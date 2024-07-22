В июле российская армия освободила девять населенных пунктов

С начала месяца в зоне СВО были освобождены девять населенных пунктов, рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

«Это хороший результат. Мы ломим, а противник вынужденно отдает территории. Они упорно цепляются, но воевать до последнего, как это было в Артемовске, уже не могут. У них осталось не так и много личного состава, чтобы его можно было сжечь в боях за какой-то населенный пункт. Их раньше часто спасало то, что они буквально забрасывали наши атаки, что называется, «пушечным мясом», — рассказал эксперт.

Российская армия владеет инициативой, навязывая противнику свою волю, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Мы постоянно отодвигаем противника. Все бои в последние полгода идут по принципу вытеснения ВСУ. Это позволяет нам сохранить людей и не нести большие потери», — объяснил он.

По словам Шурыгина, наши тактические успехи накапливаются, что обеспечивает предпосылки для дальнейших успешных действий.

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