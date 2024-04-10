Договор и способности: Израиль обсуждает перемирие и готовит штурм Рафаха

По итогам переговоров ХАМАС и Израиля в Каире при участии Катара, Египта и США было составлено новое предложение о перемирии. В палестинском движении сообщили, что вскоре дадут свой ответ . В то же время премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжает настаивать на штурме Рафаха на юге Газы, где укрываются свыше 1,5 млн палестинских беженцев . В еврейском государстве в целом готовы пойти на сделку, но там сомневаются, что в этом заинтересован ХАМАС. Что предполагают условия перемирия, как в целом развивается ситуация вокруг переговоров — в материале «Известий» .

Соглашение о перемирии

Очередной этап переговоров между ХАМАС и Израилем при участии Катара, Египта и США завершился в Каире 7 апреля . После единственного на данный момент перемирия, которое продлилось с 24 ноября по 1 декабря 2023 года, стороны так и не могут прийти к новому соглашению .

Вместе с тем в Израиле уверены, что в ХАМАС заинтересованы в затягивании конфликта и срыве переговорного процесса . Об этом «Известиям» заявил советник в офисе премьер-министра этой страны Дмитрий Гендельман.

— ХАМАС на протяжении длительного времени сначала соглашается на условия, а потом выходит из сделки . Мы убеждены, что это делается специально, для оказания еще большего давления на израильское военно-политическое руководство , — отметил он.

Израильские танки на границе с Газой Фото: REUTERS/Ammar Awad

По словам Гендельмана, в еврейском государстве готовы выполнить соглашение, которое обсуждалось посредниками .

8 апреля многие региональные и международные СМИ сообщали, что соглашение между сторонами конфликта будет достигнуто к вечеру. Однако еще днем источник Reuters в ХАМАС опроверг информацию о каком-либо прогрессе в переговорах .

Поздно вечером 8 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании переговоров в Каире, еще раз подчеркнув приверженность планам пойти на штурм города Рафах на юге сектора Газа . Проблема заключается в том, что именно в этой части анклава продолжают укрываться свыше 1,5 млн палестинских беженцев .

«Сегодня я получил подробный отчет о переговорах в Каире. Мы всё время работаем над достижением целей, в первую очередь это освобождение всех наших заложников и полная победа над ХАМАС», — сообщил израильский премьер.

Солдаты израильской армии во время военной операции в секторе Газа Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Нетаньяху настаивает, что наземная операция в Рафахе и уничтожение там оставшихся дееспособных батальонов военного крыла палестинского движения необходимы для победы . «Это произойдет. Дата назначена», — подтвердил он.

Разговоры о штурме последнего безопасного убежища для палестинских беженцев ведутся в Израиле уже несколько месяцев. По-видимому, таким образом военно-политическое руководство страны старается заполучить дополнительные рычаги давления на любых предстоящих переговорах.

В ХАМАС подтвердили, что получили новое предложение по итогам обсуждений в египетской столице .

«Движение высоко ценит приложенные посредниками усилия, учитывая стремление достичь соглашения, которое положит конец агрессии против нашего народа. Позиция Израиля продолжает демонстрировать упорство и нежелание выполнять наши требования », — говорится в опубликованном заявлении ХАМАС в его официальном Telegram-канале 9 апреля.

Тела палестинцев, погибших в результате авиаудара Израиля, в госпитале «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе Фото: REUTERS/Ramadan Abed

В движении сопротивления также отметили, что несмотря на позицию своего противника, полученное предложение будет изучено с полной ответственностью . Посредников уведомят об ответе, добавили в ХАМАС.

Главные требования палестинского движения касаются полного прекращения огня, выхода подразделений еврейского государства из сектора Газа и возвращения всех беженцев из южной части анклава в северную без каких-либо условий.

«Новое предложение затрагивает лишь вопрос о временном перемирии, что позволяет Израилю и дальше продолжать точечные военные операции, чтобы оправдать свои нападения», — сказал член политбюро ХАМАС Махмуд Мирдави в беседе с палестинскими СМИ.

Условия сделки

Впрочем, именно американская делегация под руководством главы ЦРУ Уильяма Бернса на этот раз предоставила свое видение нового перемирия на фоне затягивания переговоров со стороны участников конфликта , в особенности Израиля — главного союзника США в регионе. Активность Белого дома прежде всего связана с невозможностью дальше сдерживать международное давление из-за войны в секторе Газа , о чем свидетельствует последнее решение Вашингтона не использовать право вето против резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в палестинском анклаве 25 марта.

Кроме того, последняя громкая трагедия, связанная с гибелью сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в результате удара ЦАХАЛ, по всей видимости, еще больше омрачила общую картину боевых действий . В частности, в преддверии президентских выборов администрация Джо Байдена заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Ближнем Востоке , опасаясь его дальнейшего масштабирования.

В предложенной Вашингтоном сделке по перемирию и обмену заложниками говорится о необходимости отпустить по меньшей мере 700 палестинских заключенных из тюрем в обмен на 40 пленных израильтян, которых полгода удерживает ХАМАС в секторе Газа . Ожидается, что прекращение огня будет происходить в три этапа.

Протест в Иерусалиме с призывом к соглашению и освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Вначале предполагается приостановить боевые действия сроком на шесть недель. За этот период стороны должны обменяться заложниками . Израиль требует освободить в рамках первого списка женщин, детей, стариков и военнослужащих женского пола, а также мужчин до 50 лет с серьезными осложнениями, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники. Израиль обязуется отпустить 700 палестинских заключенных, 100 из них приговорены не к одному пожизненному сроку.

Кроме того, в этот период около 500 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью начнут доставлять грузы во все районы сектора Газа. Также люди должны получить возможность вернуться в северную часть анклава , сообщил телеканал Asharq News.

Грузовики с гуманитарной помощью на границе сектора Газа и Египта у пункта пропуска Рафах Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Второй этап заключается в освобождении уже всех заложников из плена ХАМАС, включая солдат и офицеров . Количество отпущенных взамен палестинцев еще до конца не определено.

Также израильская сторона обязуется убрать заграждения на трассах Салах ад-Дина (главная магистраль сектора Газа протяженностью 45 км, она связывает север с югом, проходит по центральной части) и Ар-Рашида (имеет ту же функцию, но проходит вдоль побережья). Армейские подразделения должны будут находиться в 500 м от указанных маршрутов и не прибегать к досмотру перемещающихся по ним беженцев .

Во время заключительного этапа вступит в силу полное перемирие, начнется вывод израильской армии с территории сектора Газа и снятие с него блокады .

Тем временем в организации Human Rights Watch (HRW) заявили, что еврейское государство намеренно использует голод в качестве оружия . «Израиль должен прекратить использовать голод против мирного населения в секторе Газа и позволить доставку гуманитарного груза во все районы анклава», — отметили в HRW 9 апреля.

Лагерь палестинских беженцев в Рафахе Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib

Не стоит ожидать реальных уступок ни от одной из сторон из-за отсутствия доверия в выполнении своих обязательств в рамках соглашения , рассказал в беседе с «Известиями» политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

— Ситуация крайне сложная, поскольку действия каждой стороны сильно расходятся с первоначальными заявлениями. Полагаю, уступок ожидать не стоит , шансы на это крайне невелики, — считает он.

По мнению Ибрагимова, многое также зависит от самого переговорщика, в роли которого сейчас выступает Египет. Каир не вызывает доверия ни у израильской стороны, ни у представителей палестинской группировки из-за исторических разногласий , добавил эксперт.

В общей сложности в плену у ХАМАС всё еще остаются около 130 заложников, среди которых трое россиян: Александр Труфанов, Александр Лобанов и Андрей Козлов. С начала войны между Израилем и радикальным движением 7 октября погибло свыше 33 тыс. палестинцев, около 76 тыс. — раненые.