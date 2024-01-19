Обвинение запросило для Дарьи Треповой 28 лет колонии

Прокурор попросил приговорить Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемую в причастности к гибели военкора Владлена Татарского, к 28 годам лишения свободы в исправительной колонии (ИК) общего режима. Об этом 19 января сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции.

Кроме того, прокурор также запросила для девушки штраф в 800 тыс. рублей.

Ранее в этот день Трепова заявила о готовности выплатить компенсацию пострадавшим в теракте. По словам девушки, она готова компенсировать всё в частном порядке по решению суда. При этом объем исковых требований к обвиняемой превышает 24,7 млн рублей. Самый крупный иск в суд подала мать Владлена Татарского, которая потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в 15 млн рублей.

Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В конце ноября Треповой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

Трепова рассказала, что связалась с журналистом Романом Попковым (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленным в федеральный розыск, для того чтобы уехать на Украину. Спустя полгода Попков написал, что готов помочь ей с переездом, добавила она. Девушка добавила, что неоднократно выполняла просьбы Попкова в течение нескольких месяцев, при этом не имела представления о целях данных мероприятий.

15 января, как стало известно из переписки Треповой с подругой, девушка высказывала опасения за свою жизнь, только уже в случае, если не передаст журналисту бюст со взрывным устройством. По словам ее подруги, из-за этого предчувствия обвиняемая планировала после передачи статуэтки на время уехать в Турцию или Узбекистан.