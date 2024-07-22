ГД рассмотрит законопроект об агроагрегаторах 23 июля
Госдума рассмотрит законопроект об агроагрегаторах, который находился на обсуждении более полугода, 23 июля во втором чтении. Он позволит упростить малым хозяйствам возможность поставки своей продукции в большие магазины: эти структуры помогут фермерам с проверкой, упаковкой и доставкой товара в торговые сети. Об этом сказала «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
«Словом, фермер или, например, житель деревни, который в этом году получил большой урожай овощей, сможет отправлять выращенное на грядках в эти агроагрегаторы, где продукцию будут проверять на качество, упаковывать и передавать на полки в торговую сеть. Магазины увеличат объем фермерской продукции на полках, а с сельхозпроизводителей снимут вопросы логистики, хранения, упаковки продукции», — сказала Оглоблина.
Инициатива разработана вместе с Минсельхозом, ведомство уже прорабатывает критерии для таких агроагрегаторов. Сегодня в большинстве случаев под это понятие подойдут сельскохозяйственные потребительские кооперативы. По данным Росстата, в 2023 году их насчитывалось почти 5 тыс.
«Ранее много переживаний вызвало понятие «агроагрегатор». Теперь было решено — это та организация, которая займется хранением, доработкой и доставкой фермерской продукции в магазины, в том числе сетевые. Здесь наша принципиальная позиция — дать возможность сельхозтоваропроизводителям взять на себя функцию агроагрегаторов, чтобы не возникло другой посреднической прослойки, которая будет закупать продукцию у аграриев по низкой цене, а реализовывать с большой накруткой», — пояснила Юлия Оглоблина.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024-го.
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