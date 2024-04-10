Договор и способности: Израиль обсуждает перемирие и готовит штурм Рафаха
По итогам переговоров ХАМАС и Израиля в Каире при участии Катара, Египта и США было составлено новое предложение о перемирии. В палестинском движении сообщили, что вскоре дадут свой ответ. В то же время премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжает настаивать на штурме Рафаха на юге Газы, где укрываются свыше 1,5 млн палестинских беженцев. В еврейском государстве в целом готовы пойти на сделку, но там сомневаются, что в этом заинтересован ХАМАС. Что предполагают условия перемирия, как в целом развивается ситуация вокруг переговоров — в материале «Известий».
Соглашение о перемирии
Очередной этап переговоров между ХАМАС и Израилем при участии Катара, Египта и США завершился в Каире 7 апреля. После единственного на данный момент перемирия, которое продлилось с 24 ноября по 1 декабря 2023 года, стороны так и не могут прийти к новому соглашению.
Вместе с тем в Израиле уверены, что в ХАМАС заинтересованы в затягивании конфликта и срыве переговорного процесса. Об этом «Известиям» заявил советник в офисе премьер-министра этой страны Дмитрий Гендельман.
— ХАМАС на протяжении длительного времени сначала соглашается на условия, а потом выходит из сделки. Мы убеждены, что это делается специально, для оказания еще большего давления на израильское военно-политическое руководство, — отметил он.
Израильские танки на границе с Газой
По словам Гендельмана, в еврейском государстве готовы выполнить соглашение, которое обсуждалось посредниками.
8 апреля многие региональные и международные СМИ сообщали, что соглашение между сторонами конфликта будет достигнуто к вечеру. Однако еще днем источник Reuters в ХАМАС опроверг информацию о каком-либо прогрессе в переговорах.
Поздно вечером 8 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании переговоров в Каире, еще раз подчеркнув приверженность планам пойти на штурм города Рафах на юге сектора Газа. Проблема заключается в том, что именно в этой части анклава продолжают укрываться свыше 1,5 млн палестинских беженцев.
«Сегодня я получил подробный отчет о переговорах в Каире. Мы всё время работаем над достижением целей, в первую очередь это освобождение всех наших заложников и полная победа над ХАМАС», — сообщил израильский премьер.
Солдаты израильской армии во время военной операции в секторе Газа
Нетаньяху настаивает, что наземная операция в Рафахе и уничтожение там оставшихся дееспособных батальонов военного крыла палестинского движения необходимы для победы. «Это произойдет. Дата назначена», — подтвердил он.
Разговоры о штурме последнего безопасного убежища для палестинских беженцев ведутся в Израиле уже несколько месяцев. По-видимому, таким образом военно-политическое руководство страны старается заполучить дополнительные рычаги давления на любых предстоящих переговорах.
В ХАМАС подтвердили, что получили новое предложение по итогам обсуждений в египетской столице.
«Движение высоко ценит приложенные посредниками усилия, учитывая стремление достичь соглашения, которое положит конец агрессии против нашего народа. Позиция Израиля продолжает демонстрировать упорство и нежелание выполнять наши требования», — говорится в опубликованном заявлении ХАМАС в его официальном Telegram-канале 9 апреля.
Тела палестинцев, погибших в результате авиаудара Израиля, в госпитале «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе
В движении сопротивления также отметили, что несмотря на позицию своего противника, полученное предложение будет изучено с полной ответственностью. Посредников уведомят об ответе, добавили в ХАМАС.
Главные требования палестинского движения касаются полного прекращения огня, выхода подразделений еврейского государства из сектора Газа и возвращения всех беженцев из южной части анклава в северную без каких-либо условий.
«Новое предложение затрагивает лишь вопрос о временном перемирии, что позволяет Израилю и дальше продолжать точечные военные операции, чтобы оправдать свои нападения», — сказал член политбюро ХАМАС Махмуд Мирдави в беседе с палестинскими СМИ.
Условия сделки
Впрочем, именно американская делегация под руководством главы ЦРУ Уильяма Бернса на этот раз предоставила свое видение нового перемирия на фоне затягивания переговоров со стороны участников конфликта, в особенности Израиля — главного союзника США в регионе. Активность Белого дома прежде всего связана с невозможностью дальше сдерживать международное давление из-за войны в секторе Газа, о чем свидетельствует последнее решение Вашингтона не использовать право вето против резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в палестинском анклаве 25 марта.
Кроме того, последняя громкая трагедия, связанная с гибелью сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в результате удара ЦАХАЛ, по всей видимости, еще больше омрачила общую картину боевых действий. В частности, в преддверии президентских выборов администрация Джо Байдена заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Ближнем Востоке, опасаясь его дальнейшего масштабирования.
В предложенной Вашингтоном сделке по перемирию и обмену заложниками говорится о необходимости отпустить по меньшей мере 700 палестинских заключенных из тюрем в обмен на 40 пленных израильтян, которых полгода удерживает ХАМАС в секторе Газа. Ожидается, что прекращение огня будет происходить в три этапа.
Протест в Иерусалиме с призывом к соглашению и освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа
Вначале предполагается приостановить боевые действия сроком на шесть недель. За этот период стороны должны обменяться заложниками. Израиль требует освободить в рамках первого списка женщин, детей, стариков и военнослужащих женского пола, а также мужчин до 50 лет с серьезными осложнениями, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники. Израиль обязуется отпустить 700 палестинских заключенных, 100 из них приговорены не к одному пожизненному сроку.
Кроме того, в этот период около 500 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью начнут доставлять грузы во все районы сектора Газа. Также люди должны получить возможность вернуться в северную часть анклава, сообщил телеканал Asharq News.
Грузовики с гуманитарной помощью на границе сектора Газа и Египта у пункта пропуска Рафах
Второй этап заключается в освобождении уже всех заложников из плена ХАМАС, включая солдат и офицеров. Количество отпущенных взамен палестинцев еще до конца не определено.
Также израильская сторона обязуется убрать заграждения на трассах Салах ад-Дина (главная магистраль сектора Газа протяженностью 45 км, она связывает север с югом, проходит по центральной части) и Ар-Рашида (имеет ту же функцию, но проходит вдоль побережья). Армейские подразделения должны будут находиться в 500 м от указанных маршрутов и не прибегать к досмотру перемещающихся по ним беженцев.
Во время заключительного этапа вступит в силу полное перемирие, начнется вывод израильской армии с территории сектора Газа и снятие с него блокады.
Тем временем в организации Human Rights Watch (HRW) заявили, что еврейское государство намеренно использует голод в качестве оружия. «Израиль должен прекратить использовать голод против мирного населения в секторе Газа и позволить доставку гуманитарного груза во все районы анклава», — отметили в HRW 9 апреля.
Лагерь палестинских беженцев в Рафахе
Не стоит ожидать реальных уступок ни от одной из сторон из-за отсутствия доверия в выполнении своих обязательств в рамках соглашения, рассказал в беседе с «Известиями» политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.
— Ситуация крайне сложная, поскольку действия каждой стороны сильно расходятся с первоначальными заявлениями. Полагаю, уступок ожидать не стоит, шансы на это крайне невелики, — считает он.
По мнению Ибрагимова, многое также зависит от самого переговорщика, в роли которого сейчас выступает Египет. Каир не вызывает доверия ни у израильской стороны, ни у представителей палестинской группировки из-за исторических разногласий, добавил эксперт.
В общей сложности в плену у ХАМАС всё еще остаются около 130 заложников, среди которых трое россиян: Александр Труфанов, Александр Лобанов и Андрей Козлов. С начала войны между Израилем и радикальным движением 7 октября погибло свыше 33 тыс. палестинцев, около 76 тыс. — раненые.