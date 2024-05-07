ЦАХАЛ подтвердила взятие под контроль КПП на границе Рафаха с Египтом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» в секторе Газа. Об этом во вторник, 7 мая сообщила пресс-служба израильской армии.

«В рамках операции 401-й Армии обороны Израиля был установлен оперативный контроль над контрольно-пропускным пунктом «Рафах» на стороне Газы, на востоке Рафаха», — говорится в сообщении.

По данным военных, палестинское радикальное движение ХАМАС использовало пункт в своих целях, совершая атаки на военнослужащих ЦАХАЛ. Так, накануне четыре солдата израильской армии погибли, еще несколько получили ранения.

В ходе операции, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, ХАМАС понесло потери в виде личного состава и объектов инфраструктуры, в том числе подземной. В Армии обороны Израиля подчеркнули, что начало военных действий в Рафахе было согласовано с международными организациями, их попросили эвакуироваться вместе с населением.

О том, что ЦАХАЛ взяла под контроль КПП на границе сектора Газа с Египтом в районе Рафаха ранее в этот день сообщил телеканал Sky News Arabia.

Накануне сообщалось, что батальоны ХАМАС сообщили о готовности прекратить огонь. Многие местные жители Рафаха в ожидании перемирия начали его праздновать, однако уже ночью город подвергся ударам со стороны Израиля. Кадрами с места событий специально для «Известий» поделился журналист Мараван Исбаита. По его словам, люди в Рафахе «празднуют фактически под огнем», потому что они уже давно ждут перемирия между сторонами конфликта.

Ранее, 6 мая, ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону. The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа, чтобы оказать давление на ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.