 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В МЧС сообщили об одном пострадавшем в результате лесного пожара под Новороссийском
Мир
В СМИ рассказали о месте работы подозреваемого в нападении на Трампа
Мир
Трамп отказался менять график предвыборной кампании и поедет на съезд партии
Общество
Певица IOWA похвалила организаторов праздника «Алые паруса – 2024»
Мир
СМИ сообщили о реакции силовиков на стрелявшего в Трампа еще до митинга
Общество
Дополнительные силы МЧС направлены на тушение пожара около Дюрсо
Мир
Байден поручил секретной службе США обеспечить постоянную охрану Трампа
Общество
VK Fest поставил новый рекорд по количеству выступивших артистов
Мир
На митинге Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны Буффало
Мир
Наследный принц Дубая назначен вице-премьером и министром обороны ОАЭ
Происшествия
Склад с деревянными поддонами загорелся в Воронеже
Мир
Мелания Трамп назвала монстром совершившего покушение на ее мужа
Мир
СМИ назвало причиной спасения Трампа движение головой
Общество
Лесной пожар под Новороссийском перекинулся на территории трех баз отдыха
Мир
На Украине сообщили о поджоге полицейским двух трансформаторов
Мир
Китайские маркетплейсы начали продажу футболок с изображением Трампа после покушения
Мир
В ООН предупредили о сокращении населения Украины до 15,3 млн человек к 2100 году
/

Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению

Что не так с едой от популярных сервисов и как обезопасить себя от отравлений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 62,5% образцов готовой еды, заказанной в популярных сервисах доставки Москвы, нашли недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Эти блюда не должны были оказаться в продаже, потому что опасны и непригодны к употреблению. Таковы результаты исследования, которое «Известия» провели на фоне массового заболевания ботулизмом и других подобных ЧП в России этим летом. На анализ в лабораторию отправили продукцию ведущих игроков рынка — «Вкусвилл», «Перекресток», «Яндекс. Лавка», «Самокат», «Шоколадница», «Тануки», Grow Food и Level Kitchen. Что именно обнаружили в салатах и котлетах популярных производителей, как на это отреагировали компании и можно ли застраховать себя от отравления — в материале «Известий».

Ботулизм, и не только

В июне этого года Россия столкнулась с самой крупной за последние 25 лет вспышкой ботулизма. От инфекционного заболевания, которое вызывает токсичная бактерия Clostridium, пострадали более 400 человек в 11 регионах, включая Москву и Подмосковье, двое умерли, многие до сих пор в больницах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Причиной заражения стала фасоль для салатов. Выяснилось, что в Россию ее привезли из-за рубежа, отварили и упаковали в вакуумную тару: но готовили блюдо с нарушением всех возможных правил и требований. Происходило это сначала на производстве ООО «Савон-К», а в салаты фасоль попадала в цехе сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», который не прошел необходимую регистрацию в Роспотребнадзоре. Шанса обезопасить себя у людей практически не было: зараженная продукция не отличается от нормальной ни внешне, ни по вкусу и запаху.


Работа «Кухни на районе» была остановлена, руководство этой компании и «Савон-К» сейчас под следствием. Но это далеко не единственный случай отравления готовой едой, подобные сообщения появляются регулярно. В начале июля роллами из кафе отравились 75 жителей Бурятии — у них подтвердился сальмонеллез. В это же время похожие ЧП произошли в Дагестане и Санкт-Петербурге.

При этом рынок доставки готовой еды в России набирает обороты. За последние пять лет он вырос почти втрое. В прошлом году траты россиян на доставку блюд из ресторанов и кафе, а также на еду, заказанную через онлайн-сервисы, включая рационы питания, достигли 492 млрд рублей, причем общую емкость рынка эксперты оценивают значительно выше его нынешнего размера — в 3,7 раза, а это 1,4 трлн рублей.

еда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Учитывая всё это, «Известия» решили изучить продукцию ведущих игроков рынка доставки, сделав у них контрольные закупки и исследовав еду в аккредитованной государственной лаборатории.

Кто под микроскопом

При подготовке мы консультировались со специалистами, которые регулярно проводят подобные исследования: «Роскачество», «Общественная потребительская инициатива», Национальный союз защиты прав потребителей. Они помогли составить меню, определить микробиологические показатели, превышение которых представляет риски для здоровья человека, выбрать лабораторию — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (ФГБУ «НЦБРП»), которое одобрено Росаккредитацией.

Лаборатория Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Операторов доставки еды разделили на четыре формата, отобрав в каждом по два бренда из числа лидеров:

  • рационы готового питания — Level kitchen, Grow food;
  • онлайн-доставка собственной кухни («дарк китчен») — «Яндекс. Лавка», «Самокат»;
  • кулинария торговых сетей — «Вкусвилл», «Перекресток»;
  • классические кафе (общепит) — «Тануки», «Шоколадница».

Еду отбирали, как для обычного бизнес-ланча, в который входит горячее и салат. Например, это были шницель, куриные котлеты и оладьи, мясные ежики и роллы, салаты «Винегрет», «Оливье», «Витаминный» и другие. Всего курьеры сервисов доставили в лабораторию восемь наборов, из которых на исследование отправили по две пробы от каждого бренда, то есть 16 образцов.

Съемка со скрытой камеры на производстве Level kitchen

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В блюдах искали патогенную кишечную палочку E.coli, а также другие бактерии группы кишечной палочки (колиформы), S.aureus (стафилококк), Salmonella (сальмонелла), КМАФАнМ (общее микробное число), в рыбе проверяли паразитарную чистоту и наличие Listeria (листерий). При этом ориентировались только на те показатели, которые нормируются, то есть их нарушение запрещено сразу несколькими техническими регламентами о безопасности пищевой продукции, а также мяса птицы, рыбной продукции.

Что мы едим: микробы и палочки

Выводы лаборатории неутешительны: 62,5% исследуемой еды оказалось непригодной для употребления из-за нарушения обязательных требований. В 10 из 16 образцов обнаружили превышение двух показателей — по содержанию бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и по КМАФАнМ (общее микробное число).

Справка «Известий»

Колиформные бактерии группы кишечной палочки объединены в семейство энтеробактерий (Enterobacteriaceae), среди них — Е. coli, C. coli citrovorum, E. aerogenes. Этот показатель демонстрирует, как соблюдают гигиену на производствах. При исследовании оценивают, есть ли эти бактерии в 0,1 г или 1 г продукции в зависимости от образца. В норме их быть не должно. При употреблении продукции с превышением этого показателя у человека могут возникнуть боль в животе, диарея, в том числе с кровью, а в зависимости от локализации инфекции и штамма — тошнота и рвота, лихорадка.


Так, в роллах «Калифорния» от «Тануки» и в курице карри с брокколи от Grow food норма по ОМЧ была превышена на порядок. В первом блюде показатель был на уровне 1,1*10(5) КОЕ/г при планке не более 1*10(4), во втором — 3*10(4) при норме 1*10(3). Нарушения были обнаружены и в других образцах этих компаний, а также в продукции Level kitchen. Во всех этих образцах зафиксировали превышения и по содержанию кишечной палочки.

В салатах «Оливье» от «Шоколадницы», «Греческом» от «Яндекс. Лавки» (производитель «Партия еды») и в «Оливье» «Вкусвилла» (производитель «Ингредика») были аналогичные нарушения: нашли бактерии кишечной палочки и превышение нормы ОМЧ. В куриных котлетах «Яндекс. Лавки» («Партия еды») зафиксировали только повышенный объем кишечной палочки.

Справка «Известий»

КМАФАнМ — количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов или общее микробное число (ОМЧ). Показатель характеризует общее содержание микроорганизмов в продукте, среди них — бактерии, дрожжи и плесневые грибы. Этот показатель говорит о качестве продуктов и нарушениях при его производстве, хранении и обработке. При исследовании общее микробное число не должно превышать определенный объем: например, не более 1*10(3) КОЕ/г или не более 5*10(4) и так далее в зависимости от блюда. Если в ОМЧ присутствуют патогенная флора и грибы, то это может вызвать пищевую токсикоинфекцию.

Продукция лишь двух брендов оказалась «чистой». Это «Самокат» и «Перекресток», хотя в некоторых пробах показатели прошли четко по верхней границе нормы. Например, в куриных оладьях «Самоката» ОМЧ составило 1*10(3) при таком же нормативе, аналогичная ситуация была с ОМЧ в «Оливье» этой торговой марки. Нарушений не было и в куриных шницелях от «Вкусвилла» (производитель «Экофуд») и в такой же продукции от «Шоколадницы».

перекресток
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Глава отдела микробиологических исследований референс-лаборатории ФГБУ «НЦБРП» Елена Гусева заявила «Известиям», что в целом при проведении исследования удалось зафиксировать «значительный уровень нарушений» обязательных требований. А значит, речь идет «о непригодной для употребления продукции, которую нельзя допускать к реализации», добавила эксперт. Она также пояснила: такие результаты говорят о нарушении гигиены на производствах, а также о сомнительной свежести продукции.

По словам эксперта, потребление такой пищи может привести к «расстройству работы кишечника, в целом к нарушению функционирования ЖКТ, а также к обострениям гастрита или язвы». Реаниматолог Андрей Ворыханов добавил, что к общим симптомам интоксикации при подобных отравлениях относятся быстрая утомляемость, головокружение, слабость, тошнота и рвота. Именно с этим люди обычно и обращаются к врачам.

эксперт

Кандидат медицинских наук, врач-анестезиолог, реаниматолог высшей квалификационной категории, медицинский директор группы компаний «Евроонко» Андрей Ворыханов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Справка «Известий»

Медицинский эксперт «Инвитро» Сергей Симбирцев рассказал, как обезопасить себя от нежелательных последствий потребления готовой еды:

1) обращать внимание на упаковку: она не должна быть вздутой или порванной;

2) обращать внимание на внешний вид еды: не должно быть неприятного запаха, плесени и заветренных краев;

3) необходимо проверять срок годности товаров при их покупке;

4) обращать внимание, сколько хранится товар после вскрытия. Рекомендуемый срок хранения «остатков» — не более двух дней;

5) проверять наличие маркировки у товара;

6) хранить продукты в холодильнике при температуре от 0 до 5°C, если не планируется съесть их сразу;

7) при заказе многокомпонентных блюд все ингредиенты должны быть отделены друг от друга;

8) заказанную в службах доставки еду лучше подвергать тепловой обработке перед употреблением;

9) обращайте внимание на тип пластика, в котором поступила еда, — не в каждом можно греть. Лучше переложить блюдо в обычную посуду.

Что убрали из продажи

«Известия» направили запросы всем продавцам и производителям еды, участвующим в исследовании. На момент публикации отреагировали не все компании, поэтому материал может дополняться.

Руководство сети ресторанов «Тануки» несколько раз связывалось с редакцией, предупреждая о судебных разбирательствах и намекая на возможный подлог в ходе исследования. Однако в итоге нам официально заявили, что «роллы «Филадельфия» и «Калифорния» отправили в лабораторию на повторную проверку». В компании добавили, что отдел контроля качества регулярно проводит исследования ингредиентов и готовой продукции и до сих пор нарушений не было.

тануки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В пресс-службе «Яндекс. Лавки» «Известиям» сказали: у организации нет подтверждения, что исследование проводили корректно, «мы не знаем, в какой среде находились блюда после доставки», то есть была ли температура еды в нормальном состоянии, когда ее передавали в лабораторию. Несмотря на это, аналогичные образцы продукции продавец направил на проверку в независимую лабораторию, «а сами блюда убрали из продажи до получения результатов».

В компании также сообщили, что провели исследования аналогичной продукции, но не в Москве, а непосредственно по адресу своего подрядчика — в Санкт-Петербурге. По результатам исследований, которые длились с 6 по 12 июля, ничего не обнаружили, добавили в организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Level Kitchen предположили, что в ходе исследования «Известий» «были нарушены условия транспортировки или хранения образцов готовой продукции до места проведения испытаний». Сервис всё равно отправил аналогичную продукцию на внеочередную проверку в лабораторию.

«Известия» решили самостоятельно проинспектировать производства тех компаний, которые участвовали в исследовании. Выяснилось, что результаты лаборатории неудивительны.

Так, например, на предприятие Level Kitchen удалось максимально оперативно устроиться на работу — в течение дня. Работодатель отправил журналиста в «свою» клинику для получения медицинской книжки: нужно было пройти осмотр шести врачей и получить заключение от терапевта. Но в клинике, например, позволили не проходить всех специалистов, а вместо необходимых прививок журналисту просто приклеили на руку пластырь, хотя кровь и мазки на другие заболевания медик всё же взял.

После этого «Известия» «вышли» на работу в цех, где, как оказалось, сотрудники могут легко справляться со своими обязанностями без перчаток, что является нарушением гигиенических норм. А те, кто надевает их, берут в руки телефоны и, несмотря на это, возвращаются к работе с овощами. Часть сотрудников, например повара в холодном цехе, выполняет работу вообще без перчаток. Более того, гнилые овощи пропускают вместе со свежими на кухню.

В компании «Вкусвилл» сообщили, что связались с подрядчиком и начали внутреннее расследование. Там отметили, что постоянно проводят плановые и внеплановые проверки своих производств, а также исследуют свою продукцию в независимой и собственной лабораториях.

вкусвилл
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Представители «Шоколадницы» сказали «Известиям», что «исследование не было представлено на ознакомление в компанию». «Мы не можем признать такие нарушения установленными объективно и что в данных нарушениях есть наша вина», добавили там. И хотя компания не запросила у редакции никаких документов, мы всё равно направили ей необходимые протоколы.

Отметим, что всю еду в сервисах мы заказывали на адрес лаборатории и сразу после доставки передавали на исследование, что зафиксировано в официальных протоколах по каждой пробе.

Угроза для потребителей

Как сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, полученные результаты — «тревожные, поскольку они свидетельствуют о том, что подобные продукты в своем большинстве не отвечают обязательным требованиям безопасности». По словам эксперта, «они образуют состав административного правонарушения, причем квалифицированный».

Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин согласен: «Это грубые нарушения, речь о безопасности продукции, а значит, угрозе для потребителей». Эксперт подчеркнул, что такую пищу следует изъять с рынка, а виновников привлечь к ответственности. При этом производители должны серьезным образом пересмотреть подходы к гигиене на своих предприятиях.

Наказание за несоблюдение требований могут квалифицироваться по разным статьям. Так, при создании угрозы здоровью и жизни потребителей согласно ст. 14.43 КоАП виновнику грозит до 600 тыс. рублей штрафа с конфискацией продукции, отметил Олег Павлов. За несоблюдение норм безопасности продукции предусмотрена и уголовная ответственность, добавил юрист фирмы «ЮСТ» Дмитрий Волковой. За производство и хранение товаров, которые не отвечают требованиям безопасности и угрожают здоровью и жизни потребителей, предусмотрен максимальный срок до двух лет (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

еда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Юрист отметил, что после публикации в СМИ Роспотребнадзор может провести инспекционный визит компаниям-нарушителям или провести их документарную проверку, а также потребовать объяснений вплоть до проведения рейдового осмотра или выездной проверки. Всё это возможно «при наличии в распоряжении регулятора сведений, которые размещены СМИ», добавил он.

«Известия» направили в Роспотребнадзор запрос с просьбой обратить внимание на исследование редакции и прокомментировать его результаты.

Ознакомиться с протоколами лаборатории, изучить дополнительные подробности исследования, а также узнать о том, что может угрожать здоровью при заказе готовой еды и как себя обезопасить — можно на странице спецпроекта на нашем сайте.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир