Врачи решили перевести Чибиса из реанимации в хирургическое отделение

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, госпитализированного после покушения, переведут из реанимации в отделение хирургического профиля. Об этом 9 апреля говорится в Telegram-канале местного оперштаба со ссылкой на главу регионального минздрава Дмитрия Панычева.

«Состояние Андрея Владимировича улучшается, безусловно, благодаря его крепкому здоровью и стараниям врачей. Самый опасный период миновал. Сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию», — сообщил Панычев.

Ранее в этот день Чибис сообщил, что начал вставать после полученного ножевого ранения. Он отметил, что рассчитывает как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот, его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

Нападавший был задержан, однако перед этим пытался бежать, один из бойцов Росгвардии применил табельное оружие. Как сообщили в Следственном комитете РФ, 42-летний житель Апатитов объяснил свой поступок личной неприязнью. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что напавший ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела в центральный аппарат ведомства.