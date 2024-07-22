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Колумбия поддерживает мирную конференцию с участием РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Для мирного решения украинского кризиса необходимо участие обеих сторон конфликта, заявил «Известиям» посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра.

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«Колумбийский президент Густаво Петро выступает за проведение конференции по Украине и Израилю, в которой бы участвовали все стороны. Для достижения мирного решения необходимо участие всех сторон», — сказал дипломат.

После февраля 2022 года Богота не поддержала антироссийские санкции и отказалась от отправки оружия на Украину. Колумбийский лидер Густаво Петро не стал подписывать итоговую декларацию на конференции в Бюргенштоке и покинул мероприятие, не дожидаясь его окончания.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чем Богота: Колумбия настаивает на диалоге России и Украины

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