В МИД РФ назвали действия Израиля в Рафахе ведущими в гуманитарной катастрофе

Продолжение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе может привести к гуманитарной катастрофе. Об этом 7 мая заявил замглавы МИДа РФ Михаил Богданов.

«Сейчас много гражданского населения, более 1,5 млн человек сконцентрировалось на юге сектора Газа в районе Рафаха. И, конечно, это будет гуманитарная катастрофа. Куда люди побегут от бомбежек, от действий израильской армии?» — сказал замглавы дипведомства журналистам.

Ранее в этот день генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность возобновлением военной активности израильских войск в Рафахе и подчеркнул, что полномасштабное наступление на город стало бы «стратегической ошибкой, политической катастрофой и гуманитарным кошмаром».

ЦАХАЛ объявила эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха в расширенную гуманитарную зону накануне. Затем батальоны ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь, но Израиль решил продолжить операцию в городе.

Многие жители города в ожидании перемирия начали его праздновать, однако вечером Рафах подвергся ударам со стороны Израиля, которые продолжились в ночь на вторник, 7 мая. В этот же день израильская армия взяла под контроль КПП на границе сектора Газа с Египтом в районе Рафаха. Эти действия в числе прочих осудили Египет и Турция.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.