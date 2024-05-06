Госдеп США выразил уверенность в возможности перемирия между ХАМАС и Израилем

США считают, что перемирие между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля «абсолютно достижимо», заявил 6 мая официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, сейчас рассматривается вариант сделки, который позволит достичь прекращения огня и освобождения заложников.

«Режим прекращения огня является абсолютно достижимым. Сейчас на рассмотрении находится вариант сделки, который позволит достичь прекращения огня и освобождения заложников. Что касается ответа ХАМАС, то я не хотел бы давать ему оценку до более детального изучения и возможности провести консультации с нашими партнерами на данный счет», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепа.

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа. Оно предусматривает три этапа урегулирования. Каждый должен продлиться 42 дня.

Накануне, 5 мая, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о скором начале операции в Рафахе, а также заявил, что еврейское государство не видит стремления палестинского движения ХАМАС заключить сделку о прекращении огня.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах.

Делегации Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС провели в Каире встречи с целью достичь соглашения об обмене находящихся в секторе Газа заложников. По итогам переговоров СМИ заявляли, что в ХАМАС якобы согласилось заключить соглашение о прекращении огня «поэтапно», а также заявило о готовности освободить 33 заложника в рамках первого этапа сделки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.