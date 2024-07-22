Оппозиция в бундестаге высказалась за продолжение расследования подрывов СП

Партия «Левые» продолжит выступать за информирование общественности по теме расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил «Известиям» глава фракции в бундестаге «Левые» Зёрен Пельман.

«Левые» всегда выступали за расследование подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и обращались по этому поводу с запросами к федеральному правительству. Оно до сих пор упорно молчит, хотя федеральный канцлер обещал провести расследование в 2023 году, не опасаясь его итога. Но до сих пор эта тема остается наиболее охраняемой государственной тайной в Германии, и «Левые» продолжат выступать за информирование общественности», — сказал депутат.

Политик отметил, что подрывом газопроводов по-настоящему воспользовалась только одна страна в мире — США.

Ранее Дания и Швеция объявили о прекращении расследовании подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Германия заявляет о продолжении расследования.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» произошли в конце сентября 2022 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если США прекратят поставки оружия, мы будем на шаг ближе к миру на Украине»