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В Пентагоне отказались комментировать приостановку поставок оружия Израилю

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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Власти США остаются привержены военной помощи Израилю, однако не готовы давать комментарий по поводу приостановки поставок вооружения. Об этом 7 мая на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Я не стану комментировать конкретные случаи поставок, однако США остаются привержены защите и поддержке Израиля», — сказала она.

Сингх также подчеркнула, что американские власти не изменили своей позиции в отношении военной помощи Израилю, она «остается такой же, какой была».

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Ранее, 5 мая. американское издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщило, что администрация США в конце апреля приостановила поставки боеприпасов Израилю. Это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства. Издание сообщает, что в Белом доме отказались комментировать ситуацию. О причинах приостановления поставок не сообщалось.

24 апреля американский президент Джо Байден подписал пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В пакет вошел закон о выделении еврейскому государству военной помощи на сумму около $26,4 млрд.

6 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха и объявила о точечных ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в восточной части города. Батальоны ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь, но Израиль решил продолжить операцию.

В ночь на вторник, 7 мая, ЦАХАЛ продолжила удары по городу. В этот же день израильская армия взяла под контроль КПП на границе сектора Газа с Египтом в районе Рафаха.

Действия Израиля осудили Египет и Турция. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал израильские власти прекратить эскалацию, не переходить к полномасштабному наступлению на Рафах и принять конструктивное участие в переговорах. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов также предупредил о риске гуманитарной катастрофы в случае продолжения операции ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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