Реклама
Прямой эфир
Политика
Александр Нуризаде стал новым послом России в Хорватии
Мир
Полиция назвала одной из причин пожара на заводе Diehl поджог по неосторожности
Мир
В ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в секторе Газа
Мир
Экс-нападающего ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов
Общество
В Херсонской области задержали завербованного Киевом сотрудника МЧС РФ
Мир
Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Москве
Мир
В Финляндии допустили открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах
Общество
Суд в Москве арестовал журналистку Кеворкову на два месяца
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии развитие отношений РФ и КСА
Общество
Число рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Сочи вырастет почти на четверть летом
Мир
Захарова предрекла, что беженцы и оружие с Украины сыграют с ЕС «кровавую шутку»
Мир
СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
Политика
Путин поручил вывести РФ на четвертое место в мире по объему ВВП
Мир
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД страны
Мир
Фракция АдГ в Гамбурге исключила депутата Петерсен после поездки в РФ
Общество
МЧС предупредило о похолодании в Подмосковье до -3 ночью и утром 8 мая
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro
Сюжет:

В Турции назвали атаку Израиля на Рафах новым военным преступлением

Йылмаз: атака Израиля на Рафах является новым военным преступлением
0
Фото: Global Look Press/dpa/Abed Rahim Khatib
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) является новым военным преступлением государства. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Вице-президент напомнил, что Израиль, совершив атаку через день после одобрения со стороны ХАМАС соглашения о прекращении огня, добавил себе еще одно военное преступление к тем, которые были совершены еще в октябре 2023 года.

«[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и его приспешники, совершившие эти преступления против человечества, те, кто у власти, кто хранил молчание, рано или поздно будут привлечены к ответственности перед человечеством», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам Йылмаза, Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет делать «всё возможное» для того, чтобы гарантировать, что «израильское правительство, нарушающее международное право и не признающее никаких правил, предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание».

Предложить ультиматум: началась эвакуация палестинцев из Рафаха
Решится ли Биньямин Нетаньяху на проведение военной операции в городе

Накануне сообщалось, что многие местные жители Рафаха в ожидании перемирия начали его праздновать, однако уже ночью город подвергся ударам со стороны Израиля. По словам журналиста Маравана Исбаиты, люди в Рафахе «празднуют фактически под огнем», потому что они уже давно ждут перемирия между сторонами конфликта. Позже, 7 мая, ЦАХАЛ подтвердила, что взяла под контроль контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» в секторе Газа.

6 мая ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону. The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа, чтобы оказать давление на ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024