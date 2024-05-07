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Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию на фоне планов по операции в Рафахе

Гутерриш: Израиль должен прекратить эскалацию в Рафахе
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Фото: Global Look Press/Gil Cohen Magen
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Генсек ООН Антониу Гутерриш на фоне подготовки операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге сектора Газа призвал израильские власти прекратить эскалацию. Данное заявление он сделал 7 мая на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте всемирной организации.

«Я призываю правительство Израиля прекратить любую эскалацию и принять конструктивное участие в идущих дипломатических переговорах», — сказал Гутерриш.

Он выразил обеспокоенность возобновлением военной активности израильских войск в Рафахе и подчеркнул, что полномасштабное наступление на город стало бы «стратегической ошибкой, политической катастрофой и гуманитарным кошмаром».

Генсек ООН назвал заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа крайне важной возможностью, которую регион и мир не должны упустить. В связи с этим Гутерриш призвал Израиль и ХАМАС «проявить политическое мужество и не жалеть усилий» для заключения данной сделки.

Он также призвал всех, кто может повлиять на Израиль, воздействовать на ситуацию, чтобы «предотвратить еще большую трагедию», а израильское правительство — немедленно открыть контрольно-пропускные пункты «Керем-Шалом» и «Рафах» для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа.

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Накануне ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха и объявила о точечных ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в восточной части города. Батальоны ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь, но Израиль решил продолжить операцию.

В ночь на вторник, 7 мая, ЦАХАЛ продолжила удары по городу. В этот же день израильская армия взяла под контроль КПП на границе сектора Газа с Египтом в районе Рафаха. Эти действия осудили Египет и Турция.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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