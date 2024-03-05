«Таких результатов в агропромышленном комплексе в стране не было никогда»

Продукция сельхозпредприятий России направляется в 150 государств мира, и вопреки всем сложностям рынок расширяется. Об этом Владимир Путин заявил во время рабочей поездки в Ставропольский край 5 марта. Так, РФ стала четвертой страной по реализации агропродукции на внешнем рынке: выручка уже составила $43,5 млрд. В этом сельхозгоду на экспорт могут представить до 65 млн т зерна. Тем не менее аграрии жалуются на проблемы с логистикой, цены на топливо и давление западных конкурентов. Как ставропольцы встретили Владимира Путина — в материале «Известий».

Льготные программы жилья для аграриев

Владимир Путин 5 марта приехал в Ставропольский край, где фактически весь рабочий день посвятил вопросам развития сельского хозяйства. Ставрополье — один из крупнейших аграрных регионов страны, потому что 87,8% его территории занимают сельхозугодья.

Первым делом Владимир Путин поехал смотреть самый большой в России тепличный комплекс — «Солнечный дар». В прошлом году здесь было выращено более 45 тыс. т продукции, из которых только 2 тыс. т — огурцы, а остальное — помидоры. На предприятии главе государства показали прототип робота по сбору томатов: искусственный интеллект определяет зрелость плодов и срывает спелые. Разработчики рассказали «Известиям», что человек собирает в час до 170 кг, робот — 240 кг. Президент остался очень доволен увиденным и в целом впечатлился масштабами производства. После он даже решил пообедать с работниками предприятия прямо в их местной столовой.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения тепличного комплекса ООО «Солнечный дар» Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Дух захватывает! На машине едем-едем, говорю, где же заканчивается. Не видно конца и края, — сказал президент. — Это не к моему приезду здесь так убрали? Так чистенько.

Почти всю встречу президент шутил и делился своими личными историями. В частности, он рассказал о работе в студотряде в Коми во время строительства ЛЭП. «Помню, когда неделю отработали, извините, в баню пошли — я как будто в Эрмитаж пришел, в эту баню. Такое чувство было отдыха, абсолютного, полного», — вспомнил Владимир Путин.

Одну из сотрудниц заинтересовало, чему президент дает предпочтение — огурцам или помидорам. «Смотря, что закусываем», — ответил он и попробовал помидор, которым остался доволен.

Следом глава государства поддержал предложение одной из работниц организовать в Ставропольском крае целый фестиваль томатов, который мог бы стать визитной карточкой региона. Владимир Путин предупредил, что нужно обеспечить рост их производства, чтобы «не просить друзей об импорте». Однако сегодня в РФ наблюдается дефицит агрономов из-за быстрого развития отрасли, добавил он.



— Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице — первой страной в мире. Мы — одна из первых стран в мире по производству мяса в стране, а это тоже связано с агрономической деятельностью, корма же нужны, — сказал глава государства. — Таких результатов в агропромышленном комплексе в стране не было никогда.

Работников также волновала жилищная тема и возможность введения новых программ поддержки. Президент напомнил, что льготная ипотека для этой категории граждан уже есть. Сегодня в РФ реализуется программа «Сельская ипотека», а также несколько федеральных госпрограмм. Так, рекордный объем построенного в России жилья отчасти связан с популярностью подобных механизмов поддержки, отметил президент. Однако их востребованность опасна увеличением инфляции, поэтому властям приходится регулировать сферу, подчеркнул глава государства.

Также был затронут вопрос ремонта межмуниципальных дорог. Однако региональные трассы находятся в компетенции местных властей, пояснил Владимир Путин. Следом он напомнил региональному руководству о необходимости привести в нормативное состояние 60% местных дорог. Глава государства посоветовал руководителям субъектов, в первую очередь, заниматься теми маршрутами, по которым сотрудники добираются до крупных предприятий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К слову, в этот же день в РФ заработало сразу несколько масштабных компаний. Так, Владимир Путин открыл Волковский производственный комплекс, производящий аммофос и водорастворимые удобрения, завод глубокой переработки масличных культур в Белгородской области, а также завод по первичной и последующей переработке мясной продукции в Мордовии.

Сколько стран получают агропродукцию из РФ

Ближе к вечеру Владимир Путин пообщался с представителями агропромышленного комплекса. В начале встречи он сразу обозначил, что отрасль развивается хорошими темпами.

— За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе. В 2000 году зависели почти по всем основным компонентам и направлениям, по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует, — констатировал президент.

Сегодня продукция сельхозпредприятий России направляется в 150 стран мира, и несмотря на все сложности, рынок расширяется. Это, по словам Владимира Путина, приводит к серьезному увеличению доходов России от экспорта агропромышленной продукции. К примеру, в прошлом году они достигли $43,5 млрд. «Увеличение составило 30 раз — не в какие-то проценты, а в 30 раз увеличились доходы от экспорта», — констатировал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По оценкам Владимира Путина, РФ в 2023–2024 годах экспортирует около 65 млн т зерна против 53,5 млн т за прошлый сезон. Он уточнил, что на этом фоне особенно важно обеспечить логистику, и пообещал обратить внимание правительства на жалобы аграриев на перевозку зерна по железной дороге. Кроме того, президент потребовал не допускать проблем с топливом, хотя по оценкам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, ситуация с ценами на него для аграриев сегодня стабильная.

Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС

На встрече также затронули международную повестку. Аграрии жаловались, что «конкуренты вставляют палки» в российский экспорт. Глава государства отметил, что Россию действительно сдерживают по всем направлениям, в которых наблюдается рост. К примеру, целью углеродного налога ЕС, по мнению президента, было лишение РФ конкурентного преимущества в виде дешевых энергоносителей, а не забота об окружающей среде. Таким образом, Евросоюз пытался заставить Москву заплатить за низкую цену ее продукции из-за дешевизны энергоресурсов. Не исключено, что подобной попыткой давления стали и недавние призывы Польши и Литвы заблокировать экспорт из России и Белоруссии, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

— Это, скорее, из области навредить тем странам, которые сейчас участвуют в логистической цепочке и зарабатывают на этом. Причем даже те государства, которые в свое время вводили санкции, они делали исключение для сельхозяйственных грузов из этих мер. Поэтому совершенно непонятна мотивация. Ну опять, жизнь есть жизнь, мы будем работать дальше, — сказал «Известиям» Эдуард Зернин.

На этом фоне Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС, отметив, что спекуляции на торгах влияют на цены, и это отражается на потребителях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

— Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование, — заявил он, подчеркнув, что в БРИКС есть страны, которые могут заинтересоваться созданием такой биржи.

В завершение президент предложил в следующий раз встретиться с представителями агропромышленного комплекса уже в Воронежской области. Туда его пригласили посмотреть современное роботизированное мясоперерабатывающее предприятие.