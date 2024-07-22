Долги по ЖКХ предложили взыскивать через нотариусов

Долги по ЖКХ предлагают взыскивать через нотариусов. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым, его заместителями Владимиром Кошелевым и Светланой Разворотневой и другими депутатами.

«Проблема неплатежей за жилищные и коммунальные услуги всегда была очень болезненной для предприятий ЖКХ. В настоящее время их заинтересованность в своевременном поступлении платежей особенно актуальна из-за изменения системы финансирования, сопровождающегося повышением ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и снижением уровня бюджетной поддержки», — говорится в документе, который имеется у «Известий».

В нем отмечается, что причинами образования задолженности в первую очередь является низкий уровень платежной дисциплины всех групп абонентов, так как в большинстве случаев потребители руководствуется принципом «платить в последнюю очередь или не платить вообще», в подавляющем меньшинстве из-за отсутствия финансовых возможностей.

«Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса. Законопроектом предлагается использовать этот широко применяемый на практике институт для взыскания задолженности в сфере ЖКХ. В целях совершения нотариального действия нотариусы обладают правом получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из единого государственного реестра недвижимости. В 2023 году нотариусы совершили более 1 млн исполнительных надписей», — отмечается в документе.

«У нас есть необходимость работать с задолженностью за ЖКХ. Взыскание долгов после вступление в силу закона, защищающего персональные данные граждан в едином государственном реестре недвижимости, стало затруднительным», — пояснил «Известиям» глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Как отметил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев по данным Росстата, долги россиян за коммуналку по итогам I квартала 2023 года составляла почти 900 млрд рублей.

«За год показатель вырос на 72 млрд рублей. По данным, отраженным в стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, долги за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ со стороны организаций и населения по итогам 2021 года составили почти 1,5 трлн рублей», — пояснил депутат.

По его словам, одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса. На нотариуса возлагается обязанность предварительно, до совершения исполнительной надписи уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя, предоставив должнику срок для ответного реагирования. До направления уведомления должнику о поступившем требовании и до совершения исполнительной надписи нотариус должен запросить необходимые сведения в ЕГРН и в государственных информационных ресурсах в целях исключения вероятности предъявления требования к лицу, которое не несет ответственность за образовавшуюся задолженность, отметил депутат.

«Внедрение института исполнительной надписи нотариуса для взыскания задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги приведет к значимому экономическому эффекту по повышению платежной дисциплины в сфере ЖКХ, сокращению общего объема задолженности, снижению нагрузки на судебную систему», — считает Владимир Кошелев.