначению на пост министра иностранных дел Хакана Фидана. В истории Турецкой Республики главу службы безопасности впервые поставили во главе МИДа. До этого последние девять лет внешнеполитическим ведомством руководил Мевлют Чавушоглу, который теперь займет депутатское кресло в парламенте. При этом на место Фидана Эрдоган назначил другого близкого к себе человека — бывшего представителя президента Ибрагима Калына.

Фидан вначале его карьера был связана с вооруженными силами Турции, а после увольнения из армии он изучал управление и политические науки в американском Университете Мэриленда, получил докторскую степень, строил академическую карьеру. В 2010 году он ушел на госслужбу, возглавив Национальную разведывательную организацию страны.

На протяжении этого времени он считался одним из самых непубличных людей в окружении президента и едва ли не его ближайшим доверенным лицом. Однажды Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал Фидана выражением (sır küpü — хранитель множества тайн).

При нем Национальная разведывательная организация стала учреждением, которое играет активную роль во всех региональных процессах от Ливии до Сирии, от Украины до Кавказа, в нормализации диалога со странами, с которыми у Турции были разорваны отношения. Среди них ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Израиль.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его предшественник Мевлют Чавушоглу Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Впервые активно вовлекать Хакана Фидана во внешнеполитическую деятельность Турции стал в 2015 году занимавший тогда пост премьер-министра страны Ахмет Давутоглу.

После попытки госпереворота Турции в июле 2016 года влияние Фидана возросло. В частности, в это время активизировалась роль Национальной разведывательной организации в «борьбе с терроризмом» в Сирии и Ираке.

Фидан сопровождал Эрдогана практически во всех зарубежных поездках, а также тесно сотрудничал как с занимавшим тогда пост министра иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, так и с тогдашним министром национальной обороны Хулуси Акаром.

В последнее время Фидан активно участвует в процесс нормализации отношений с Дамаском. Благодаря многолетнему взаимодействию по Сирии Хакана Фидана хорошо знают российские, иранские и сирийские власти.

Исправить экономическую ситуацию

В нынешнем составе кабинета министров Эрдоган избавился от предыдущего главы МВД страны Сулеймана Сойлу. Во время избирательной кампании он выступал с радикальными заявлениями в адрес Запада, угрожал расправой оппозиционным лидерам.

«Мы будем настоящими трусами, если в ближайшие пять лет не уничтожим всех, кто дестабилизирует ситуацию в этой стране, включая американские войска», — заявил он на одном из митингов в Стамбуле.

Внимание журналистов и экспертов также привлекло решение Эрдогана вернуть на пост главы Минфина Мехмета Шимшека. Он уже возглавлял это ведомство в 2009–2015 годах. В стране министр прослыл специалистом, которому доверяют западные инвесторы и который может решить проблемы в турецкой экономике, ведь их накопилось немало: слабая турецкая лира, галопирующая инфляция, а также стремительный рост стоимости жизни.

Глава минфина Турции Мехмет Шимшек Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Сообщается, что Шимшек уже направил президенту план предложений по структурным преобразованиям. В частности, планируется повышение процентных ставок Центробанка для борьбы с инфляцией, а также ослабление контроля в сфере финансов и жесткого надзора за валютным курсом. Также предлагается сформировать комфортные условия для притока иностранного капитала.

Стабильность при Эрдогане

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева отметила, что в новом кабинете министров есть несколько курдов.

— Это расценивают как определенный политический ход Эрдогана. В целом были заменены ключевые министры. Это говорит о стремлении провести перемены или по крайней мере создать их видимость. Делать какие-то выводы можно будет по результатам работы этих новых управленцев, — пояснила тюрколог.

По ее мнению, самым интересным стало назначение Хакана Фидана на пост министра иностранных дел.

— Внешнеполитическая деятельность и разведка были всегда тесно связаны. Нельзя сказать, что это сильно удивительно, но перестановка довольна интересная. Новый глава разведки — ближайший советник Эрдогана Ибрагим Калын, а также новый министр обороны, который ранее был главой Генштаба, Яшар Гюлер вместе с Фиданом уже участвовали во встрече Эрдогана с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, — отметила политолог.

Она также обратила внимание, что своей должности лишился бывший глава МВД Сулейман Сойлу.

Бывший глава МВД Турции Сулейман Сойлу Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

— В последнее время он делал много резких политических высказываний. Намеренно или нет он заходил на территорию других министерств, которые отвечают за реализацию внешнеполитического курса Турции. Произошли перемены по всем ключевым направлениям, включая безопасность. Министры, которые были сняты, как говорят турецкие СМИ, займут свое место в парламенте, — пояснила специалист.

Эксперт добавила, что бывшим главам ведомств прочат активное продолжение политической карьеры.

— Главный вопрос — в какой должности и когда они начнут эту карьеру. Отмечу, что у каждого второго министра в новом кабинете диплом какого-либо западного государства. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это не говорит о полной безвозвратной прозападности министров. Когда они в свое время учились за рубежом, образование на Западе было куда качественнее, чем на территории Турции, — рассказала она.

При этом эксперт отметила, что определенный крен на Запад в новом правительстве всё же имеется.

— Сейчас самый главный вопрос для Турции — экономика. Шимшек уже заявил о своем намерении победить инфляцию, развивать экономический потенциал. Но не возникнет ли у него противоречий с президентом, потому что у них разные подходы к урегулированию экономических вопросов? Шимшек вроде собирается повысить ключевую ставку, а президент выступает за ее понижение, — полагает специалист.

Тюрколог полагает, что пока свой пост сохраняет Эрдоган, можно говорить, что ситуация, скорее всего, будет более стабильной.

Фото: REUTERS/Umit Bektas

— Но нельзя ничего прогнозировать со стопроцентной вероятностью. Но во всяком случае все назначенные министры должны понимать, что Россия и Турция никуда не денутся друг от друга и сохранение уже имеющихся договоренностей и долгосрочных проектов, таких как «Аккую», газовый хаб и другие, очень важны. И если Анкара собирается исправлять экономическую ситуацию, то без таких проектов это будет сложно сделать, — подытожила Сбитнева в беседе с «Известиями».

Разворот не на Запад

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков считает, что главным и основным посылом инаугурации Эрдогана было начало «века Турции».

— На торжественной процедуре, к слову, присутствовали главы 27 иностранных государств. Из очевидного — были главы всех стран — участниц Организации тюркских государств. Это в очередной раз подтверждает, что туркоцентричная система переживает небывалое единение и расцвет, — пояснил тюрколог.

По его мнению, состав нового кабинета министров Турции тоже говорит о серьезных, но немного двойственных трансформациях внутри самой страны. Одно из самых интересных назначений, как считает эксперт, — главой МИДа стал Хакан Фидан, теперь во главе внешнеполитического процесса страны становится военный министр иностранных дел.

— Тем временем бывший советник Эрдогана Ибрагим Калын встал на место Фидана и возглавил разведку. Калыну не приписывают антизападной направленности, как у бывшего главы МВД Сулеймана Сойлу, но его считают приверженцем трансформаций в системе международной безопасности, — отметил политолог.

Аватков добавил, что Сойлу известен своими высказываниями об американском вмешательстве и о ненависти всего мира к Вашингтону.

Фото: AP Photo/Burhan Ozbilici



— На пост министра финансов вернули Мехмета Шимшека. Пророчат экономические перемены, оздоровление турецкой экономики и активное привлечение иностранных инвестиций в страну. Примечательно, что у Шимшека три гражданства. Помимо турецкого, еще британское и американское, — сказал он.

Специалист отметил, что формально формально новый кабинет министров Турции — это набор людей прозападного характера.

— В нынешнем кабмине чуть ли не у каждого второго есть диплом европейского или американского института. Но, учитывая поддержку оппозиционного кандидата в ходе выборов, терзают смутные сомнения, что на деле вопросы будут решаться в пользу Запада. Скорее всё же в пользу Турции, — полагает эксперт.

Аватков считает, что Турецкая Республика делает разворот не на Запад, а «к себе».

Фото: Global Look Press/Xinhua/Mustafa Kaya