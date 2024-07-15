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В 62% исследованных образцов готовой еды эксперты нашли нарушения

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Чуть больше 62% исследованных «Известиями» образцов готовой еды, которые можно заказать в популярных сервисах доставки, оказались с нарушениями. Редакция проверила в лаборатории продукцию восьми брендов: Grow Food, Level Kitchen, «Яндекс Лавка», «Самокат», «ВкусВилл», «Перекресток», а также TanukiFamily и «Шоколадница». Их исследовали на соблюдение обязательных требований, которые закреплены в технических регламентах о пищевой продукции, о мясной и рыбной продукции.

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Еду отбирали как для обычного бизнес-ланча, в который входят горячее и салат. Например, это были шницель, куриные котлеты и оладьи, мясные ежики и роллы, салаты «Винегрет», «Оливье», «Витаминный» и другие. Всего курьеры сервисов доставили в лабораторию восемь наборов, из которых на исследование отправили по две пробы от каждого бренда, то есть 16 образцов.

В 10 из них эксперты зафиксировали превышение по содержанию бактерий группы кишечной палочки, а также по КМАФАнМ (общее микробное число). Так, в роллах «Калифорния» от «Тануки» и в курице карри с брокколи от Grow Food норма по ОМЧ была превышена на порядок. В первом блюде показатель был на уровне 1,1*10(5) КОЕ/г при планке не более 1*10(4), во втором — 3*10(4) при норме 1*10(3). Нарушения были обнаружены и в других образцах этих компаний, а также в продукции Level Kitchen. Во всех этих образцах зафиксировали превышения и по содержанию кишечной палочки.

В салатах «Оливье» от «Шоколадницы», «Греческом» от «Яндекс Лавки» (производитель «Партия еды») и в «Оливье» «ВкусВилла» (производитель «Ингредика») были аналогичные нарушения: нашли бактерии кишечной палочки и превышение нормы ОМЧ.

В куриных котлетах «Яндекс Лавки» («Партия еды») зафиксировали только повышенный объем кишечной палочки. Образцы «Самоката» и «Перекрестка» оказались чистыми. Нарушений не было и в куриных шницелях от «ВкусВилла» (производитель «Экофуд») и в том же блюде от «Шоколадницы».

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