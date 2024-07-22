На полку прибыло: в Госдуме обсудят законопроект о сбыте урожая фермеров

Госдума возвращается к обсуждению законопроекта, который должен упростить фермерам и малым хозяйствам поставки своей продукции в большие магазины. Инициативу о создании специальных агроагрегаторов нижняя палата парламента рассмотрит во втором чтении 23 июля, выяснили «Известия». Такие структуры помогут фермерам с проверкой, упаковкой и доставкой продукции в крупные торговые сети. Инициатива уже поддержана Минсельхозом, который прорабатывает критерии для агроагрегаторов. Предварительно к ним можно будет отнести около 5 тыс. уже действующих сельхозкооперативов. Однако мнения экспертов отрасли разделились: если одни предприятия приветствуют такие полномочия и рассчитывают на прибыль, другие опасаются лишней финансовой обремененности.

Как агроагрегаторы должны помочь российским фермерам

В России спустя полгода вернутся к обсуждению сбыта продукции отечественных фермеров в большие торговые сети. Законопроект об агроагрегаторах, которые займутся проверкой, логистикой и упаковкой сельхозтоваров, забуксовал на этапе первого чтения. Теперь парламентарии его доработали и планируют рассмотреть во втором чтении 23 июля.

— Ранее много переживаний вызвало понятие «агроагрегатор». Теперь было решено: это та организация, которая займется хранением, доработкой и доставкой фермерской продукции в магазины, в том числе сетевые. Здесь наша принципиальная позиция — дать возможность сельхозтоваропроизводителям взять на себя функцию агроагрегаторов, чтобы не возникло другой посреднической прослойки, которая будет закупать продукцию у аграриев по низкой цене, а реализовывать с большой накруткой, — пояснила «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Сегодня в большинстве случаев под понятие «агроагрегатор» подойдут сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Согласно открытым данным Росстата, в 2023 году их насчитывалось почти 5 тыс. Для их развития в стране уже созданы необходимые условия: как рассказали «Известиям» в Минсельхозе, за прошлый год их грантовая поддержка составила около 585 млн рублей. Средний размер одного гранта — 17,73 млн. Кооперативы могут потратить эти деньги на покупку спецтранспорта для перевозки продукции, автовозов-рефрижераторов, прилавков или холодильных витрин. С 2024 года для них введен еще один новый вид государственной поддержки — до 10 млн рублей для начинающих кооперативов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Однако не исключено, что некоторые организации будут для этих целей создаваться с нуля, предполагают парламентарии. При этом важно, что агроагрегатор должен соответствовать критериям, которые подготовят в правительстве РФ. В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что разработают акт, определяющий эти критерии.

— Поэтому говорить, сколько таких организаций, и называть их достаточно преждевременно, может быть, они не подойдут под критерии, — уточнила Юлия Оглоблина.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024-го. «Известия» направили запросы в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), а также в крупнейшие торговые сети, в том числе в «Метро», «Ашан», «О’кей» «Ленту» и другие, с предложением оценить перспективы поддержки законопроекта, а также его выгодность производителям и ритейлу.

Как будут работать с производителями

Агроагрегатор будет покупать продукцию у фермеров в больших объемах. Доработка и упаковка повысят ее стоимость, но даже после этого цена на товары будет ниже, чем сейчас в магазинах, заметила Юлия Оглоблина. Агроагрегатор получит доход за счет разницы между стоимостью приобретенной продукции и стоимостью реализованной, поэтому чем больше объем реализации, тем выше доход, сказала парламентарий. Задача агроагрегатора — сделать наиболее привлекательные закупочные условия для производителя, чтобы ему было выгодно работать именно с этой организацией.

— Словом, фермер или, например, житель деревни, который в этом году получил большой урожай овощей, сможет отправлять выращенное на грядках в эти агроагрегаторы, где продукцию будут проверять на качество, упаковывать и передавать на полки в торговую сеть. Магазины увеличат объем фермерской продукции на полках, а с сельхозпроизводителей снимут вопросы логистики, хранения, упаковки продукции, — резюмировала Юлия Оглоблина.

Пока вопрос упаковки остается на обсуждении. Как пояснили «Известиям» авторы инициативы, требования к ней будут прописаны не в законе, а в подзаконных актах. Законопроект уже поддержан Минсельхозом. Инициативу приветствуют в экспертном сообществе.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Это долгожданный законопроект, потому что он открывает новые горизонты. Пока в стране не хватает товаропроводящей инфраструктуры и четких правил для игроков этого рынка. А инициатива позволит нам как потенциальным агроагрегаторам взять на себя эти функции, и фермеры будут работать без перекупщиков. В плюсе все: у потребителей качественный продукт и цена без лишних накруток, а для нас дополнительный доход, — сказал «Известиям» председатель сельскохозяйственного снабженческого сбытового перерабатывающего потребительского кооператива второго уровня «Флагман» Анатолий Коротаев.

Как инициативу воспринял крупный ритейл

Председатель президиума АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли, включающая в себя 24 федеральные торговые сети ) Игорь Караваев сообщил «Известиям», что изначально авторами модели агроагрегаторов на российском рынке можно считать именно торговые сети — практически одновременно такую систему закупки продукции малых фермерских хозяйств начали тестировать «Магнит» и X5 Group.

В «Магните» уточнили «Известиям», что в конце 2022 года запустили такой пилотный агрегатор в Тульской области: в нем приняли участие 25 местных фермеров, объем поставок продукции которых в 190 магазинов сети составил 312 млн рублей. Сегодня тестовые агроагрегаторы также действуют в Липецкой и Свердловской областях.

— И практический опыт применения этой модели был использован при формировании законодательной базы для агроагрегаторов. Розничные сети принимали участие в обсуждении законопроекта, делились опытом работы с фермерами, преимуществами и сложностями взаимодействия, — пояснил Игорь Караваев «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Ритейлеры поддерживают закрепление в законодательстве принципов работы агроагрегаторов, поскольку это позволит масштабировать практику по всей стране и окажет фермерам существенную поддержку для сбыта своей продукции. Опыт торговых сетей показал, что для успешной работы большинству фермеров требуется такая «объединяющая сила» в виде агрегатора, поскольку небольшим хозяйствам сложнее работать напрямую из-за требований для стабильного и комплексного обеспечения спроса крупных сетей, отметил представитель отрасли.

— За счет такой модели сотрудничества небольшие местные сельхозпроизводители получают стабильный и надежный канал сбыта, помощь в решении многих задач в вопросах логистики, хранения, упаковки продукции, сопровождения на всей цепочке «от поля до полки». Поэтому потенциально модель агрегатора может быть универсальным инструментом для работы крупного ритейла с небольшими фермерскими хозяйствами и налаживания регулярных поставок фермерской продукции целевого качества, — сказали «Известиям» в пресс-службе розничной сети «Магнит», которая также позитивно оценивает усилия законодателей.

При этом в пресс-службе «Магнита» подчеркнули, что продолжают сотрудничество с небольшими производителями и напрямую, и по агроконтрактам — договорам с фиксированными объемами поставок в сеть и другими преимуществами для партнеров.

На какую господдержку могут рассчитывать агроагрегаторы

Помимо процента с продажи фермерской продукции такая структура может рассчитывать и на меры государственной поддержки — льготный кредит или грант на развитие материально-технической базы, например на строительство, покупку оборудования или транспорта. Также можно получить субсидии на компенсацию части затрат. Все меры поддержки указаны в федеральном законе «О развитии сельского хозяйства».

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В теории агроагрегаторами могут стать и любые другие организации, которые занимаются обращением с фермерской продукцией и подойдут под критерии, разрабатываемые правительством. Однако производители, которые относятся к малым предприятиям (по закону о развитии МСП), но не работают в сфере сельского хозяйства, не смогут рассчитывать на льготы. Меры поддержки доступны лишь для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организаций, где не менее 51% доли принадлежит сельхозпроизводителям — малым предприятиям, а также личным подсобным хозяйствам.

— Это сделано для того, чтобы дополнительное финансирование могли получить только аграрии, — объяснила Юлия Оглоблина.

«Малым игрокам» подобные инструменты поддержки будут очень кстати, поскольку товаропроводящая инфраструктура влечет много накладных расходов, считает Анатолий Коротаев. Впрочем, по мнению управляющего проектом «Агрегатор» в Липецкой области Ивана Царева, по ряду причин с функциями по переработке, логистике и фасовке разных наименований товаров лучше бы справились более крупные организации, а не субъекты МСП.

— Что нас смущает: если малый производитель стал агрегатором, то есть риски, что он будет заинтересован в реализации собственного товара в первую очередь. Выращивают картошку и свеклу, поэтому и будет продавать ритейлу их. На первом месте у таких агрегаторов будут они сами. Я считаю, что здесь агрегатор должен нести более нейтральный статус, — сказал он.

Несмотря на то что таким кооперативам дают господдержку на увеличение мощностей, эксперт уверяет, что в регионе «очередь не выстроилась, чтобы быть участником проекта».

Фото: РИА Новости/Алексей Сазонов

— Производители разнообразные. Зачем производителям молока соглашаться и часть своей прибыли или гранта отдавать на покупку линии фасовки овощей? Зачем производителю картошки подписываться под грант на покупку аппарата нарезки сыров? Производителю котлет как подписываться под тем, чтобы закупить удобрение? Вот они, ключевые вопросы. Мы все разносторонние. Мы, к примеру, можем упаковывать сыр. Принимать сыры головами и по требованию ритейла на своих мощностях фасовать, а другие кооперативы — другое. Этот момент неясен, — сказал Иван Царев.

Кроме того, наиболее вероятно, на плечи агроагрегатора ляжет и уплата НДС, что станет для них дополнительной нагрузкой, считает он.

Есть ли риски исчезновения рынков в России

Традиционно у таких малых форм хозяйствования есть несколько механизмов сбыта своей продукции: собственная торговая сеть, прямая продажа населению, рынки и набирающие популярность ярмарки — за 10 лет их число выросло на 43,4%. Однако в магазинах ситуация не так однозначна. Пока у потребителей еще нет четкого понимания, где же все-таки на полке настоящая фермерская продукция, потому что многие крупные агрохолдинги «мимикрируют» под нее свои товары, а на этикетке указывают — «фермерский продукт».

— Пока любой может позиционировать свой продукт как фермерский. Однако когда будут разработаны четкие и понятные правила, крупные игроки так делать не смогут, и у потребителей будет больше доверия: они будут знать, что товар с такой этикеткой — это продукт, который произведен фермером или малым предприятием, — обратил внимание Анатолий Коротаев.

Пока в частном порядке таким малым формам хозяйствования помогает Минсельхоз: ведомство работает с федеральными торговыми сетями для включения в их торгово-логистические цепочки продукции с небольших ферм.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Особое внимание уделяется закупкам скоропортящейся продукции местного производства, в первую очередь это овощи и фрукты, мясная, молочная, хлебобулочная продукция. Доля местной хлебобулочной в торговых сетях достигает 80–90%, молочной доходит до 50%. Также ведется тесное сотрудничество с крупнейшими интернет-интеграторами для включения фермерской продукции в ассортимент маркетплейсов, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

Однако законодатели не так оптимистичны: по их мнению, сегодня каналы сбыта фермерской продукции должным образом не координируются, а развитие инфраструктуры даже не выделено в качестве особого направления государственной политики. И как следствие, это ведет к сокращению рынков в стране, следует из пояснительной записки к тексту законопроекта. К примеру, за восемь лет число универсальных и специализированных рынков уменьшилось на 42%, сельскохозяйственных кооперативных рынков — на 56%.

Согласно сельскохозяйственной микропереписи, за пять лет в РФ уже сократилось и количество фермеров — со 136,7 тыс. в 2016-м до 100,1 тыс. человек в 2021 году. Также уменьшилось число крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП — если в 2016 году их общее количество составляло 174,8 тыс., то в 2021-м — 118,3 тыс. При этом их доля в общем производстве зерновых культур составила 30,3%, сахарной свеклы — 8,4%, подсолнечника — 36%, картофеля — 13,9%, овощей — 20,3%, скота и птицы — 3,2%, молока — 9,1%, яиц — 1,2%.