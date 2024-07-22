В ФРГ заявили о возможности начала мирных переговоров по Украине до конца года
Сейчас есть признаки того, что в этом году могут начаться серьезные мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, заявил «Известиям» глава фракции «Левые» в бундестаге Зёрен Пельман.
«Независимо от моего мнения об Орбане и того, насколько серьезно он относится к этому вопросу, на мой взгляд, в этой крайне опасной ситуации все каналы связи должны быть открыты», — сказал он.
Политик уверен, что дипломатия не должна превратиться в «ругательное слово».
«Я полагаю, сейчас есть некоторые признаки того, что в этом году начнутся серьезные мирные переговоры», — отметил Пельман.
В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил визиты с «мирной миссией» на Украину, в Россию, Китай и США. С 1 июля Венгрия занимает пост председателя Совета ЕС.
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«Если США прекратят поставки оружия, мы будем на шаг ближе к миру на Украине»