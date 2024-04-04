Штурмовое предупреждение: Израиль готов к военной операции в Рафахе

Армия обороны Израиля проводит финальный этап подготовки штурма Рафаха на юге Газы, где укрываются 1,5 млн беженцев. Идет работа над созданием гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц и плацдарма для наступательных операций, рассказали «Известиям» в офисе израильского премьер-министра. Однако, по всей видимости, давление со стороны США препятствует началу боевых действий в последнем убежище для мирных палестинцев.

Штурм Рафаха

Война в палестинском анклаве продолжается уже почти полгода. Сейчас основные бои сосредоточены на южной части Газы — Хан-Юнисе. Но в Израиле идет активная подготовка к штурму города Рафах, в котором, как утверждается, всё еще находятся последние четыре батальона ХАМАС. Однако в то же время здесь укрывается свыше 1,5 млн палестинских беженцев, они были вынуждены переместиться туда на фоне активной фазы боевых действий на севере анклава. Тем не менее в ЦАХАЛ работают над вопросом их эвакуации для перехода к интенсивным боевым действиям, сказал советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман «Известиям».

— Идет финальный этап подготовки к штурму Рафаха. Армии обороны Израиля нужно было расширить плацдарм для продвижения войск по всем направлениям будущего штурма, а также создать гуманитарные коридоры и подготовить территорию для размещения гражданских лиц, которые будут покидать район боевых действий, — заявил он.

По словам Дмитрия Гендельмана, Израиль не воюет против мирных жителей и прилагает все усилия для их безопасного отхода из Рафаха.

Позицию офиса премьера подтверждают и в израильской армии, подчеркивая полную решимость в достижении всех поставленных целей.

— Армия полностью готова продолжать оперативные действия до выполнения поставленных перед нами задач: в первую очередь до освобождения 134 заложников, которые уже полгода удерживаются в плену, — отметила в разговоре с «Известиями» представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

2 апреля министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о ликвидации военной инфраструктуры противника на большей части территорий сектора Газа. «Радикалы продолжают свою организованную деятельность только в районе Рафаха. ХАМАС прекратило свое существование как военная организация почти на всей территории Газы», — сообщил он.

По его словам, командиры движения укрываются в тоннелях и утратили способность управлять боевыми действиями. «В Рафахе осталось только четыре дееспособных батальона, и мы вскоре разберемся с этим», — подтвердил он.

Впрочем, в своей погоне за уничтожением ХАМАС израильские подразделения 2 апреля нанесли удар по гуманитарной колонне организации World Central Kitchen (WCK) (негосударственная гуманитарная организация, штаб-квартира которой находится в США). В результате погибли семь человек, среди них были палестинцы, граждане Великобритании, Польши, Австралии, а также сотрудник с паспортом США и Канады.

«Несмотря на координацию действий с ЦАХАЛ, конвой, состоящий из двух броневиков и другого автомобиля под логотипом организации, был атакован, когда выезжал со склада в Дейр-эль-Балахе (центральная часть Газы. — «Известия»), где команда разгрузила более 100 т гуманитарной продовольственной помощи, доставленной в Газу морским путем», — заявили в WCK, которая приостановила деятельность в анклаве.

В ЦАХАЛ пообещали провести серьезное расследование произошедшего на самом высоком уровне, чтобы выяснить все обстоятельства «трагического инцидента».

Биньямин Нетаньяху, со своей стороны, призвал принять необходимые меры, чтобы этого не повторилось. По его словам, удар по гуманитарным работникам был непреднамеренным.

Переговорный процесс и ситуация в Газе

Именно подобные случаи и тот факт, что за время войны в секторе Газа погибли около 30 тыс. гражданских, в определенной степени отодвигают Израиль от дальнейших наступательных действий. Еврейское государство за последнее время подвергалось критике не только со стороны многих стран, но и ООН. Но ключевую роль, по всей видимости, сыграли США — главный союзник Израиля в регионе. Многие убеждены в том, что в Вашингтоне в целом готовы дать зеленый свет для проведения военной операции в Рафахе, но до сих пор не получили внятного плана эвакуации мирных жителей.

Так, 1 апреля советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провели двухчасовую онлайн-встречу с израильскими чиновниками по вопросу предстоящей операции в Рафахе. Ожидается, что личные встречи пройдут уже на этой неделе.

Во время переговоров администрация президента США Джо Байдена указала на то, что неорганизованная эвакуация населения палестинского города может привести к очередной гуманитарной катастрофе, сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники. По информации журналиста, израильская сторона уведомила об общих чертах плана по выводу мирных жителей, на реализацию которого потребуется как минимум четыре недели в зависимости от ситуации на местах. В Вашингтоне назвали эту цифру нереалистичной и оценили продолжительность эвакуации до четырех месяцев.

Поводом для переговоров в таком формате стало последнее решение США не использовать право вето против резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа 25 марта. Вашингтон воздержался от голосования. Хотя ранее американская сторона уже трижды блокировала схожие резолюции, которые, в частности, поддерживали Россия и Китай.

Реакция израильской стороны не заставила себя долго ждать: в ответ на действия Штатов премьер-министр Биньямин Нетаньяху отменил визит израильской делегации в Вашингтон, обвинив союзника в отходе от своей принципиально твердой позиции в Совбезе ООН по конфликту в Газе.

Тем временем переговоры о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и Египта продолжаются уже четыре месяце после прекращения недельного перемирия в конце декабря 2023 года. 2 апреля офис израильского премьера сообщил, что группа вернулась из Каира.

«В рамках переговоров, при конструктивном посредничестве Египта, было сформулировано новое предложение с изменениями по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников. Израиль ожидает, что посредники сильнее окажут давление на ХАМАС для достижения соглашения», — говорится в заявлении канцелярии.

Телеканал Kan сообщил со ссылкой на источники о том, что новая формула перемирия включает в себя большую гибкость со стороны Израиля по вопросу возвращения палестинцев в свои дома на севере Газы. Это одно из основных требований ХАМАС в рамках потенциальной сделки, которая уже не раз срывалась.

В ХАМАС пока опровергли получение каких-либо новых предложений от посредников по перемирию и еще раз напомнили о своих требованиях, без выполнения которых, по мнению представителей палестинского движения, не удастся заключить какое-либо прочное мирное соглашение.

«Противник должен дать ясные ответы по вопросу возвращения беженцев, полному выводу войск с территории Газы, доставке гуманитарной помощи и восстановлению анклава», — заявил член политбюро ХАМАС Махмуд Мирдави в беседе с телеканалом Al Jazeera.

Израиль сосредоточен только на сделке по заложникам, игнорируя упомянутые требования движения, добавил он.

«Закон Al Jazeera»

В условиях продолжающейся войны и неспособности добиться освобождения пленников растет недовольство политикой Биньямина Нетаньяху со стороны израильтян. На протяжении последних дней десятки тысяч человек выходили на улицы еврейского государства, требуя от премьер-министра уйти в отставку.

При этом в непростых условиях Биньямин Нетаньяху усиливает борьбу со СМИ. И это никак не связано с протестами израильтян, но тем не менее подрывает его рейтинг в глазах мирового сообщества. 1 апреля израильский кнессет проголосовал за принятие закона, позволяющего премьеру запрещать вещание иностранных СМИ, которые наносят ущерб безопасности страны, а также закрывать их корреспондентские пункты. В первую очередь закон затронет телеканал Al Jazeera. Биньямин Нетаньяху заявил, что отныне канал не будет вещать с территории Израиля, обвинив его в дискредитации солдат ЦАХАЛ.

«Телеканал Al Jazeera нанес ущерб безопасности Израиля, сотрудники канала активно участвовали в резне 7 октября и подстрекали против солдат ЦАХАЛ. Пришло время выгнать рупор ХАМАС из нашей страны», — заявил политик.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не нашел никаких оправданий своих постоянных нападок на наш телеканал и свободу прессы, кроме откровенной лжи и клеветы. Его заявления были сделаны в рамках систематических нарушений со стороны израильских властей с целью заставить Al Jazeera замолчать», — говорится в официальном заявлении катарского телеканала.

Принятый кнессетом «Закон Al Jazeera», как его уже успели назвать в прессе, вызвал волну негодования в западных странах. В Госдепартаменте США заявили о необходимости свободы прессы и отметили важную роль корреспондентов телеканала в освещении войны в секторе Газа.

«Работа, которую выполняет свободная пресса в любой точке мира, крайне важна. Мы знаем по-настоящему многое о происходящем в Газе благодаря журналистам, в том числе и журналистам Al Jazeera. <…> Я и многие другие сотрудники Госдепартамента участвовали в интервью у этого телеканала», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

В МИД Германии выразили обеспокоенность принятым законом и подчеркнули важность свободной прессы в качестве краеугольного камня либеральной демократии.

В ноябре прошлого года правительство Израиля уже запретило вещание ливанского международного телеканала Al Mayadeen, который имеет тесные связи с руководством военизированной партии «Хезболла».