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Дарье Треповой продлили арест до 18 апреля

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в пятницу, 24 ноября.

Отмечается, что перерыв в заседаниях объявлен до 27 ноября.

Трепова была доставлена на очередное заседание в здание 1-го Западного окружного военного суда ранее в этот день. Суд провел уже седьмое слушание, ранее заседания проходили 15, 17, 20, 21, 22 и 23 ноября.

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На первом слушании обвиняемая частично признала вину в приобретении поддельных документов, однако обвинения в теракте и незаконном хранении взрывчатки она не признала. По версии обвинения, Трепова получила вознаграждение при подготовке убийства в размере 132 тыс. рублей.

На последующих слушаниях один из свидетелей рассказал, что Трепова перед взрывом закрыла лицо руками, испугалась и вытянула руки вперед, как будто хотела что-то сказать. Другой свидетель заявил, что во время взрыва Трепова спряталась за спиной Татарского, он стал для нее «щитом».

Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку. Как выяснилось позже, внутри оказалось взрывное устройство, которое взорвалось в руках военкора.

Трепову задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле девушке предъявили окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 10 октября СК РФ сообщил о завершении расследования. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

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