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Жители Рафаха рассказали о ночи под ударами армии Израиля

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Фото: REUTERS/Doaa Al Baz
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Жители города Рафах в секторе Газа ночью подверглись ударам со стороны правительственных войск Израиля, однако многие люди в ожидании перемирия заранее начали его праздновать. Кадры с места событий специально для «Известий» показал журналист Мараван Исбаита.

По его словам, люди в Рафахе «празднуют фактически под огнем», потому что они уже давно ожидают перемирия между сторонами конфликта.

«Они ждут объявления о перемирии, потому что батальоны ХАМАС сообщили о своем согласии прекратить огонь. Все надеются, что ЦАХАЛ примет верное решение, так как люди празднуют фактически под их огнем», — отметил Исбаита.

Многие жители города рассказали, что условия жизни в Рафаке сейчас невозможно назвать человечными, так как у людей не хватает еды и других базовых вещей.

«ЦАХАЛ потребовала от всех в нашем районе покинуть дома и эвакуироваться. Сколько себя помню, они всё время приказывают покинуть дома. Я не могу сказать, сколько раз меня заставляли переезжать», — поделилась местная жительница.

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6 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону.

Однако в этот же день телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа. Оно предусматривает три этапа урегулирования. Каждый должен продлиться 42 дня.

Позднее The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что власти Израиля приняли решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа, чтобы оказать давление на палестинское движение ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

До этого, 3 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах.

Делегации Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС провели в Каире встречи с целью достичь соглашения об обмене находящихся в секторе Газа заложников. По итогам переговоров СМИ заявляли, что ХАМАС якобы согласилось заключить соглашение о прекращении огня поэтапно, а также заявило о готовности освободить 33 заложника в рамках первого этапа сделки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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