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СМИ сообщили о гибели 21 человека в Рафахе в результате атаки Израиля

Al Jazeera: в Рафахе в результате двух авиаударов ВВС Израиля погиб 21 человек
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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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В Рафахе число погибших в результате удара ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) превысило 20 человек. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, ЦАХАЛ ударила по 11 жилым домам в центральном и восточном районах Рафаха.

Отмечается, что среди жертв было много детей. Еще десятки людей могут находиться под завалами.

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Ранее, 4 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах.

Ранее, 3 мая, израильский журналист Бен Каспит заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не способен принимать рациональные решения по вопросу операции в секторе Газа и должен покинуть свой пост. При этом журналист выразил опасения, что ситуация в Израиле может обостриться, если Международный суд ООН решит привлечь Нетаньяху к ответственности за его действия в секторе Газа.

30 апреля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом вне зависимости от итогов переговоров по заложникам. По данным JPost, давление на Нетаньяху в вопросе вторжения в Рафах оказывают крайне правые министры израильского правительства.

Ранее, 19 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что крупная военная операция Израиля в Рафахе не получит американской поддержки. Он подчеркнул, что цели Израиля в Газе могут быть достигнуты другими способами и без проведения такой военной операции. Он также призвал Тель-Авив оказать гуманитарную помощь населению и беженцам в анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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