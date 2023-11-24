Трепову доставили на очередное заседание суда по делу о теракте

Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, доставили на очередное заседание в здание 1-го Западного окружного военного суда. Об этом 24 ноября сообщает корреспондент «Известий».

Таким образом, состоится седьмое слушание: ранее заседания проходили 15, 17, 20, 21, 22 и 23 ноября. Его проведут судьи 2-го Западного окружного военного суда.

На первом слушании Трепова частично признала вину в приобретении поддельных документов, однако обвинения в теракте и незаконном хранении взрывчатки она не признала. По версии обвинения, Трепова получила вознаграждение при подготовке убийства в размере 132 тыс. рублей.

На последующих слушаниях один из свидетелей рассказал, что Трепова перед взрывом закрыла лицо руками, испугалась и вытянула руки вперед, как будто хотела что-то сказать. Другой свидетель заявил, что во время взрыва Трепова спряталась за спиной Татарского, он стал для нее «щитом».

Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу, представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку. Как выяснилось позже, внутри оказалось взрывное устройство, которое взорвалось в руках военкора.

Трепову задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали как террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к убийству причастны украинские спецслужбы.

В июле девушке предъявили окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 10 октября СК РФ сообщил о завершении расследования. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд