Колумбия поддерживает мирную конференцию с участием РФ

Для мирного решения украинского кризиса необходимо участие обеих сторон конфликта, заявил «Известиям» посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра.

«Колумбийский президент Густаво Петро выступает за проведение конференции по Украине и Израилю, в которой бы участвовали все стороны. Для достижения мирного решения необходимо участие всех сторон», — сказал дипломат.

После февраля 2022 года Богота не поддержала антироссийские санкции и отказалась от отправки оружия на Украину. Колумбийский лидер Густаво Петро не стал подписывать итоговую декларацию на конференции в Бюргенштоке и покинул мероприятие, не дожидаясь его окончания.

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Чем Богота: Колумбия настаивает на диалоге России и Украины