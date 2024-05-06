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Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе

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Фото: TASS/АР/Dusan Vranic
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Египет призвал Израиль избегать эскалации в секторе Газа на фоне возможной операции израильской армии в Рафахе. Об этом 6 мая сообщается в заявлении МИД Арабской Республики.

«Арабская Республика Египет предупреждает об опасности возможной военной операции Израиля в палестинском районе Рафах, к югу от сектора Газа, поскольку эта эскалационная акция влечет за собой серьезные гуманитарные риски, которые угрожают более чем миллиону палестинцев, проживающих в этом регионе», — приводит официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд текст заявления в соцсети X (бывш. Twitter).

Египет также призвал еврейское государство проявить сдержанность и избегать дальнейшей эскалации, пока идут переговоры о прекращении огня. Каир продолжает круглосуточно поддерживать контакты со всеми сторонами, чтобы не допустить ухудшения ситуации или ее выхода из-под контроля, уточнили в египетском МИДе.

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Ранее в этот день на фоне провала переговоров по сделке с заложниками Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС, в свою очередь, заявило о своей готовности защищать мирных жителей в случае израильской операции в Рафахе.

До этого телеканал Al Jazeera заявил, что израильская армия ударила по 11 жилым домам в центральном и восточном районах города. По данным издания, более 20 человек погибли, среди них были дети. Отмечается, что еще десятки людей могут оставаться под завалами.

30 апреля израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом вне зависимости от итогов переговоров по заложникам. По данным JPost, давление на Нетаньяху в вопросе вторжения в Рафах оказывают крайне правые министры израильского правительства.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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