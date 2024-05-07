В Израиле приняли решение продолжить операцию в Рафахе

Власти Израиля приняли решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа, чтобы оказать давление на палестинское движение ХАМАС в вопросе по освобождению заложников. Об этом 6 мая сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Военный кабинет Израиля единогласно решает продолжить операцию в Рафахе, «чтобы оказать военное давление на ХАМАС с целью добиться прогресса в освобождении заложников и других военных целях», — говорится в публикации.

Израильская сторона также отметила, что последнее предложение представителей ХАМАС о перемирии «далеко от основных требований Израиля».

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа. Оно предусматривает три этапа урегулирования. Каждый должен продлиться 42 дня.

В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что в Соединенных Штатах считают, что перемирие между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля «абсолютно достижимо». По его словам, сейчас рассматривается вариант сделки, который позволит достичь прекращения огня и освобождения заложников.

Накануне, 5 мая, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о скором начале операции в Рафахе, а также заявил, что еврейское государство не видит стремления палестинского движения ХАМАС заключить сделку о прекращении огня.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах.

Делегации Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС провели в Каире встречи с целью достичь соглашения об обмене находящихся в секторе Газа заложников. По итогам переговоров СМИ заявляли, что в ХАМАС якобы согласилось заключить соглашение о прекращении огня «поэтапно», а также заявило о готовности освободить 33 заложника в рамках первого этапа сделки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.