ЦАХАЛ сообщила о точечных ударах по объектам ХАМАС в Рафахе на юге Газы
В настоящее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в восточной части Рафаха на юге сектора Газа. Об этом 6 мая говорится в Telegram-канале израильской армии.
«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит точечные удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.
Объекты принадлежат террористическим группировкам, добавили в ЦАХАЛ.
Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил, что радикальное палестинское движение ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в секторе Газа. Оно предусматривает три этапа урегулирования по 42 дня каждый.
Накануне, 5 мая, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о скором начале операции в городе Рафах на юге сектора Газа, а также заявил, что еврейское государство не видит стремления палестинского движения ХАМАС заключить сделку о прекращении огня.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Израиль потребовал от палестинского движения ХАМАС в течение недели принять условия сделки по прекращению огня в секторе Газа, в противном случае израильская армия войдет в Рафах.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.