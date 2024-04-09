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Губернатор Мурманской области Чибис начал вставать после ножевого ранения

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Фото: Telegram/губернатор Чибис
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал вставать после полученного ножевого ранения. Об этом он сообщил 9 апреля в своем Telegram-канале.

«Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю всё, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим», — написал Чибис.

Он также выразил надежду на то, что его оптимизм позволит ему быстрее вылечиться.

Покушение на губернатора: главу Мурманской области Чибиса ранили ножом
Чиновник находится в больнице в тяжелом состоянии, нападавший задержан

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот, его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

Нападавший был задержан, однако перед этим пытался бежать, один из бойцов Росгвардии применил табельное оружие. Как сообщили в Следственном комитете РФ, 42-летний житель Апатитов объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично с Чибисом знаком не был. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.

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