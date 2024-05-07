СМИ сообщили о взятии ЦАХАЛ под контроль КПП на границе Рафаха с Египтом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль КПП на границе сектора Газа с Египтом в районе Рафаха. Об этом сообщил во вторник, 7 мая, телеканал Sky News Arabia.

Как отмечается, израильский флаг был поднят на стороне Газы у границы с Египтом. Кроме того, сообщается, что израильская техника, в частности бронетранспортер ЦАХАЛ, находится около английского знака «Газа», установленного на границе.

ЦАХАЛ подтвердила, что пограничный переход контролируется ее силами.

Как уточняет «Газета.Ru», в МИД Иордании в этот же день предупредили, что военная операция Израиля в Рафахе «предвещает катастрофические последствия».

Жители города Рафах в секторе Газа ночью подверглись ударам со стороны ЦАХАЛ, но многие в ожидании перемирия заранее начали его праздновать. Как рассказал «Известиям» журналист Мараван Исбаита, люди в Рафахе «празднуют фактически под огнем», потому что они уже давно ждут перемирия между сторонами конфликта.

Многие жители города рассказали ему, что условия жизни в Рафаке сейчас невозможно назвать человечными, так как у людей не хватает продовольствия и других базовых вещей.

6 мая ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону.

Однако в этот же день телеканал Al Jazeera сообщил, что радикальное палестинское движение ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа. Оно предусматривает три этапа урегулирования по 42 дня каждый.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.