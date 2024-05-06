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ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа

Al Jazeera: ХАМАС приняло предложение о прекращении огня
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Радикальное палестинское движение ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа, заявил его лидер Исмаил Хания. Об этом 6 мая сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Принятое ХАМАС предложение предусматривает три этапа урегулирования. Каждый должен продлиться 42 дня.

На первом этапе израильские военные выйдут из коридора Нецарим, который Израиль использует для разделения северной и южной части сектора Газа.

Второй этап будет включать в себя одобрение окончательного прекращения военных операций, а также полный вывод израильских войск из анклава. На третьем этапе должно быть одобрено прекращение блокады Газы.

При этом представители правительства Израиля сообщили израильским СМИ, что ХАМАС принял не те условия перемирия в Газе, на которые предварительно соглашалось еврейское государство. Times of Israel уточняет, что предложение о перемирии, принятое ХАМАС, было сделано в одностороннем порядке Египтом и будет изучено израильской стороной.

Уточняется, что министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отреагировал на информацию о согласии группировки на предложение о перемирии призывом немедленно занять город Рафах.

«Усиление военного давления и продолжение полного разгрома ХАМАС вплоть до его полного разгрома», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

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Накануне, 5 мая, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о скором начале операции в Рафахе, а также заявил, что еврейское государство не видит стремления палестинского движения ХАМАС заключить сделку о прекращении огня.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах.

В этот же день делегации Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС провели в Каире встречи с целью достичь соглашения об обмене находящихся в секторе Газа заложников.

По итогам переговоров разные СМИ заявляли, что в ХАМАС якобы согласилось заключить соглашение о прекращении огня «поэтапно», а также заявило о готовности освободить 33 заложника в рамках первого этапа сделки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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