Предложить ультиматум: началась эвакуация палестинцев из Рафаха

Израиль призывает мирных жителей эвакуироваться из Рафаха, где укрывается свыше 1,5 млн человек, чтобы начать масштабную военную операцию на юге сектора Газа. Посредники в лице Катара, Египта и США пытаются спасти переговорный процесс между сторонами конфликта и избежать трагических событий. Однако положение дел усугубила произведенная 5 мая атака палестинского движения на один из самых ключевых КПП, через который проходят гуманитарные грузы. В результате нее было убито несколько солдат ЦАХАЛ. Как развивается ситуация вокруг перемирия в секторе Газа и стоит ли ожидать нового витка эскалации в анклаве — в материале «Известий».

Новый штурм

Утром 6 мая Израиль в рамках подготовки к началу широкомасштабной операции в Рафахе объявил о начале эвакуации жителей этого города на юге секторе Газа. Там сейчас укрывается свыше 1,5 млн палестинских беженцев. Целью военного и политического руководства еврейского государства последние несколько месяцев остается, как утверждается, уничтожение оставшихся четырех боеспособных батальонов ХАМАС. По информации израильской стороны, они укрываются как раз в Рафахе.

«За последние часы были сброшены листовки с призывом к жителям восточной части Рафаха временно эвакуироваться в сторону расширенной гуманитарной зоны. В целях вашей безопасности ЦАХАЛ призывает жителей незамедлительно переместиться в расширенный район Аль-Маваси», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля (АОИ) 6 мая.

При этом в еврейском государстве открыто заявляют, что будут наносить удары по позициям ХАМАС, даже если там будут находиться мирные граждане.

«ЦАХАЛ будет действовать против террористических организаций в том районе, где вы находитесь. Любой, кто оказывается рядом с террористическими организациями, подвергает опасности себя и членов своей семьи», — добавили в израильском оборонном ведомстве.

Уже позже палестинские СМИ сообщили об ударах израильской армии при помощи артиллерии и авиации по 11 домам в восточной части Рафаха, из которого производилась эвакуация. По некоторым данным, число жертв превысило 30 человек.

По всей видимости, обсуждаемую на протяжении долгого времени военную операцию всё же одобрил главный союзник Израиля в лице США. 6 мая министр обороны еврейского государства Йоав Галлант заявил по телефону главе Пентагона Ллойду Остину о безальтернативности операции в Рафахе.

Впрочем, если в Вашингтоне и одобрили действия израильской армии после начала эвакуации, то в Брюсселе настроены не так позитивно.

«Призыв Израиля к эвакуации граждан и беженцев из Рафаха и объявленное вторжение приведут к резне. Бельгия работает над дальнейшими санкциями против Израиля. Сегодня в полдень я встречусь с министром иностранных дел Палестины Малики [Риядом]», — написала на своей странице в соцсети X вице-премьер Бельгии Петра де Саттер.

В ХАМАС, в свою очередь, заявили о своей полной готовности к боевым действиям против подразделений ЦАХАЛ при штурме города.

«Предпринимаемые оккупационной армией шаги в рамках подготовке к нападению на город, где находится 1,5 млн человек, и призыв жителей восточной части к эвакуации во время авиационного и артиллерийских обстрелов — сионистское преступление, которое подчеркивает четкое желание [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху продолжать массовый геноцид против нашего народа», — говорится в заявлении палестинского движения.

Член политбюро ХАМАС Азат Рашак также подчеркнул, что военная операция Израиля помешает переговорам по перемирию. «Любые военные действия в Рафахе не будут легкой прогулкой для армии противника. Нетаньху и его правительство несут всю ответственность», — отметил он.

Говорить о точных сроках начала самой операции пока крайне затруднительно, потому что угрозы о ее проведении поступали с февраля нынешнего года, сказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

— Не исключаю, что операция в Рафахе может вскоре начаться, но никто не может предугадать, получится ли у Израиля уничтожить ХАМАС. Пока этого не удавалось — если вспоминать боевые действия в северной части или в том же Хан-Юнисе на юге. Очень сложно говорить как о возможных результатах на земле, так и о том, как это отразится на самом правительстве Нетаньяху, — сказал он «Известиям».

По мнению Семенова, если израильский премьер не преуспеет в достижении своих целей в результате штурма города, при котором могут погибнуть десятки тысяч гражданских лиц, он лишь усугубит свое положение внутри страны и в глазах международного сообщества.

За время войны в секторе Газа, по данным местного министерства здравоохранения, погибло свыше 34,7 тыс. мирных жителей, еще 78 тыс. человек получили ранения.

Преграды в переговорах

В то же время переговоры могут прерваться не столько по причине штурма последнего оплота палестинского сопротивления, сколько из-за боевого крыла ХАМАС «Аль-Кассам», которое нанесло удары по КПП «Керем Абу Салим» (Керем-Шалом) 5 мая в юго-восточной части сектора Газа.

«Было поражено скопление израильских войск рядом с «Керем Абу Салимом» при помощи РСЗО малой дальности «Раджум» 114-миллиметрового калибра», — заявили в военизированном крыле.

В результате атаки «Аль-Кассам» погибли четверо израильских солдат. В ЦАХАЛ заявили о полном закрытии контрольно-пропускного пункта, который играет одну из ключевых ролей для доставки гуманитарного груза в палестинский анклав наряду с КПП «Рафах» на египетской границе.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается крайне тяжелой, и атака на КПП точно не поспособствует ее улучшению, считают многие наблюдатели. Сейчас единственную альтернативу по доставке гуманитарной помощи представляет сброс груза с воздуха и морской коридор из Кипра.

Удар по «Керем Абу Салиму» пришелся и на момент проведения переговоров в Каире об обмене заложниками и прекращении огня между сторонами конфликта при посреднической роли Катара, Египта и США. Несмотря на заявления египетской стороны о достижении некоторого прогресса по сделке между ХАМАС и Израилем, арабские СМИ со ссылкой на источники сообщили о приостановке консультаций на фоне действий палестинского движения.

ХАМАС продолжает настаивать на своих основных требованиях: полное прекращение огня, вывод подразделений ЦАХАЛ с территории сектора Газа и освобождение своих заключенных в обмен на израильских заложников.

Но Биньямин Нетяньяху ясно дает понять, что не собирается идти на требования противника, мотивируя это тем, что если ХАМАС удастся удержаться у власти в Газе, повторение конфликта останется лишь вопросом времени.

«Израиль не может принять подобные требования. Мы не готовы мириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, вновь возьмут Газу под контроль, восстановят военную инфраструктуру и снова будут угрожать гражданам Израиля, городам на юге, по всей стране. <…> Израиль не согласится на требования ХАМАС, которые означают нашу капитуляцию, и мы продолжим сражаться вплоть до выполнения поставленных целей», — заявил израильский премьер 5 мая.

По его словам, Израиль готов пойти на временное перемирие для освобождения заложников, как это произошло во время последней сделки в конце прошлого года.

На фоне опасений прекращения консультаций по сделке глава ЦРУ Уильям Бернс отправился 6 мая в Доху, чтобы предотвратить возможный срыв переговоров, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Уже вечером того же дня глава политбюро палестинского движения исламского сопротивления Исмаил Хания подтвердил в телефонном разговоре с представителями египетской и катарской сторон, что ХАМАС примет предложенную сделку.

По последним данным, обсуждаемое на прошлой неделе перемирие включало в себя изначальное прекращение огня сроком на 40 дней. Во время этого периода ЦАХАЛ должен приостановить ведение боевых действий и вывести войска из густонаселенных районов сектора Газа. Со своей стороны, ХАМАС обязуется отпустить 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных.