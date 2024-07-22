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ГД рассмотрит законопроект об агроагрегаторах 23 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Госдума рассмотрит законопроект об агроагрегаторах, который находился на обсуждении более полугода, 23 июля во втором чтении. Он позволит упростить малым хозяйствам возможность поставки своей продукции в большие магазины: эти структуры помогут фермерам с проверкой, упаковкой и доставкой товара в торговые сети. Об этом сказала «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

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«Словом, фермер или, например, житель деревни, который в этом году получил большой урожай овощей, сможет отправлять выращенное на грядках в эти агроагрегаторы, где продукцию будут проверять на качество, упаковывать и передавать на полки в торговую сеть. Магазины увеличат объем фермерской продукции на полках, а с сельхозпроизводителей снимут вопросы логистики, хранения, упаковки продукции», — сказала Оглоблина.

Инициатива разработана вместе с Минсельхозом, ведомство уже прорабатывает критерии для таких агроагрегаторов. Сегодня в большинстве случаев под это понятие подойдут сельскохозяйственные потребительские кооперативы. По данным Росстата, в 2023 году их насчитывалось почти 5 тыс.

«Ранее много переживаний вызвало понятие «агроагрегатор». Теперь было решено — это та организация, которая займется хранением, доработкой и доставкой фермерской продукции в магазины, в том числе сетевые. Здесь наша принципиальная позиция — дать возможность сельхозтоваропроизводителям взять на себя функцию агроагрегаторов, чтобы не возникло другой посреднической прослойки, которая будет закупать продукцию у аграриев по низкой цене, а реализовывать с большой накруткой», — пояснила Юлия Оглоблина.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024-го.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На полку прибыло: в Госдуме обсудят законопроект о сбыте урожая фермеров

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