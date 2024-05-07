В Турции назвали атаку Израиля на Рафах новым военным преступлением

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) является новым военным преступлением государства. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Вице-президент напомнил, что Израиль, совершив атаку через день после одобрения со стороны ХАМАС соглашения о прекращении огня, добавил себе еще одно военное преступление к тем, которые были совершены еще в октябре 2023 года.

«[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и его приспешники, совершившие эти преступления против человечества, те, кто у власти, кто хранил молчание, рано или поздно будут привлечены к ответственности перед человечеством», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам Йылмаза, Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана будет делать «всё возможное» для того, чтобы гарантировать, что «израильское правительство, нарушающее международное право и не признающее никаких правил, предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание».

Накануне сообщалось, что многие местные жители Рафаха в ожидании перемирия начали его праздновать, однако уже ночью город подвергся ударам со стороны Израиля. По словам журналиста Маравана Исбаиты, люди в Рафахе «празднуют фактически под огнем», потому что они уже давно ждут перемирия между сторонами конфликта. Позже, 7 мая, ЦАХАЛ подтвердила, что взяла под контроль контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» в секторе Газа.

6 мая ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону. The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа, чтобы оказать давление на ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.