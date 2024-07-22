Роспотребнадзор попросили проверить производителей готовой еды

Роспотребнадзор простят проверить производителей готовой еды. С таким обращением в Роспотребнадзор обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, выяснили «Известия».

«Прошу вас провести полноценную комплексную проверку на соответствие санитарным и эпидемиологическим нормам цехов по производству еды популярных сервисов по доставке готовой продукции, а результаты проверки предать широкому медиаосвещению в СМИ. Дело в том, что за последнее время в СМИ неоднократно появлялись новости о массовом отравлении людей, будь то довольно популярные федеральные сервисы по доставке еды или кафе с шаурмой. Ужас вызвали новости о заболевании десятками людей опасной инфекцией, вызывающей ботулизм и приведшей к смерти людей», — сказано в документе.

В обращении отмечается, что эксперты и исследователи бьют тревогу и говорят о том, что подобную продукцию нельзя выпускать на рынок. Кишечные палочки, сальмонелла, стафилококк и другие довольно опасные для человека микробы регулярно находят в поставляемой сервисами еде при проверке подобных инцидентов, указано в тексте.

«Вот уже два года, как действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Очевидно, это сказалось на качестве продукции отдельных производителей и заведений общественного питания. Мы видим сообщения о случаях массового отравления граждан в разных регионах и в разных сервисах: от забегаловок с шаурмой до крупных сетевых заведений», — пояснил «Известиям» необходимость проверок сам Чернышов.

Ранее, с 27 июня по 3 июля, редакция «Известий» провела в государственной лаборатории анализ образцов восьми крупнейших брендов, которые реализуют собственную готовую продукцию. Речь идет о таких компаниях, как «Яндекс Лавка», «Самокат», «Тануки», «ВкусВилл», «Перекресток», «Шоколадница», Grow Food и Level Kitchen. В каждой из них редакция взяла по два блюда — горячее и салат. Эксперты изучали 16 проб еды, 10 из них оказались непригодными к потреблению.