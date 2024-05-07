Египет осудил установление Израилем контроля над КПП в Рафахе

Египет осудил военную операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинском городе Рафахе, в результате которой был установлен контроль над одноименным контрольно-пропускным пунктом (КПП) со стороны сектора Газа. Это следует из заявления МИД Арабской Республики от 7 мая.

Ранее в этот день в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о взятии под контроль контрольно-пропускного пункта «Рафах» в секторе Газа.

«Египет решительно осуждает военную операцию Израиля в Рафахе, в результате которой был установлен контроль над наземным переходом с палестинской стороны», — говорится в документе египетского министерства.

Также в заявлении отмечается, что эскалация угрожает 1 млн палестинцев, которым через КПП «Рафах» доставляется гуманитарная помощь, также через переход больные и раненые со стороны Газы направляются на лечение.

6 мая Египет призвал Израиль избегать эскалации в секторе Газа на фоне возможной операции израильской армии в Рафахе. Представитель МИД Арабской Республики Ахмед Абу Зейд заявил, что эскалационная акция влечет за собой серьезные гуманитарные риски, которые угрожают более чем миллиону палестинцев, проживающих в этом регионе.

Египет также призвал еврейское государство проявить сдержанность и избегать дальнейшей эскалации, пока идут переговоры о прекращении огня. Каир продолжает круглосуточно поддерживать контакты со всеми сторонами, чтобы не допустить ухудшения ситуации или ее выхода из-под контроля, уточнили в египетском МИДе.

Накануне сообщалось, что батальоны ХАМАС сообщили о готовности прекратить огонь. Многие местные жители Рафаха в ожидании перемирия начали его праздновать, однако уже ночью город подвергся ударам со стороны Израиля. Кадрами с места событий специально для «Известий» поделился журналист Мараван Исбаита. По его словам, люди в Рафахе «празднуют фактически под огнем», потому что они уже давно ждут перемирия между сторонами конфликта.

Ранее, 6 мая, ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа, чтобы оказать давление на ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.