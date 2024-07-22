Чем Богота: Колумбия настаивает на диалоге России и Украины

Колумбия выступает за переговоры между Россией и Украиной для решения кризиса, рассказал «Известиям» посол латиноамериканской страны в России Эктор Аренас Нейра. Богота готова поддержать любую мирную инициативу, в том числу ту, что в мае 2024 года предложили Бразилия и Китай, тем не менее эту тему стороны пока не обсуждали. Часть экспертов считает, что назвать позицию Колумбии абсолютно нейтральной не совсем верно, учитывая наличие колумбийских наемников в рядах ВСУ. Власти страны, впрочем, открещиваются от них, называя решение граждан поехать в зону конфликта их личным решением. Как в Колумбии и других странах этого региона смотрят на украинский конфликт — в материале «Известий».

Колумбия выступает за диалог России с Украиной

Богота выступает за переговоры с участием всех заинтересованных сторон для разрешения украинского кризиса, заявил «Известиям» посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра.

— Колумбийский президент Густаво Петро выступает за проведение конференций по Украине и Израилю, в которых бы участвовали все стороны. Для достижения мирного решения необходимо участие всех сторон, — сказал дипломат.

Посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра Фото: ТАСС/Метцель Михаил

В сентябре 2023 года Густаво Петро обратился к странам G-77 + Китай (Группа 77 — крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действует в рамках ООН с 1964 года. — «Известия») во время встречи в Гаване и призвал участников обратить внимание как на конфликт на Украине, так и на войну в секторе Газа, и созвать две мирные конференции по этим вопросам.

— Я бы попросил G-77 и Китай, чтобы мы тоже подняли эту тему войны. Не потому, что нам надо занять сторону России или Украины, а потому что нам надо сравнить обе ситуации в глобальных дебатах. Не настало ли время, чтобы G-77 сказал, что настало время для двух мирных конференций, — заявил Густаво Петро в своей речи.

Выступление колумбийского лидера прозвучало за месяц до начала полномасштабной военной операции Израиля в секторе Газа.

Что касается мирной инициативы, которую Китай и Бразилия предложили в мае 2024 года, то, по словам Эктора Аренас Нейра, прямого диалога Бразилиа и Боготы по этому вопросу пока не состоялось, тем не менее Колумбия готова поддержать эту и другие мирные инициативы.

— Я думаю, что Колумбия всегда будет поддерживать мирные инициативы, любую искреннюю инициативу, которая сосредоточена на достижении мира и прекращении войны. Мы считаем, что в мире достаточно других проблем, чтобы бросать ресурсы на войну, — подчеркнул дипломат.

Наемники из Колумбии в ВСУ

На Украине в рядах ВСУ находятся наемники из Колумбии. Правда, власти страны отвергают свою причастность к их отправке в зону проведения спецоперации. По последней информации, которую МИД Колумбии предоставил «Известиям» в начале июня 2024 года, с начала вооруженного конфликта на Украине погибло более 50 колумбийских граждан, которые присоединились в качестве наемников к ВСУ.

В июле Интернациональный легион территориальной обороны Украины сообщил о гибели шести колумбийцев.

Эктор Аренас Нейра в разговоре с «Известиями» отдельно подчеркнул , что правительство Колумбии не спонсирует подобные решения граждан и не оказывает им помощи для того, чтобы оказаться в рядах украинской армии.

Солдат ВФУ Фото: REUTERS/Jose Colon

— Все эти инициативы — личные, частные, они не спонсируются правительством. Эти решения люди принимают по рабочим, семейным или экономическим причинам, но сегодня наша задача — информировать людей, чтобы они могли принимать более взвешенные решения. Ведь, как мы видели, многие колумбийцы стали жертвами из-за своего участия в конфликте, — сказал дипломат.

По данным колумбийской прессы, сумма, которую обещают наемникам, доходит до 19 млн колумбийских песо (около $4,6 тыс.), тем не менее сами латиноамериканские солдаты отмечают задержки в платежах, коррупцию и сложные условия службы.

— В некоторых ситуациях, когда кто-то погиб в бою или был задержан, был передан российской армии или попал в плен, нам (посольству Колумбии в РФ. — «Известия») приходилось реагировать и координировать действия, — сказал посол.

Отношение к конфликту в странах Латинской Америки

Тема конфликта между Россией и Украиной фигурирует в колумбийских СМИ в основном в контексте потерь среди наемников из этой латиноамериканской страны, рассказывает «Известиям» политолог Национального Университета Колумбии Марио Рикардо Гарсиа Родригес.

— Я чувствую, что на уровне правительства и на уровне риторики в Колумбии есть тенденция к нейтралитету, но на деле это не совсем так, учитывая число колумбийцев, которые отправились служить в ВС Украины, — говорит эксперт.

В отличие от конфликта Израиля и Палестины, российско-украинский кризис подается в местной прессе не так однозначно, чтобы можно было занять позицию той или иной страны, объясняет Гарсиа Родригес.

— О России и ее конфликте с Украиной мы знаем куда меньше, чем о ситуации на Ближнем Востоке. Есть много дезинформации и нет абсолютной четкости в оценках того, что сейчас происходит. Если в изданиях с правой повесткой говорят, что Россия жестоко обращается с украинцами, то в источниках с менее радикальной позицией пишут, что действия России легитимны, — сказал колумбийский политолог.

Большое влияние на точку зрения, которую избирают некоторые страны Латиноамериканского региона, оказывает мнение Вашингтона. С ростом вероятности прихода к власти республиканца Дональда Трампа поддержка Украины будет уменьшаться, считает эксперт.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Говорить о единообразии в оценках действий России вряд ли правильно, считает Гарсиа Родригес.

— В Колумбии у нас левый режим, который так или иначе способствует действиям по освобождению от гегемонизма. Левые режимы Латинской Америки выступают за то, чтобы не поддерживать никакой конфликт. Другие дело — страны, в которых происходит перерождение правых и ультраправых режимов. В Латинской Америке сейчас нет единообразия, мы больше не можем сказать, что мы все страны-братья и разделяем одни и те же идеи, — констатировал колумбийский эксперт.

Несмотря на то, что Аргентина, Чили и Коста-Рика за время конфликта на Украине на уровне риторики выражали поддержку Киеву, на практике до решительных действий не дошло.

Для большинства стран региона Россия — важный стратегический и торговый партнер, поэтому продолжение конфликта невыгодно для них по экономическим причинам.

Ранее о своей готовности поддержать любой мирный план в отношении России и Украины «Известиям» сообщали посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Салазар Веласкес и посол Уругвая в РФ Даниэль Кастильос Гомес.