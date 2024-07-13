Гляну на село: для развития натурального хозяйства в РФ не хватает кадров, техники и денег

Правительство России одобрило национальный доклад о результатах реализации государственной программы развития сельского хозяйства. Как спрогнозировали для «Известий» в Минсельхозе, к 2030 году агропромышленному комплексу предстоит увеличить производство на 25% по отношению к 2021 году, а экспорт — в полтора раза (по сравнению с тем же периодом). Кроме того, правительством планируется выстраивать систему подготовки кадров от школы до работодателя, чтобы выпускники видели четкие перспективы и карьерные возможности, которые есть в агропромышленном комплексе . Подробности — в материале «Известий».

А пока — АПК

Правительство РФ одобрило доклад о ходе реализации программы развития сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе кабмина. Далее правительство направит его в Государственную думу, чтобы определиться с выбором наиболее эффективных инструментов для достижения целей, которые поставил глава государства.

Среди ключевых приоритетов — увеличение объемов производства в агропромышленном комплексе на четверть к 2030 году, рост экспорта в полтора раза и инвестиций в основной капитал — на 60%, а также обеспечение технологической независимости отрасли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как сообщили «Известиям» в Центре агроаналитики (подведомство Минсельхоза), в настоящее время производство зерна и растительного масла в России значительно превышает потребности внутреннего рынка, поэтому страна продолжает активно развивать экспорт этой продукции. Также страна достигла самообеспеченности сахаром, мясом, картофелем. Требуется еще немного подрасти по молоку, молочным продуктам и овоще-бахчевым культурам. Есть над чем поработать в производстве фруктов и ягод.

В Центре агроаналитики полагают, что особое внимание в АПК в ближайшее время будет направлено на выпуск экспортных товаров, а также на повышение степени переработки продукции для увеличения добавленной стоимости. Причем не только для поставок внутри страны, но и за ее пределы.

— Важно сохранить и действующие механизмы и объемы поддержки в рамках существующих программ: проектов развития сельского хозяйства, рыбохозяйственного комплекса, вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса , — сказали в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вместе с тем член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова указывает, что сегодня можно констатировать ощутимый отток населения из сельских территорий в крупные города. А это значит, что для мотивированного удержания молодежи на селе следует продолжать реализацию программы Комплексного развития сельских территорий с обязательной возможностью донаращивания финансирования планируемых мероприятий данной дорожной карты. «Без этого сельское хозяйство поднимать и развивать будет проблематично», — подчеркнула сенатор Епифанова.

Потребности аграриев

Вызовов перед аграрным сектором в настоящее время много. Постепенно, но происходит снижение рентабельности производства: с 25,6% в 2021 году и 20,3% в 2022-м до 18,9% в 2023 году (по данным Министерства сельского хозяйства). И это с учетом государственной поддержки , отмечает завкафедры агроэкономики экономического факультета МГУ Сергей Киселев.

— Растут затраты, а цены даже снижаются, — говорит собеседник. — Серьезные вопросы по инвестициям, плюс техника, удобрения, зарплаты... В результате большого роста производства сложно ожидать. Еще и погода может подкачать.

Эксперт считает, что с долгосрочной точки зрения довольно долго придется добиваться эффективного научного-технологического суверенитета. Нужны не просто свои сорта и породы — требуются конкурентоспособные и эффективные семена, животные. Необходимо подстроить системы удобрений, кормления и прочее.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Одна из наиболее острых проблем — нестабильность на ценовом рынке продукции растениеводства, отмечает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Виктора Журба. За последние три года цены на пшеницу уменьшились втрое: если в 2021 году в Приволжском федеральном округе можно было продать пшеницу за 18–20 руб./кг, то в 2023 году стоимость опускались до 6 руб./кг. При этом себестоимость производства продукции постоянно увеличивается из-за роста цен на запчасти к тракторам и оборудованию, на дизельное топливо, а также в связи с ростом зарплат на рынке труда.

— Также с 2024 года снизилась доступность льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Если ранее была возможность кредитоваться под льготную ставку до 5% годовых, то сейчас ставка повышена и составляет от 6 до 11% годовых, — сказал Журба.

Одна из насущных проблем в отрасли — нехватка персонала, подчеркивает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев.

— О сложностях с кадрами заявляют фермеры практически на всех сельскохозяйственных форумах страны, — говорит эксперт. — Среди наиболее востребованных специальностей выделяются трактористы-машинисты, зоотехники, ветеринары, агрономы, механизаторы. Особенно эта проблема актуальна в тех отраслях, в которых высока доля ручного труда, например в ягодоводстве.

Также нужно отметить общую проблему — это устаревание сельскохозяйственной техники , указывает Санкеев. Парк сельхозмашин у многих производителей довольно старый — общая доля агротехники старше 10 лет составляет около 50%.

Ориентация — экспорт

Последние годы агропромышленный сектор и продовольственный комплекс страны показывают устойчивую динамику роста, полагает профессор кафедры частной зоотехнии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Иван Свинарев. Внутренний рынок практически насыщен, поэтому дальнейший прирост производства должен ориентироваться на экспорт, убежден он.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Увеличение объемов в АПК на четверть к 2030 году может быть обеспечено как экстенсивным, так и интенсивным способами, — говорит Иван Свинарев. — Экстенсивный вариант потребует дополнительное вовлечение в оборот неиспользуемых земель, а также расширение ресурсной базы (обеспеченность техникой, увеличение поголовья животных и т.п.). Интенсивный путь роста требует ускоренного внедрения новых технологий в АПК.

В то же время, по оценкам компании «Интерагро», в большинстве предприятий в сельском хозяйстве РФ используется импортная техника, а это значит, что вопрос с поставками этой техники и ее обслуживанием остается острым. Речь идет не только о европейских производителях оборудования и комплектующих, но также о компаниях из дружественных стран, таких как Китай и Индия. Становится сложнее осуществлять оплату за импортные товары, растягивается логистика, отмечают в пресс-службе «Интерагро».

— С некоторыми запчастями и компонентами ситуация еще сложнее, ввиду того что большинство запчастей вообще нельзя вывезти из страны происхождения, так как они есть в санкционном списке, — говорят в компании. — Поэтому прежде всего необходимо решать вопрос с обеспечением технологической независимости от импортных производителей.

Генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко замечает, что в ближайшей перспективе необходимо работать в направлении импортозамещения по нескольким ключевым направлениям: развитие российской селекции, чтобы свести к минимуму зависимость от импортного посевного материла . Эту же задачу необходимо решить в области сельхозтехники, а также IT-сервисов, поскольку сегодня российскому сельскому хозяйству необходимы качественные российские цифровые инструменты.

По мнению генерального директора АО Фирма «Август» Михаила Данилова, сейчас остаются только две проблемы, которые должны быть решены государством: дешевый кредит и закрытие рынка от импорта в тех секторах, где есть внутреннее производство. Все остальные меры поддержки приятны, но вторичны, отмечает он.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Будут дешевые деньги — и длинные инвестиционные, и короткие оборотные — будет развитие, — говорит Данилов. — В этом году при отсутствии внутреннего производства ограничили импорт семян. Решение тактически спорное, но стратегически верное. При этом почему-то не ограничен импорт пестицидов, хотя внутренние мощности производства средств защиты растений превышают внутреннее потребление в полтора раза.