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СМИ сообщили о начале эвакуации ЦАХАЛ мирных жителей из Рафаха в секторе Газа

Ynet News: ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из Рафаха
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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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На фоне провала переговоров по сделке с заложниками Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха в секторе Газа. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило издание Ynet News.

«ЦАХАЛ расширяет гуманитарную зону в Аль-Маваси и призывает население временно эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха в расширенную гуманитарную зону», — передает издание слова осведомленных источников со стороны Тель-Авива.

Накануне, как сообщает газета The Times of Israel, министр обороны еврейского государства Йоав Галлант заявил, что ХАМАС не готов к переговорам, поэтому военные страны начнут наступление на Рафах в «ближайшем будущем».

«У нас есть четкие цели в этой войне: мы привержены ликвидации ХАМАС и освобождению заложников. Мы дали [переговорам] определенный период времени <...> с определенной задержкой в ​​оперативных действиях, чтобы таким образом еще раз попытаться освободить заложников», — заявил глава минобороны Израиля.

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Ранее, 30 апреля, израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом вне зависимости от итогов переговоров по заложникам. По данным JPost, давление на Нетаньяху в вопросе вторжения в Рафах оказывают крайне правые министры израильского правительства.

Затем, 4 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах.

Так, 6 мая телеканал Al Jazeera заявил, что израильская армия ударила по 11 жилым домам в центральном и восточном районах города. По данным издания, более 20 человек погибли, среди которых были дети. Отмечается, что еще десятки людей могут оставаться под завалами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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